北川景子的暖心催淚片！《只想擁抱妳》劇情甜到爆

不少小夥伴在看完 Netflix 的日劇《First Love 初戀》後，讓部屋君多推薦虐戀作品，今天再介紹一部2014年的電影《只想擁抱妳》，一部高虐又暖心的電影。

只想擁抱妳

《只想擁抱妳》改編自紀錄片《記憶障礙的新娘－臨終的微笑－》，是真人真事。

這部催淚片在日本上映後，讓非常多觀眾表示感動，票房達到了14億日元，在同類片中算很不錯的票房。和《初戀》一樣，《只想擁抱妳》的故事發生地是在北海道，以日本網走市的美麗自然為舞臺，描寫了兩個被命運作弄的年輕人感人而真實的愛情故事。

幾年前經歷嚴重交通事故而奇蹟般保住生命的山本司（北川景子 飾），卻因此左半身不遂靠輪椅生活。

事故還給她留下了記憶障礙的後遺症，剛剛記住的東西轉眼間就會忘記。面對殘酷的現實，她仍然積極向上地生活著。她非常熱愛運動，並且期待戀愛。

男主角小柳雅己（錦戶亮 飾）是一個喜歡籃球，有著燦爛笑容的普通計程車司機。偶然的機會使山本和小柳相識並開始交往。交往過程中，兩人逐漸被對方所吸引。

終於，兩個人決定結婚，許下一生相愛的誓言，卻遭到雙方父母的反對。然而，在山本的腹中已經孕育著小生命。周圍的人看到兩個人如此相愛，也逐漸的接納了他們的戀情，並默默地祝福兩人。然而，在兩個人一起經歷並逾越了一重又一重的困難與障礙後，更加殘酷的命運，卻在等著沉浸在幸福雲端的他們。

在生子後，山本又患上了「妊娠性急性脂肪肝」……。

電影記錄了這對情人不顧艱難萬險的歷程走到一起的故事，給了觀眾相當多的感觸，還有後面的妊娠、結婚、產子再到訣別的全過程。

故事雖然平凡但感人至深，雖然是很虐的故事，但同時又給予觀眾溫暖的力量，就像一捧冬日陽光，蘊含著動人的希望，旋轉木馬激吻那場戲太甜了。

本文由「VITO 雜誌」提供。