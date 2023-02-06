2022冬季日劇16部大盤點，佐藤健、北川景子、山下智久大咖集結！

▎作者：宋思彤／六六、李雨莘

前陣子在國內引爆熱潮的日劇，非《First Love 初戀》莫屬了！

以宇多田光的經典情歌〈First Love〉為發想原型，並由佐藤健、滿島光兩人搭檔，共同譜出淒美而甜蜜的戀曲。劇集上架後不只在日本獲得好評，更席捲亞洲各國，在台灣更是連續 7 天奪下收視冠軍，彷彿重現了 1990 年代「日劇王國」的全盛光景。

回顧上一季日劇，最引發話題的則是川口春奈、目黑蓮的《silent》，殘疾配上動人心弦的虐戀情節，讓人眼淚完全停不住。此外，黃金檔初主演奈緒的《企鵝先鋒！》，以顯少著墨的「漁業故事」為背景；新生代潛力派清原果耶的《城塚翡翠》系列，更以「播到一半換劇名」的手法，兩者都成功吸引觀眾目光。

2022 冬季日劇的題材與演員依舊令人驚艷，不論是醫療劇《Get Ready》、《通往內心的橋》；不同基調的愛情劇《黃昏下牽起手》、《忍者的結婚好難》、《要是說了100萬次就好了》，都引發劇迷討論。卡司則集結了北川景子、佐藤健、吉高由里子、山下智久等人，如此豪華的陣容，可說是精采可期。

筆者這次挑出 16 部實力深厚的冬季日劇，期望透過這些作品，能夠陪伴讀者度過嚴酷寒冬，一起邁向溫暖的春天：

一、《女神的教室》：FriDay 影音獨家跟播

《女神的教室》（女神の教室）以法學院為舞台，描述身為法官的柊木雫（北川景子 飾），某天被調職到學校，最大目標就是幫助學生通過司法考試。她帶著滿滿的實務經驗、案例和故事，成功替學校帶來的新風氣。

富士電視台的月 9 時段以精緻著稱，同時段曾經誕生《勿說是推理》等高質感劇集，這次請來曾演出《離婚活動》的北川景子扛下主演，相信他的深厚實力，能替劇增色不少。

本劇監製野田悠介接受專訪時表示，這是一部法律與校園的「青春合奏劇」。筆者認為，這樣子的部分元素，就如同結合了以法官為核心的《鴨色刑事組》，與「絕對合格教室」為號召的《二月的勝者》，讓人非常期待。

二、《重啟人生》：KKTV 獨家首播

話題韓劇《財閥家的小兒子》，描述男主角被殺害後起死回生復活，更「轉世」成為財團家的小兒子，展開一場復仇行動，而本季日劇《重啟人生》（ブラッシュアップライフ）描寫了類似的情景——主角也要彌補缺憾，但比起少了一點狗血；雖然也以復活作為骨幹，但他重來的是「自己的人生」。

《重啟人生》描述在老家市政所工作的近藤麻美（安藤櫻 飾），每天過著平淡無奇的工作與生活，卻意外地「穿越」到了自己的嬰孩時期。面對人生可以重新「歸零重來」，主角是否有機會改寫他從小至大的人生旅途呢？

說到彌補人生缺憾的日劇，應該以 2008 年的單元劇《人生補時》最為知名，劇情以足球規則的「傷停補時」作為背景，描述人在死後可以得到「補時」，彌補死前最想做的事情。《重啟人生》由《寬鬆世代又怎樣》安藤櫻主演，並搭配《silent》夏帆與《喂！！帥哥》的木南晴夏共同演出。

三、《黃昏下牽起手》：KKTV、FriDay 影音跟播

近期以「純愛」為主題的日劇當道，以戀愛劇為大宗的 TBS 的火 10 招牌時段，也必定會趁勝追擊！

《黃昏下牽起手》（夕暮れに、手をつなぐ）描述為了追尋未婚夫來到東京的淺葱空豆（廣瀨鈴 飾），以及夢想成為音樂家的青年海野音（永瀨廉 飾），兩人意外展開了同居生活。意料之外的感情，也在這一點一滴的相處下悄悄萌芽。

曾在《我家女兒交不到女朋友》中擔任編劇的北川吏悅子，也為本劇操刀。特別的是，《黃昏下牽起手》參考的作品原型《長假》，同樣出自於他的筆下。兩部作品相差超過 25 年，該如何順應時代潮流適度改編，將是這齣劇的看點之一。

四、《末班車開始的愛情》：民視無線台首播

經典系列劇《開往名古屋的末班車》已經開播 10 年，最新篇章《末班車開始的愛情》（最終列車で始まる恋）將以末班電車為背景，展開一段浪漫的愛情故事！

由名古屋電視台製播的《開往名古屋的末班車》系列，每次都會藉由開往名古屋的電車，不只細細鋪陳人物之間的情感，也介紹了日本在地的風俗民情，甚至完整呈現了鐵道沿線的美景風光，可說是連續劇結合觀光的好作品。

最新系列找來《假面騎士EX-AID》飯島寬騎，以及《青春灰姑娘》久間田琳加共同演出。最新系列也在台灣搶先首播，可望在邊境解封之際，吸引台灣旅客赴日。

五、《陷阱戰爭》：KKTV 獨家跟播

相信許多讀者在聽到「小蝦米對上大鯨魚」的復仇戲碼時，多會想到堺雅人主演的《半澤直樹》系列，不過，這次要介紹的《陷阱戰爭》（罠の戦争）也毫不遜色。

《陷阱戰爭》描述一位傾盡心力、協助國會議員的秘書鷲津亨（草彅剛 飾），他的工作內容相當簡單：就是負責處理議員背後的所有「髒事情」。看似沒有骨氣、隨時都能為了主子低頭，不過，某天自己的兒子成為被波及的對象時，他決定用自己的方式戰鬥。

該劇為關西電視台「戰爭系列」第三部，除了劇情延續前兩部爽快復仇戲碼，演員陣容方面也升級，邀請許多老中青演員同台飆戲，除了男主角草彅剛，還包括「哈密瓜大叔」岸部一德、《持續可能的戀愛》的井川遙，以及《戀愛何必認真》小野花梨、《騎上獨角獸》的杉野遙亮，戲劇真實度必定十分精彩。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

六、《星夜》：KKTV 獨家首播

如果你喜歡《First Love 初戀》的虐戀，那這一部，你一定不能錯過。

《星夜》（星降る夜に）故事描述婦產科醫生雪宮鈴（吉高由理子 飾），因在職場中產生無力感，於是決定去露營讓自己放鬆。在星光熠熠的夜空下，她與柊一星初遇（北村匠海 飾），即便過程不甚美麗，卻也種下了兩人日後的緣分。

單看故事設定，兩人看起來還真不適合——不僅有姊弟戀的年齡差，還有婦產科和遺物整理師對「生命觀」的差異，更有如同《silent》般，聾啞人士和一般人的差距，種種複雜的差異，在總能一筆命中社會痛點的大石靜筆下，相信必定能發展出精彩的情節。

特別是，「遺物整理師」見證了人類在城市一隅的最後一幕，背負著淒涼、寂寞、髒亂，和劇中迎接新生命的婦產科醫生，兩者有著強烈對比。也能就此窺見《星夜》的劇情伏線，或許不單單只是純甜，而是穿插著苦澀，最後讓你回甘的愛情。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

七、《忍者的結婚好難》：日本首播

「忍者」一直是日本文化不可或缺的一部份，除了《火影忍者》、《忍者哈特利》等動漫作品，在 NHK 大河劇和《蠟筆小新》電影版，都能看見以此為基礎的題材設定。

拜卡通所賜，應該大家都知道甲賀、伊賀忍者，因為歷史緣故勢不兩立，甚至在卡通裡面，還能經常看到兩派忍者的終極對決。不過，如果他們結婚了呢？

《忍者的結婚好難》（忍者に結婚は難しい）就以潛藏在現代社會的「忍者後裔」作為背景，分別為甲賀、伊賀忍者的鈴木伸之、菜菜緒兩位主角，在不知道對方身份的情況下，結婚組成家庭，但逐漸在相處過程中產生嫌隙。

類似的家庭組成設定，在近年影視作品也能見到。像是 2017 年由綾瀨遙、西島秀俊的《嬌妻出沒注意》，還有去年爆紅的動漫《間諜家家酒》，都是以假面家庭作為基礎，展開一場看似詭譎卻又帶點幸福的危險關係！

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

八、《下輩子我再好好過3》：KKTV 獨家跟播

深夜情色喜劇《下輩子我再好好過》（来世ではちゃんとします）回來了！這次是繼前兩季加上特別篇後，再度與觀眾見面。以每位角色對「性」的詮釋跟想像作為劇情框架，勾勒出時下男女的矛盾愛情觀。調性輕鬆、節奏輕快，播出後觀眾好評不斷！

《下輩子》系列描述「性依存女孩」大森桃江（內田理央 飾），同時擁有 5 位性伴侶，更試著在肉體關係中尋覓一絲愛情。過程中，她曾迷上一位與他人論及婚嫁的床伴，最後依舊無疾而終。因緣際會之下，她與公司同事擦出「愛的火花」，並決定試著探索「性」以外的不同關係。

「健全交往三個月」，不過，愛與性之間又存在著什麼矛盾呢？

第三季最大的亮點，莫過於兩人開始交往後，關係卻始終沒有進展——尤其在「性」這一塊。他們該如何維持這段得來不易的緣份，將是這一季的最大焦點。

除了吃瓜群眾關心的兩位主角，配角的戲份也很搶眼！包括：以腐女身份示人的高杉梅、不小心愛上「偽娘」的林勝、對泡泡浴女郎投入情感的檜山徹等人。這些角色都將展開各自的故事線，也是《下輩子》系列最不能錯過的內容。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

九、《要是說了100萬次就好了》：KKTV、friDay 影音跟播

圖／【公式】TBS金ドラ「100万回言えばよかった」@Twitter

冬季降下的白雪一眨眼就消逝在手中，如同這部劇的劇名：《要是說了100萬次就好了》（100万回言えばよかった）。

男主角鳥野直木（佐藤健 飾），原以為可以和青梅竹馬、相馬悠依（井上真央 飾）攜手一生，但他卻因捲入事件而突然逝世，面對無法和愛人好好道別的遺憾，他成為鬼魂在人間遊蕩，靠著有靈媒體質的刑警魚住讓（松山研一 飾）來嘗試和對方溝通。

這部以人鬼戀作為題材的作品，因為徘徊在生死之間，想必又會是一段虐到骨子裡的虐戀，不過接受媒體採訪時，井上真央透露，其實這部作品是個溫暖的作品，且希望讓觀眾了解到，生活中很多理所當然的事情，想傳達自己的心意，並不是這麼的理所當然。

「等到意識到的時候，才開始後悔為什麼沒有先說」，因此井上真央希望，讓觀眾在觀看同時，也能想起自己重視的人。

除了劇情之外，筆者認為在劇中參演的韓國演員沈恩敬，也是亮點之一。雖然他在本作僅以配角身份登場，不過她在 2019 年靠著電影版《新聞記者》，成為首位奪下日本電影學院獎最佳女主角的外國演員，也是目前少數在日韓兩地活躍的藝人。

這次她飾演的腦神經內科醫生，可能會是劇情推進的關鍵，讀者也能在觀劇時，共同關注這位出色演員的表現。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

十、《噬亡村》：Disney+ 獨家製播

圖／Disney+ 官網

當你來到一個「會吃人」的村莊，身為警察的你，會怎麼做呢？

改編自同名漫畫的《噬亡村》（ガンニバル），背景設定在鮮少與外界接觸的村莊，透過接連不斷的事件，掀開神秘面紗。故事以日本的虛構村莊「供花村」為背景，主角阿川大悟（柳樂優彌 飾）是一名警察，在惹上風波後一蹶不振，最後被調職到此。

首次踏入村莊，幽雅的環境、熱情的村民，起初讓大悟感受到一絲希望。沒想到，接踵而來的卻是一連串的詭異命案，村莊內不為人知的「真面目」也悄悄浮現。

本劇由電影《在車上》監製山本晃久、電影《海角上的兄妹》片山慎三執導；他們都擅長以寫實面向描寫社會百態，情節雖沉重卻能發人省思。片山慎三也希望，觀眾不要以既定價值觀評斷，「劇情在驚嚇之餘，觀眾也能從故事的不同角度，評斷事情的是非對錯」。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

十一、《今際之國的闖關者2》：Netflix 獨家製播

圖／Netflix 節目劇照

由 Netfilx 製播的《今際之國的闖關者2》（今際の国のアリス）在 2022 年底上架，不到 4 天，就攻佔了全球 90 多個國家的收視排行冠軍。年初，飾演女主角的土屋太鳳，更在元旦時宣布了結婚、懷孕的消息，讓本劇的討論熱度持續不減。

《今際之國》系列改編自麻生羽呂的同名漫畫，一天有栖良平（山崎賢人 飾）和朋友意外來到了「今際之國」，為了獲得生存所需的點數，他們被迫面對以「撲克牌花色」為等級設計的遊戲。而第 2 季的關卡難度不只更為升級，玩家們也開始思考：過完關卡就能回到原本的世界嗎？遊戲，有玩沒完？

全新一季的內容，不僅有山下智久、塀谷朱音等演員加盟，為遊戲帶來全新變數；還可以在預告中看到黑桃 K 關主在澀谷街頭大開殺戒、三吉彩花在城市中飛車追逐，以及玩家在堆滿貨櫃的港口互相追逐等大場面，喜愛刺激遊戲劇集的觀眾，絕對不會失望。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

十二、《逆轉交響樂團》：KKTV 獨家跟播

圖／NTV 官網

2006 年的經典日劇《交響情人夢》，描述野田妹跟千秋王子陷入愛河的浪漫故事，推出後掀起一股熱潮，讓劇迷看得如癡如醉。時隔 16 年，號稱「令和版」交響情人夢的《逆轉交響樂團》（リバーサルオーケストラ）即將捲土重來！

故事描述主角常葉朝陽（田中圭 飾），是一位在國外鑽研音樂的小少爺，學成歸國後，父親命令他重整故鄉的「兒玉交響樂團」。因緣際會下，她與前音樂家岡初音（門脇麥 飾）相遇，並邀請她重新回到音樂舞台——兩人奇妙的邂逅與羈絆就此展開。

這是田中圭第一次主演音樂相關的劇情，他坦言從未接觸過古典音樂，演出「指揮家」一角也非常不簡單；門脇麥也直呼「練小提琴」很不容易，不過她在劇中只花了三個月就重振樂團，相信她的演技、表現也非常精彩。

本劇由清水友佳子編劇，去年高人氣的愛情懸疑影集《最愛》也是出自他之手。兩者截然不同的情節跟調性，令人好奇這次端出來的作品成果。

十三、《通往內心的橋：兒童心理診所》

圖／朝日電視台 官網

「一定有一種生活方式，能夠配合你的參差不齊」，筆者相信，大家的起點、時區都不一樣，即使是跟常人相比稍微「特別」一些，這也是獨一無二的自己最美的印記。

改編自同名漫畫的《通往內心的橋：兒童心理診所》（リエゾン―こどものこころ診療所―），描述一間郊外的小兒科身心診所，院長佐山卓（山崎育三郎 飾）因為小時候患有「自閉症」（ASD），所以比誰都能了解身心疾患的痛苦。於是，他毅然決然投入醫師的行列。

實習醫生遠野志保（松本穗香 飾）很受小朋友歡迎，不過，他其實也罹患了「注意力不足過動症」（ADHD）。各自懷有病史跟傷痛的兩人齊聚在診所，會如何幫助孩子們走出內心的陰影呢？

本劇編劇吉田紀子曾撰寫《小孤島大醫生》，兩者同為暖心醫療劇，也令人好奇之後的劇情發展為何。

十四、《警視廳Outsider》：KKTV、FriDay 影音跟播

圖／朝日電視台 官網

演完《騎上獨角獸》的萌萌大叔，西島秀俊這一季要板起面孔，穿上西裝，演回帥大叔角色，不過從預告中的片段來看，除了戴上墨鏡耍帥，竟然還有在擂台格鬥的畫面，展現了西島不同以往溫和的形象，看來是要和隔壁棚演爸爸的櫻井翔來比看誰比較會打。

改編同名小說的《警視廳Outsider》（警視庁アウトサイダー），故事講述看起來明明是前暴力團大叔，但其實看到血會暈倒的刑警架川英兒（西島秀俊 飾）；辦案能力一流，但在溫和笑臉背後，隱藏著什麼的菁英刑警蓮見光輔（濱田岳 飾）；只求溫飽的菜鳥刑警水木真央（上白石萌歌 飾）。

三人因為在刑警組織裡因為格格不入，所以被稱作「局外人」。他們成為搭擋，一起面對棘手案件的故事。

該劇演員陣容強大，除了三位主演，還有最性感男星齋藤工、歌舞伎演員片岡愛之助、全方位演員福士誠治，以及資深到許多日劇迷絕對都看過的柳葉敏郎，能邀請到這些演員同台飆戲，相信劇情也絕對不會讓人失望。

十五、《占領大醫院》：KKTV、FriDay 影音跟播

圖／日本電視台 官網

隊友二宮和也在去年秋季檔演出《捍衛家園》，化身超強老爸，除了拯救了自己的小孩，也挽回搖搖欲墜的家庭，收視開低走高，最後更獲頒該季的最佳戲劇，這一季則換櫻井翔上場，不過預告中，可以看到他有許多打鬥片段，還有從高處跳下的畫面，許多粉絲應該都為有懼高症的他捏一把冷汗。

《佔據大醫院》（大病院占拠）由日版《Voice》原班團隊製作，故事背景發生在日本一間大醫院，一天，十名戴著詭異鬼怪面具的歹徒，持槍脅持整間醫院，武蔵三郎（櫻井翔 飾）被捲入當中，而他的妻子武蔵裕子（比嘉愛未 飾）也剛好在這間醫院任職，他為了醫院內的人質，以及自己的家人而與犯人對戰。

而在開播之前，官方 Twitter 帳號近日已經展開預告活動，要觀眾猜猜演出戴著鬼怪面具的十位演員是誰，根據貼文裡提供的資料來看，有男有女，年齡也不太一樣，在謎底揭曉前，觀眾或許可以從劇情裡面找出端倪，說不定有出乎意料的人選。

十六、《Get Ready!》：KKTV、FriDay 影音跟播

圖／TBS 官網

日劇的大宗「醫療劇」，每一季都能拍出新創意。本季的《Get Ready!》描述一支來歷不明的「暗黑醫療團隊」，不擇手段拯救病患性命，彷彿打造現代《怪醫黑傑克》團隊。

本劇由妻夫木聰主演。在劇中的他，白天是一間甜點店的老闆，晚上則化身成為孤高的天才外科醫生，率領著醫療團隊共同執刀，並收取極高的報酬——而神秘的手術室，就在甜點店的地底。

《Get Ready!》結合醫療與社會現實面，並找來擅長醫療劇的飯野陽子、《新聞記者》編劇山田能龍撰寫劇本，相信這齣劇能夠在醫療、社會層面都有極高水準的呈現。

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關於我

六六 LiuLiu

本名宋思彤，踏入研究領域的 23 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許自己用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。

李雨莘

愛看但不太會表達的電視兒童，還在學習怎麼好好用文字描述一幕幕眾人努力下的結晶，但可以確定的是，深深著迷日劇慢步調中的韻味，希望可以將這一齣齣的好劇，分享給也愛看劇的你我他。