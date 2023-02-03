賴聲川導演的八小時史詩大作《如夢之夢》-3

一天我送江紅出門後一個人在巴黎街頭逛著，我在人群中看見一個穿著紅色旗袍的女人。我追著她，卻怎麼也追不上。

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無意間走進一間書店，裡頭有一本介紹法國城堡的書。我看見它了！那座城堡！那座旁邊有著美麗湖泊的城堡！

我急忙找著了江紅，和她一起往諾曼第前進，準備去尋找那座吉普賽女人看見的城堡。

我們在諾曼第旁邊的小鎮上找到了一間餐館吃東西。餐館的女主人是個年輕的女孩，旁邊是她的爺爺，手上正編織著一個花圈。我們向女主人打聽城堡，這才知道老爺爺曾是城堡的管家。老爺爺聽說我們想去看看城堡，熱心地請在場的熟客帶我們前往。

湖，是那座湖，聽說那座湖有個美麗的名稱，叫「看見自己」。

我們到了城堡，城堡已經改建成了旅社，我們沒有預約，沒有空房可以讓我們入住。就在我們不知該如何是好時，身後傳來了陌生的呼聲，一位高貴的夫人，嘴裡喊著兩個日本名字：「加藤さん、鈴木さん！」

貴夫人向身旁的友人介紹：「這兩位是日本駐法大使的公子和他的夫人，他們是日本非常有名的藝術家，專門用戰爭的武器創作作品。」

我們就這麼被誤認為日本藝術家。城堡的經理不敢怠慢，連忙騰出了最近剛裝修完成、尚未對外開放的18號房，據說這兒可是從前的城堡主人伯爵和伯爵夫人的房間呢。城堡經理還告訴我們，在某個時間、從湖邊的某個角度看出去就會看見「自己」。什麼叫做「自己」，我不知道，我連我看見什麼都不知道。

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接下來幾天我們繼續在城堡裡找尋線索，直到某一天晚餐時無意間在壁爐上看到了那幅畫，大概掛在那兒很久了，只是我們一直未曾發現。畫中是一對夫妻，男的看起來像是個貴族，女人看來卻是東方面孔。我們像城堡侍者打聽，侍者替我們找來了小鎮上餐館裡的爺爺，他年輕時曾是城堡裡的管家。

爺爺告訴我，畫中的男人是從前城堡的主人，女人是他從中國帶回來的夫人。我連忙向爺爺打聽他們的下落，爺爺說伯爵過世多年了，只知道夫人後來回了中國，三十多年前曾寫來了一封信，後來就沒了消息。

我帶著從爺爺那問出的法文拼音名、以及三十多年前模糊記憶中的地址，決定到中國找尋這位畫中的女主人。

我和江紅回到巴黎，我要江紅辭掉在小餐館的工作和我一起回中國，江紅哭著跟我說：「我回不去了！我不存在了，不存在在中國、也不存在在法國，我哪兒都去不了……。」

「你不要走……你不要走……不要去找那個可能根本不存在的答案，我會一直陪著你的……。」江紅哭著求我，可是我沒有答應。

江紅說：「我來到巴黎那麼多年，常常醒來還是不知道自己身在哪兒。只知道，當睜開眼，看到太陽從右邊進來，就是在北京的家中；從左邊進來，就是在巴黎。那天我睜開眼，太陽從左邊照進來，我是在巴黎。我坐起身，下床，既然身在巴黎就要做份法國的早餐。我打開冰箱，拿去一顆蛋，拿起鍋子，打開瓦斯，在鍋子上倒入油，然後把蛋打下去，可是當『啪！』的一聲，蛋白和蛋黃從蛋殼中流出，蛋白接觸到熱油的那一剎那……『嗤！』、『啪！』……。」

「我又回到了床上！張開眼，不明白剛剛那是怎麼回事。太陽依舊從左方照進來，我下床，打開冰箱，拿出一顆蛋，拿起鍋子，打開瓦斯，在鍋子上倒入油，然後把蛋打下去，可是當『啪！』的一聲，蛋白和蛋黃從蛋殼中流出，蛋白接觸到熱油的那一剎那……『嗤！』、『啪！』……。」

「我又回到了床上！我驚了，可是除了下床，打開冰箱，拿出一顆蛋外，我不知還能怎麼辦，於是我又拿起鍋子，打開瓦斯，在鍋子上倒入油，然後把蛋打下去，可是當「啪！」的一聲，蛋白和蛋黃從蛋殼中流出，蛋白接觸到熱油的那一剎那……『嗤！』、『啪！』……。」

「我就像陷入了一個輪迴，爬不出來，我持續的做著重覆的事，到了第七次，我下床，打開冰箱，拿出一顆蛋，拿起鍋子，打開瓦斯，在鍋子上倒入油，然後把蛋打下去，可是當『啪！』的一聲，蛋白和蛋黃從蛋殼中流出，蛋白接觸到熱油的那一剎那，我看見蛋白慢慢變成了乳白色，蛋，熟了。」

「這一天讓我想到，我的今天，來自那第七顆煎蛋。我的整個道路，完全來自那一刻蛋煮下去的那一剎那，而不是前一顆。如果第五顆蛋就煎成功，我在想，我是不是進入了另一個軌道？那一條路就不會走到今天這一步？」

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隔天，我告別江紅，提著行李回到中國。

<未完.待續>