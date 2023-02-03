【黑劇集】孤獨的美食家。看五郎吃飯有種說不出的逗趣與滿足感

うまい！

看五郎吃飯有一種說不出來的逗趣，與滿足感。

從事進口雜貨貿易的井之頭五郎因為客戶遍及全日本，因為出差，他得以有機會嚐遍各地美食，雖然剛開始五郎並不是為了美食而到各個地方去的，但漸漸的，這份工作讓他發覺其中的奧妙，上班族得待在辦公室、頂多利用假日出去吃吃喝喝，但他的工作時間因有彈性，想去哪裡就可能真的去到哪裡，服務客戶的同時吃一下當地好味，逐漸變成五郎四處奔走的重要目的。

之所以會開始追看這齣劇，是因為串流平台曾上架部分集數，黑嘉莉透過這齣劇追蹤日本各地美食，我也成了跟隨者。

沒錯，劇中五郎吃到的每間店都是實際存在的店家，跟一般日劇裡虛構的餐廳不同，《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）都是取材自真實餐廳，這就不能不提到每集最後會真人現身到該集餐廳品嚐美食、同時也是黑嘉莉的偶像－－原作者，久住昌之。

《孤獨的美食家》原本是一部漫畫作品，二零一二年改編成日劇大紅之後，這齣劇逐漸變成每年至少拍一季，甚至，自二零一七年開始，日本每年除夕（十二月三十一日）都有年終特別篇播映。

大體來說，整齣劇中的角色多為素人出演，偶爾也有知名藝人客串片中角色，像是餐廳的老闆或服務生等等，整齣劇可以說只有一個固定角色，就是知名演員松重豐飾演的男主角五郎。

為什麼說原作久住昌之是黑嘉莉的偶像？因為她每次提到哪集介紹的餐廳好、哪份餐好吃，該集最後原作者實地走訪時就會吃到那一道餐點，可見她的美食角度跟久住昌之相當接近。

每次我這麼講，黑嘉莉都要哭惹，因為久住昌之那看起來髒兮兮大叔的模樣完全不是她的菜。（大笑）

其實這是刻板印象，黑嘉莉只是剛好看到幾集久住昌之沒有打扮得很乾淨的模樣出現，她就覺得人家都那個樣子，也就是沒把鬍子刮乾淨嘛，這我要為久住昌之老師平反一下。

或許原作者並不是帥哥型的傢伙，但幾乎每一集《孤獨的美食家》所介紹的餐廳都相當經典，常常我們邊看邊在地圖標記以後如果去日本就要去哪間店吃一下，到現在，地圖上的標記一堆，日本卻還沒去成，不過明年就會實現了，雖然我一點也不覺得以我們那麼隨性的行程會吃得到其中任何一間店。

松重豐是許多台灣人有認識的日本演員，是個有意思的實力派，演兇狠壞人或演老好人都有那種味道，《孤獨的美食家》照理說讓他吃遍日本各地美食，應該是可以不斷拍下去才對，但因為松重豐上了年紀、腸胃功能不若以往，得知這齣劇居然還要繼續拍下去，他甚至跟導演抱怨為什麼一個大叔吃飯還有那麼多人要看？

這是個弔詭又趣味的問題，為什麼呢？

黑嘉莉說，不用想那麼多，餐廳有故事、美食有滋味，加上演員有詮釋，這樣就夠了，日本也從《孤獨的美食家》開始興起一系列短篇故事形式的劇集，我覺得是很有意思的事。

只要有觀眾想看，《孤獨的美食家》應該會繼續孤獨下去吧！

戲劇名稱：孤獨的美食家（孤独のグルメ）