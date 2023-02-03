《神鬼認證》天王編劇操刀！目前為止最好的星戰影集《安道爾》

《星際大戰》系列作品中，比較另類 ── 或說視角不同的一齣。主角來自電影《俠盜一號（Rogue One）》中的反抗軍戰士，主要人物大多出身中下階層。沒有高來高去的超能力者，如絕地或西斯，也沒有皇帝、總督或將軍之流，帝國參議員算是最「高貴」的角色。

故事在雞鳴狗盜販夫走卒日常之中展開。主角安道爾在遠離帝國中心的荒僻採礦星球長大，艱苦生活練就一身偷搶拐騙功夫。這些化外之民本來不在乎社會上層結構更迭，帝力於我何有哉，光採礦公司聘雇的警衛，就可以騎在頭上作威作福。直到某些人覺得，這種情況應該有所改變。

受欺壓的勞工和居民暗中互通聲氣，反抗橫霸的管理當局。來自外地的勢力，則希望將這股怨恨，導向更高更遠的當權者，也就是帝國。是的，受壓迫的人民所在多有，但仇視的目標往往近在眼前，看不見背後的根源。需要有人穿針引線，才能匯民氣為洪流。

另一方面，行事作風與氣質都神似蓋世太保的帝國安全局（ISB），致力於查緝鎮壓反對運動，成為劇中最大反派。然而正反雙方各有內部矛盾，詐欺背叛犧牲隊友不時發生，更加貼近真實世界。第一季便以地方小混混安道爾經歷種種試鍊逐步成長，到加入反抗軍為主軸，兼及與他或協力或交手的各路人馬。

雖然少了原力與光劍，但確實是個不錯的故事。

荒涼礦區。

。

警衛作威作福。

。

桀驁不馴安道爾。

闖禍離鄉背井。

。

反抗組織接頭。

。

招募人手攻擊帝國設施。

。

事成逃命。

。

傷亡難免。

。

不幸被捕，入獄當奴工。

。

底層工人不堪負荷。

。

揭竿而起。

。

各路反抗勢力串連。

。

帝國安全局職司鎮反。

。

執行官威風澟澟。

。

叛黨喬裝古董商人打入帝國高層。

。

帝國議會也有內應。