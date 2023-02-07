床戰宋承憲一脫成名、被譽為「韓版湯唯」…關於《黑暗榮耀》林智妍的8件事！

最近話題燒到停不下來的Netflix韓劇《黑暗榮耀》，從開播後討論熱度完全沒降溫過，這部由《太陽的後裔》、《鬼怪》的知名編劇金銀淑執筆、女神宋慧喬首次挑戰暗黑角色，因而引各界關注。但是劇中飾演反派女惡霸「朴涎鎮」的林智妍氣勢完全不輸給女主角，討論度更是位居一二。

但沒想過的是，林智妍是以限制級電影出道的？還跟男神宋承憲有多場相當激情火辣的床戲，被韓國網友封為「韓國湯唯」，如今《黑暗榮耀》讓她知名度大漲，今天來瞧瞧這位性感、美麗，甜美中又帶點邪惡的女演員「林智妍」吧！

Story 1：家境不富裕，出道靠自己，成名靠實力！

1990年出生於首爾的林智妍，其實家庭並不富裕，甚至因爲經濟拮据，她的學費都還是向親朋好友借的，也因此她藉由金錢看遍人間冷暖，憑藉著這股信念，努力考上韓國藝術大學的表演學系。但是演藝之路一開始也並不是那麼順遂，畢竟她沒家世背景也沒有廣大人脈，她所丟出的試鏡的履歷也都石沉大海。

剛好她從朋友那得知韓國導演金大宇發布了成人電影的試鏡通吿，林智妍決定把自己豁出去，於是就去報名試鏡了。而這部成人電影也成了林智妍的出道代表作——《人間中毒》。

Story 2：激情床戰宋承憲一炮而紅受封「韓版湯唯」

林智妍大膽接演19禁成人電《人間中毒》，這部電影是以1969年越南戰爭及韓國出兵越南為背景，講述宋承憲飾演的上校與部下的妻子之間發生的愛情故事，這部片被譽為韓版《色，戒》。

林智妍劇中飾演荊大衛的妻子鍾佳欣，與宋承憲在片中談起情慾不倫戀，在多場床戲當中展現高度反差，從一開始的害羞、享受到露骨情撩，演出不只讓觀眾印象深刻，還因此獲得釜日映畫賞、韓國電影評論家協會賞、大鐘賞新人女演員獎項，一脫成名被網友們封為「韓版湯唯」。

林智妍在《人間中毒》一炮而紅之後，同年又接演19禁電影《姦臣：色誘天下》，這部古裝情慾電影的背景是在朝鮮王朝暴君燕山君時代，奸臣任氏父子為了討君王歡心，到民間搜刮美女，而她飾演看似單純美貌的美女丹熙，片中角色不只能歌善舞，還有揮刀舞劍的橋段，更驚人的是她和男主角朱智勳除了有大膽香豔的全裸床戲之外，還突破尺度挑戰女女床戲的大膽演出，放眼當時南韓演藝圈應該鮮少女演員能辦到。

雖然是限制級電影，但觀眾並未將她標籤為艷星或脫星，反而更欣賞她為藝術而犧牲，也讓她的表現更為人所知。

Story 3：初入小螢幕《上流社會》知名度大開

2015年林智妍接下首部電視劇作品《上流社會》，劇情講述一位隱藏自己的身份的女人尋找一位即使自己不是財閥女兒、也願意愛自己的男人，以及一位認為愛情是領導階層為了支配他人而使用的情緒性手段的男人的故事。她劇中的演技表現讓她獲得第八屆韓國電視劇節&第4屆APAN Star Awards的女子新人賞以及當年SBS演技大賞新星賞；後來在隔年SBS古裝大戲《大撲》中，飾演一位宮廷劍客「譚序」，常以男人裝扮來掩藏外表和出眾的舞姿，周旋在兩個男主角的感情之間。

之後，又特別客串《Doctors》、還主演《吹吧，微風啊》、電影《Luck Key》等。

Story 4：「緋聞發電機」豪門就差臨門一腳

2015年在拍攝電視劇《上流社會》時，她和搭檔的男演員朴炯植在接吻橋段吻到難分難捨，一度傳出兩人因戲生情，擦出愛火！之後，林智妍在節目上也提及：「在與我合作過眾多的男星中，​​我覺得朴炯植最棒。」絲毫沒有避嫌但也並沒有公開戀情，不過後來這段緋聞就不了了之。

在2018年時，林智妍和W財團理事長李旭被韓國媒體拍攝到約會照片，而兩人也大方承認戀愛中，當時林智妍的演藝事業逐漸停擺，幾乎呈現半息影的狀態，外界一度以為她即將嫁入豪門、隱退演藝圈。想不到，世事難預料，戀情公開不到半年時間，居然就宣布分手啦！而且男方則在2021年閃婚另一名女歌手BEN。

Story 5：反差萌的貓執事

林智妍畫起妝來看起來冷豔，不過下了戲卻完全不同於螢幕上的形象，因為她就是一個不折不扣的貓奴才！她在個人IG上時常分享自己的兩隻愛貓 Rock 和Bo的照片，想必這兩位貓老大也是智妍的最佳療癒夥伴。

Story 6：熱愛運動，每天固定一小時不間斷

林智妍曾表示喜歡普拉提斯、CrossFit和攀岩，並且是自我管理的徹底學習者，例如每天鍛煉一個半小時​​，而且她是令全天下女人都忌妒的不長胖體質。不過，她也在採訪中提到過自己很羨慕嚴正花學長和金憓秀的身材，白皙又骨感，有彈性又性感。

曾表示自己喜歡「會流汗」的運動，因此也經常和圈內好友柳海真、李裕英等人相約登山，甚至還會去打拳擊！

Story 7：可靠的男人是自己的理想情人

之前的採訪紀錄中，林智妍曾表示自己的愛情觀，她不認同「忙到沒時間約會」的說法，她說自己是「一但有了男朋友，即使很忙碌也可以擠出時間來約會的人」，更提到她自己的初戀是在18歲認識比自己大一歲的哥哥，兩人是在演藝學院認識，自己先向對方表白的，初吻也是給對方，還說自己的理想型是可靠的男人。

Story 8：2022年作品大放光彩演技突破

2022年算是林智妍捲土重來的一年，也是她作品大放光彩的一年！在5月時懸疑驚悚劇《玫瑰公寓》中，為了追尋自己失蹤姊姊的真相而一步步揭露老舊公寓內的秘密；又在《紙房子：韓國篇》第2部中以「首爾」驚艷登場，帥氣的造型加上俐落的身手，氣勢完全不輸給「東京」。

最後，和宋慧喬搭檔對手戲《黑暗榮耀》，第一次接演惡角也如此游刃有餘，精湛的演技讓劇迷眼睛為之一亮，對她飾演的「朴涎鎭」氣得直發抖，也敲碗第二季想快點看喬妹會如何收拾這個女惡霸！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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