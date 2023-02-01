「不讓前夫專美於前」喬妹的絕地大反攻！《黑暗榮耀》必看的10個理由

Netflix推出2022年壓軸，2023年最新的強檔原創韓劇《黑暗榮耀》，一上架直接登頂，空降多國排行冠軍還霸榜數日，這部從企劃、拍攝到開播的話題沒有停過，不少劇迷都是一看就沒再提過。故事講述高中校園霸凌事件延伸出的復仇故事，是的！這是女神宋慧喬的復仇，喬妹的等級又更上一層了，別說還沒看過！今天整理《黑暗榮耀》10大看點，絕對是年度必追之作，錯過會後悔！

看點1 宋慧喬突破形象大改從影27年戲路

出道已經26年的女神宋慧喬，大部分接拍都是相當正向的角色，例如白富美的企業老闆、正義感爆棚的外派醫生或是傻白甜的落難千金等，這次她一改戲路，顛覆過去優雅氣質的形象，也發揮突破性的演技，首次挑戰復仇劇，飾演一位受到校園霸凌的受害者，為了復仇犧牲自己的人生，而黑化後的她，犀利又哀傷的眼神，完美詮釋被害者的內心世界。

劇中還有一場被林智妍甩巴掌的戲碼，雖然是演戲但全部都是來真的，她當時被打傻了，連台詞都忘記，甚至有場向男主角李到晛展示自己遭受霸凌的傷痕，她褪去外衣，僅剩內衣和黑短褲，不只演技突破、尺度也突破了。

看點2《鬼怪》編劇金銀淑最新力作，靈感來自女兒

一向以擅長甜蜜愛情故事著稱，這一次卻選擇了不同以往的復仇題材，原來靈感來源竟然是自己女兒的一次提問。《黑暗榮耀》這部劇講述女主角高中因遭受校園暴力而靈魂殘破不堪，用十幾年時間精心準備復仇，從加害者身邊奪走其最珍愛之物的故事。

在開播發佈會時金編透露首次女兒突然問她：「如果我把別人打到半死，或者我被別人打到半死，哪個會讓你更心痛呢？」，當時因為被問倒的金編內心突然閃過無數個故事情節，於是她開始寫《黑暗榮耀》...

看點3 黃金製作團隊&演員陣容創造高收視

這部不只是宋慧喬繼《太陽的後裔》後再度與金銀淑編劇合作，更邀請來《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》導演安吉鎬執導，演員還有《五月的青春》李到晛、電影《人間中毒》的林智妍、「最強綠葉」廉惠蘭、《出師表》朴成勳、《Bad and Crazy》鄭星一、《非常律師禹英瑀》的脫北媽媽金曦歐拉等人，根本就是黃金等級的陣容，也難怪創造如此高的話題與評價。

看點4 電棒捲霸凌竟是真實案件改編？

劇中有幾幕是女主角同珢遭到女校霸涎鎮拿電捲棒燙傷，導致全身都留下傷疤，本以為這只是劇情需要而撰寫的故事，想不到居然有類似的真實曾經發生？！由於《黑暗榮耀》高話題引起關注，韓媒近日報導在2006年的忠清北道清州市曾發生電捲棒燙人事件，當時年僅14歲的女學生金某，遭到朋友15歲的鄭某以「不聽話與不遵守約定」為由，拿電捲棒燙傷其胸口，可惡的是傷口癒合時還會再燙同個地方，甚至還勒索要錢。

看點5 演員各個戲精上身，劇情緊湊絕無冷場

《黑暗榮耀》除了話題女主角及知名編劇合作之外，會成功的主因完全是「演員全員演技上線」，各個儼然被戲精附身一樣，像是把自己的快樂建築在別人痛苦上的惡女「朴涎鎮」林智妍、還有她那只懂下圍棋卻迷死不少婆媽的丈夫「河度領」鄭星一、又像是飾演喬妹高中時期被虐到不行還能如此堅強的鄭知蘇、和霸凌五人幫中吸毒畫家「李蓑羅」金赫拉、協助同珢替她搜集情報的廉惠蘭，就連特別演出的李茂生都因為演活殺人魔的眼神而讓網友讚賞。

看點6 劇組完美選角！毫無違和感超入戲

而這部劇也被眾網友們大讚「選角超用心」，官方IG在2日發布主要角色成人和學生時期演員的對比圖，完全驚呆所有劇迷！

從宋慧喬v.s鄭知蘇、林智妍v.s辛叡恩、朴成勳v.s宋炳根、金曦歐拉v.s裴江熙、車珠英v.s宋智友、金建宇v.s徐佑赫的照片對比圖中可以明顯感受到劇組當初在挑選演員，不僅僅是看演技，還觀察了每個演員的五官、神韻和氣質等，只能讚嘆劇組的用心。

看點7 金編筆下道盡貧富差距的經典金句

金編過去在作品中總能創造出讓劇迷們回味無窮的經典台詞，當然在《黑暗榮耀》也不例外，劇中殘酷的霸凌以及現實的無情等情節，不單只是故事令人心碎，透過金編筆下的文字以及喬妹沉穩卻帶著無限淒涼感的旁白，每字每句都深深地刻在劇迷們的心中，久久揮之不去！

「從今天我的夢想就是妳，我們一定要再見喔，朴涎鎭。」女主角文同珢在歷經可怕的校園霸凌過後，咬著牙誓言復仇，當著霸凌者朴涎鎮面前說的話；這些台詞不只是劇情需要，更厲害的是讓我們反思所謂貧富差距、校園霸凌、復仇的代價等。

看點8 年下奶狗「李到晛」黑化為愛復仇

這部劇雖然主要以報復過往的加害者為主軸，但感情戲份還是不可少，畢竟這是金銀淑編劇她過去可是打造出不少經典愛情劇，而這次找來「姊弟戀專業戶」李到晛與女神宋慧喬搭配，劇中飾演整形醫師「朱如炡」，是醫院院長之子，但父親卻被病患給殺害，讓他對犯人懷有恨意而必須接受心理治療；李到晛這次算是突破自己過去以往暖男小鮮肉的形象，飾演內心深藏很多故事，但為了守護心愛的人，願意成為幫助她復仇的劊子手。

看點9 隱藏版人物竟是最新《單身即地獄2》參加者？

其實同珢並非第一個被涎鎮欺負的學生，在她之前還有位「尹昭熙」也是這樁校園暴力事件的受害者，她長期忍受被電棒捲燙傷的苦痛，到藥局買藥時還焦慮地不停抓著重傷的手臂，雖然戲份相當少，但卻對這位配角很眼熟？！

原來她就是最近有出演熱門戀綜《單身即地獄2》的李素伊。李素伊她去年畢業於漢陽大學電影系，近期和演員經紀公司Saram娛樂正式簽約，成為趙震雄、嚴正化、秀英等人的師妹，除了《黑暗榮耀》這部之外，她也有出演Disney+《災後調查日誌》，看樣子絕對會是個可期待的明日之星。

看點10 金編應援所有受害者，劇名深具意義！

金編透露自己在搜集素材過程中，發現被害者的共同訴求都是「比起物質補償更希望獲得加害者的真心道歉。」，這也讓她領悟許多過錯後，受害的人唯有獲得道歉才能回到原點，從而重新開始。這次的劇名《The Glory(原名)》則是自己為了世上所有被害者們，如同珢、賢南、如炡等人送上應援，獻上此作品。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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