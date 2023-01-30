賴聲川導演的八小時史詩大作《如夢之夢》-1

第一次入夢，是在2005年的春天。

那是一部史無前例連續演出八小時的超長舞台劇，雖然喜歡看戲，但這麼長時間的演出不只對演員來說是挑戰，對觀眾而言也絕對不是易事。而對當時年紀輕輕還沒太多看戲經驗的我來說，這齣戲無疑開啟我舞台劇的開關，從此再也沒有戲可以超越。

還記得看完戲回來的那幾天因為餘韻太深，深陷夢中無法自拔的我為了留下這份感動，花了好長的時間一筆一句寫下故事內容，試圖為那抓不住的夢境留下些紀錄。慶幸當年曾有過這樣的衝動，讓我即使時隔十多年，仍可以從文字中入夢。

年中時無意間看到這場經典巨作即將重新搬上舞台，激動地無論如何都想去看，偏偏問遍了周遭友人，每個人一聽到劇長八小時就立刻打退堂鼓。沒辦法，即使從下午兩點開始演出，加上中場休息時間及晚餐時間，最快結束時間也已經將近午夜了！要想一起入夢還真的需要很大的熱情和衝動。

但這是我年輕時的回憶啊！是深深埋藏在我心中無法超越的經典，十多年前還不懂人生卻看盡了人生、十多年後歷經出國、結婚、懷孕、生子後再看又是如何呢？這麼一想，那股不去不行的渴望又加深了。好不容易，終於找到了好同事一同前往，運氣更好的是演出的時間剛好在年末日本進入年假時期，簡直是天時地利人和！

盼阿盼，終於來到這一天，再次入夢後，又是深深的沉醉。今夜，就讓我們一起來說故事吧！

※ 注意！以下為劇情內容！以下為劇情內容！以下為劇情內容！不喜者切勿進入……。

故事的開始很特別，有一個人總是在作夢。他的睡覺時間總是很長，沒有人知道他在做什麼夢，只聽說他在做一種神秘的夢中修行，於是人們叫他「莊如夢」。

秦始皇焚書坑儒的時代，他是被捉拿的儒者；在被行刑前，他的睡眠時間持續增長，然後在行刑的前一晚離開人世，逃到屬於他編織的夢中世界。

誰的人生不是一場故事？每個故事都有它的動人之處。

一位新上任的醫師，滿腔熱血，家族世代都是醫生，醫院的味道就是從小以來記憶中的味道。一路循著家族傳統的腳步走來，北一女、台大醫科，實習完後被分發到最希望服務的醫院，然後在上任的第一天被分配到五位病人。

都還沒搞清楚狀況呢！就是一連串的失去，四位病人在措手不及中先後逝去，獨留一位病況不樂觀的五號病人。

從小的耳濡目染、七年的醫學院、幾年的實習，卻沒有人告訴過她該如何面對死亡。周遭的每一位醫師早已司空見慣，但七年的準備不是為了迎接死亡阿！生命，是那麼的脆弱，她渴求去做些什麼，來讓第五位病人在死亡前感到快樂。

鍥而不捨的努力後，點上一根蠟燭，故事開啟在另一個故事……。

「西藏高原上的夏天很短暫。幾天之內，小小的野花就會開滿整個草原，讓草原染成一片彩色，不久之後，又會凋落、褪色……。」

有一個牧羊人，和新婚妻子手牽著手散步在西藏高原上，花開得很美，紅的、黃的、綠的……。草原上充斥著新婚的幸福。他們手拉著手，在草原上舞著、唱著，太陽還高高掛在天上呢！

然後，他們累了，牧羊人拉著妻子坐在山坡上的大樹下。他倚著妻子的腿，感受夏天的微風，一切都是那麼的美好，漸漸地，牧羊人失去了意識……。

一陣鳥兒振翅的聲音驚醒了牧羊人，他睜開雙眼，新婚妻子不見了，他站起來，極力的找，終於在山腳看到妻子美麗的背影。牧羊人跑著、叫著，呼喚妻子的名字、追著，可是說也奇怪，怎麼也追不到妻子。

突然，牧羊人看到一個婦人拖著一個身體，他上前詢問，才知道婦人正要把死去的丈夫帶去天葬。婦人請求牧羊人的幫忙，牧羊人不忍婦人一個人辛苦地拖著屍體；兩人合力把屍體拖到天葬場葬了，太陽卻已經下山。婦人感激牧羊人的幫忙，留牧羊人住一宿，牧羊人答應了。

一宿、兩宿……。牧羊人就這麼待了下來，兩人自然而然成了夫妻，生了兩個聰明可愛的孩子。有時，牧羊人會懷疑自己，不懂是什麼讓他到了這陌生的地方，開始了陌生的生活，但看到天真的孩子快樂歡笑時，又再度沉浸在這樣的幸福中。

有一天，牧羊人帶著羊兒出去，羊兒正在吃草呢，突然見到鄰居著急著跑來，喊著：「不好了，你的妻兒染上了怪病。」牧羊人趕忙回到家中，才一天，他的妻兒已面臨著死亡。

牧羊人不懂，為什麼上天要他經歷這一切？看著妻兒的屍首，牧羊人跑出家門。跑著跑著、不顧一切的奔跑著，突然，有人拍拍他的肩，「親愛的，晚了，我們回家吧！」

牧羊人睜開眼，原來他還在那顆大樹下，還倚在他新婚妻子的腿上呢！

短短的夢，夢盡了人生……。

他做的只是個夢，我過得卻是人生。那年，我是個搞建築的。成績還不錯，有公司挖角我過去上海工作。

在一個忙碌的午後，我逃出辦公室，想一個人走走。我走到了一間戲院前排隊買票，排在我前頭的是一位年輕女孩，手上拿了兩隻烤玉米，另一手拿著手機，聽那語氣，正在和人吵架呢！

「你停好了沒？快去那邊的停車場停車，不然你亂停等等被開單怎麼辦？……這不是你贏還是我贏的問題，我叫你來你就來！……」

就在輪到她買完票時，她用力的掛上電話，「啪！」轉過頭來劈頭就問：「看電影不看？」就這麼，我們一起看了第一部電影。

看完戲後我們一起去吃迴轉壽司，吃著、聊著，她成了我的妻子。婚後，我們生了一個可愛的兒子，但孩子才沒多大，我們就發現他得了個怪病。我們到處求救、到處找人醫治，卻還是眼睜睜看著他離世。

兒子死後，我和妻子各忙各的，誰也不敢見到誰。妻子回家的時間愈來愈晚，而我也開始生病。起初以為只是感冒，我開始發燒，持續的發燒。

接著我開始接到無聲電話，我知道那是找妻子的，因為電話總在妻子進門前響起；有一晚，又是個無聲電話，我們大吵，妻子終於忍不住哭著告訴我：「你記得我們認識那天排隊時和我吵架的那隻豬嗎？他……。她是女的！」

我們決心重新來，重新好好過日子。有一天我們一起外出散心，走到一處熟悉的地方，頭一抬，竟是當年那個相識的電影院。

我們排隊買票，突然間，她的手機響了。她離開隊伍接起手機，順便去拿我們剛剛買的烤玉米。她愈走愈遠、愈走愈遠……。等我發現時她已經不見了！

我到處找，瘋狂的找，每天上警察局報到，在人群中不斷搜尋她的身影，一天、兩天、三天、四天……。一個星期過去了、一個月過去了，我始終找不到她，最糟糕的是，我的病情變嚴重了。

我不斷進出醫院，所有能檢查的病都檢查過了，不斷地入院、出院，梅毒、大腸癌、骨癌、血癌…….所有的醫院都做了同樣的檢查，也都同樣的要我住院觀察，他們說：「世上的病有70%到最後都可以檢查出原因，當排除所有的可能後，剩下的30%就屬於查不出的原因了。」

每個醫生都說同樣的話，似乎我就是那30%之中的其中一個。一位醫生告訴我，最短兩個月、最長兩年，我的生命就會結束。

我決定去旅行，在有限的生命期限裡去找尋答案，於是我買了張環遊世界的機票，只要飛機有開的地方都能搭乘；只要順著同一個方向前進，我總能走完世界。

<未完.待續>