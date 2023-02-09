【黑電影】灌籃高手The First Slam Dunk。滿滿的悸動還有淚水

灌籃高手The First Slam Dunk 分享 facebook

我喜歡7號。

九零年代的漫畫三本柱霸佔江湖的時候，我唯一沒追的就是背景最寫實的「灌籃高手」，說是沒追，其實是指單行本沒有收集，故事還是都看完了，尤其最後的全國大賽湘北對上王者山王的連載時期，至今我仍有很鮮明的印象是，為什麼走出了神奈川之後，新登場的隊伍與傢伙都那麼不討我喜歡？（大笑）

或許，我還是一直認為這部漫畫的世界只有湘北、陵南、翔陽與海南，其他的都不在我的認知之中。

不在我認知中的還不只是踏出漫畫裡的神奈川縣，可能我根本連「灌籃高手The First Slam Dunk」（THE FIRST SLAM DUNK）的邊際都還觸摸不著。

辛苦闖過縣內預賽，湘北高中籃球隊終於來到全國大賽面前，這是日本高中籃球員夢寐以求的場合，這支突然崛起的隊伍確實跌破不少專家的眼鏡，「灌籃高手The First Slam Dunk」就以漫畫最終篇章、對戰山王工業的劇情為主、搭配湘北高中後衛宮城良田的心境為輔，重新講述那場比賽的前中後究竟每個人各自有什麼變化和遭遇。

我是意外的，以宮城為主角。

大家都曉得「灌籃高手」男主角是櫻木花道，宮城雖然是先發五人且是後衛，但他的戲份並不算多，正篇漫畫裡，宮城比較像是畫龍點睛用的角色，但在這次的劇場版當中，觀眾與漫迷們才漸漸曉得他的背景故事，以及他所走過的心路歷程。

我認為那是很難得的機會，以不同角色做出發，重新描繪一次廣為人知的故事，井上雄彥老師蟄伏了那麼多年，終於有機會把宮城的故事透過更多人矚目的大銀幕發揮出來，那應該是原作者最幸福的事情。

當然也是粉絲們的幸福。

「灌籃高手The First Slam Dunk」有別於一般的動畫劇場版，雖然不算是額外加開的新故事，卻有更加深入的情緒描寫，加上動畫技術日新月異，觀眾們習以為常的繪畫模式也起了轉變，井上雄彥老師這次加入3D模組的呈現方式，讓原本只能靠平面與想像力呈現的球場競爭，突然提高了不只一個檔次，觀影的心得除了目瞪口呆、更有刮目相看。

或許是我很久沒看電視版的「灌籃高手」、也可能是我根本就沒注意運動類型的動畫，不過，坐在擁有聲光效果滿分的戲院裡，觀賞著這場堪稱史上最激烈的日本高中籃球賽事，我的嘴巴張開不知幾回。

年輕一輩的觀眾可能不太清楚「灌籃高手」的魅力與強大，看過「灌籃高手The First Slam Dunk」絕對會有改觀；而對我們這些本來就跟著櫻木花道一同成長的中年大叔來說，那不只是青春、不只是回憶，更有滿滿的悸動……。

有時還有淚水。

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跟著曾經與正在進行的熱情流淚是很爽快的，各種情緒番湧上來之際，最令我意外的是中文配音版的「灌籃高手The First Slam Dunk」很有融入感，或許是電視版太過洗腦（笑），我完全沒覺得有什麼違和，甚至覺得有些趣味點真是台灣才有的滿足，這是我第一次推薦去看中文配音版的劇場版動畫，絕不後悔！

當然，喜愛「灌籃高手」的人都能理解我說的是什麼情懷，聲音帶領視覺投入這場球賽直到最後讀秒，那是一種難得且堪稱跨時空的饗宴。

我很難忘記電影最後的關鍵讀秒，那一段影廳裡所有人跟著劇情邁向終點之前一同啞口靜默的時間，那是看了幾年電影下來都不曾碰到的奇妙時刻，如果你也在現場、你也一起摒住呼吸，歡迎一起進入「灌籃高手The First Slam Dunk」的世界。

熱血這種事，不會只在記憶裡才有，生活在如今的社會，就去堅持到底，熱血無處不是。

電影名稱：灌籃高手The First Slam Dunk（THE FIRST SLAM DUNK）

發行公司：台北双喜電影發行股份有限公司

正式上映：2023.01.13