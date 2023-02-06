《高財商女子養成術》由內而外的富有才是最重要的

2022年上班日最後一天，FB粉專收到私訊，是來自讀書共和國幸福文化出版社的邀約，想請我分享一本近期剛上市的書籍，書名叫《高財商女子養成術》。

坦白說，一開始看到訊息時，我是想回訊婉拒邀約。一來是因為我對財商類的書籍，向來不感興趣；二來是我在粉專寫的讀書心得，都是我自己的愛書，甚至願意自掏腰包買書替它舉辦抽書活動，而非收到出版社邀約，希望能保有這份初心。因此一開始，我是想拒絕的。

但當我打開訊息，再次閱讀出版社的邀約信時，特地留意了一下對方傳訊息的時間，居然是早上六點！！！

在寒冷的冬天，這個時間點都應該躲在被窩才對，讓我不得不好奇究竟是怎樣的一本書，可以讓行銷編輯願意努力花時間為它宣傳，從字裡行間中也能感受到對文字的熱愛，而不只是為了工作。

再加上，查了一下這本書的作者－大竹乃梨子，她其實原本也是一名出版社編輯，主要從事金融專業書籍、雜誌的編輯工作。由於工作的關係，她在這段時間內累積了不少財商知識，自己還特地去考理財顧問。爾後，毅然決然辭職出來創業，成立理財學院，致力於向大眾推廣正確的財商知識。

我對作者出版社編輯的這個身分很感興趣，因為通常財商類的書都很硬，但編輯出身的作者，本身對文字會有一定程度的要求。基於這份好奇與信任，便首度答應了出版社的邀約。

連假結束後很快就收到出版社寄來的書，果然是專為女性所寫的書籍，連書封都是很可愛的粉紅色。書的內容淺顯易懂，再加上頁數不多，很快就看完了。

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作者的文字簡潔有力，卻很有深度。她運用簡短的篇幅，介紹26個生活小習慣。希望透過這些小習慣的養成，鍛鍊財商思維。

培養這些小習慣其實不難，相對來說是可執行、容易實踐的，有些甚至是我自己已經在付諸行動的。然而，並不是真的有了這26個習慣就能成為富人，而是學習放下對金錢的焦慮，學會與金錢和平共處，累積金錢素養，不隨波逐流，才能消除人生變動帶來的不安。

作者將本書分為四個部分，分別是：

👉Part1 女人該如何愛惜自己

👉Part2 女人該如何磨練自己

👉Part3 女人該如何提升自己

👉Part4 女人該如何拓展自己的人生軸與金錢軸

作者以輕鬆易讀的文字和直白的觀念，從各個面向及不同人生階進行探討，陪伴不同年齡層的女性建立對於金錢及時間的敏感度、培養雙向思考的能力。其中讓我印象最深刻的一個章節，莫過於習慣22<想像一下你的最低生活支出>。

有別於其他財商類的書籍，都是教妳如何變有錢？如何換個有錢人的腦袋？但作者卻反其道而行，認為其實不該盲目賺錢，或對金錢產生過度焦慮，而是應該反過來，想像一下自己的「滿足底線」。

在這章節中，作者建議我們先計算出自己最低限度生活支出，當明確知道自己的「滿足底線」，就能獲得安心感，進而提升幸福感，才不會陷入莫名的恐慌與焦慮中。

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需要的不多，想要的太多

人們對於金錢的渴望是無止盡的，大家都希望錢當然是越多越好。但賺到錢，然後呢？賺錢最終的目的，不就是為了獲得幸福嗎？慾望固然會促使我們成長，但慾望過多卻也同樣會帶來痛苦，懂得駕馭對金錢的慾望才是關鍵。最重要的是，好好思考如何才能真正讓自己獲得幸福。

真正的富有，不只是銀行帳戶的數字，而是由內而外的富有，有足夠的底氣去面對外在生活的變動，迎接各種不同的挑戰。每個人追求的「滿足底線」不同，不需要拿別人的標準來綁架自己。

誠如抽到的彩虹卡所說的：「我的任務就是以自己的方式過日子。」活在當下，不對未來產生太多焦慮，以自己的方式過日子，好好過生活，好好過好每一天。

在《高財商女子養成術》這本書中，沒有複雜難懂的晦澀知識，卻能帶來不同的思維啟發，在這裡也將這本好書推薦給大家。

高財商女子養成術

出版社：幸福文化