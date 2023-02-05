賴聲川導演的八小時史詩大作《如夢之夢》-4

我帶著那幅諾曼第的畫來到了上海，那是我唯一的依據，還有爺爺告訴我的三個拼音、和三十年前的地址。我大街小巷的找，好不容易找著了地址上的地方，可是那裡幾年前已經拆掉了。

我繼續找，一直找，你問我找什麼？我也不知道，只知道我一定要找。

好不容易，我找到了一位專門研究中國女畫家的教授，我給他看了那幅畫和畫下方的簽名，教授告訴我，畫這幅畫的主人名叫「顧香蘭」，現在正在一間醫院養病。

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我開心極了，立刻帶著畫和水果找到了那間醫院。可才一靠近病房就聽見房裡傳來生氣的怒吼聲：「阿唷！這麼燙的水，你是想燙死我阿？」

我敲了敲門，來開門的是一個年輕女孩兒，滿臉不開心，帶著敵意地看著我：「找誰阿你？」

「請問……這裡有沒有一位顧小姐？」我不確定找的地方對不對，遲疑地問著。

「諾，在那發脾氣呢！」

我帶著畫進去，遲疑的走到病床旁，「顧小姐，您好。我打台灣來的，想向您請教一些事情。」

「你哪位阿？我不認識你，出去！」床上的老婦人頭也不抬的拒絕我。

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「顧小姐，我帶了一幅畫來，請您看一下。」我趕忙打開那幅仔細包裝的畫，才一打開，我就從老婦人的眼中看到一絲火花，可是，她盯著那幅畫半晌，卻說：「拿走！你拿走！我不要看見你！你快出去！！」

旁邊的那位女孩兒把我拉了出去，說：「奶奶今兒個心情不好，你改天再來吧！」

話都還沒說完，就聽到老奶奶大聲說：「對對對！我心情不好，我今天心情不好，明天心情不好，我每天心情都不好！你不要再來了！」語音結束在女孩關起的門內，我只好離開。

第二天，我帶了一些水果和補品，再來找奶奶。應門的還是那位女孩：「是你阿！進來吧！」

女孩讓我進來，奶奶還是看都不看我。

我在床邊坐了下來，問候著奶奶：「今天身體好一點了嗎？要不要吃點水果？」

老奶奶終於看了我：「你到底有什麼事？我說了我不認識你。」

「我……我不知道。」

「不知道？那你是來耍我的嗎？」

「其實，我在諾曼第的城堡看見了這幅畫，我想知道畫中的故事……老實說，我得了一種怪病，全世界只有30%找不出原因，我就是那其中之一。我想，聽聽您的故事或許可以得到答案……。」

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「哼！我連自己都幫不了了，怎麼幫你？」奶奶頓了一下又說：「你回去吧！明天再來，來的時候記得帶一根蠟燭。」

我答應了。

隔天，我帶了一根蠟燭去找顧奶奶。

<未完.待續>