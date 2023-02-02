年度諷刺電影《瘋狂富作用》 誰敢抨擊合情合理的不合理？

時尚媒體闖入青年模特兒休息室，訪談之外還要來些簡單的考驗，「今天試鏡是臭臉牌還是笑臉牌？」媒體丟出疑問後沒有多作解釋，隨著口中講出的設計師品牌和快時尚品牌名稱，模特們自動展示了臭臉和笑臉的專業姿態。

設計師品牌追求氣派，LOOKBOOK絕對是臉越臭越好；快時尚品牌追求親民，LOOKBOOK永遠都是笑臉迎人；但當快時尚品牌找來設計師聯名，LOOKBOOK搖身變成冷漠、黑白的「別惹我」氛圍。

二度摘下坎城金棕櫚獎的導演魯本奧斯倫，在電影《瘋狂富作用》的開頭先是給時尚界一記當頭棒喝的諷刺，可是合情合理、不著痕跡，因為若不把它當成諷刺，就只是現實的呈現，甚至把它當成諷刺，還能說設計師品牌是「藝術品」，快時尚品牌是「衣服」，這難以成立。

所以不止於此，透過宣揚平等、博愛的秀場主題，鏡頭帶領觀眾看見秀場就連座位安排也沒有平等，就算邀請函寫著第一排，也會因政商名流的出現而被擠到最後一排。這就顯現出導演的觀察力與功力，電影有的是讓觀眾感覺合理，實際卻充滿不合理的諷刺。

然後，電影來到男模與網美女友的晚餐，明明說好這頓大餐輪到女友付錢，帳單在餐桌上放了數十分鐘卻被視而不見，對於男模來說是失望、傷心又憤怒，因為這不僅關乎承諾、愛情，也關乎兩人關係的平衡，尤其男模知道自己的知名度和經濟能力不及女友，但遵守平衡關係，奮力擠進那不屬於能力範圍的社會的卻是自己，反而較有餘裕的女友是一點金和力都不出。

值得注意的是，電影呈現地卻像是男模在鬧脾氣，「堂堂一個大男人請女友吃頓飯有這麼難嗎？」我想這也是世人普遍的錯誤價值觀，在看清現實之前，看到和崇信的是什麼？

可是女友也藉著錯誤的價值觀，表明了自己的立場，打破了兩人間的平衡關係，成為了利用關係，並受到廠商邀請，到豪華渡輪和富家子們旅遊。電影來到第二段，像是《寄生上流》把「富」與「窮」明顯拉出了區隔，富者要的是自尊，窮者要的是金錢，但以美色為資本的網美和誤闖上流的男模，是屬於哪裡呢（而妝容底下還是美色嗎）？

這是我特別喜歡的電影設計，主角不再是絕對的一方，反之是富者看不上、窮者攀不起的灰色地帶，想當然耳，他們會做、能做、想做的事，就充滿無限的荒謬可能。

只是想往上爬的他們能夠荒謬，不表示富者和窮者不能荒謬，電影中有賣大便致富的富者，有不可說「不」的窮者，更有把三者攪和在一起、天翻地覆的巨浪。於是當一切回歸平等，早已荒謬掉的階級心態，該如何達成生態圈的平衡，成為《瘋狂富作用》的課題，至於處理得是老派還是新鮮？

在我看來已經不太重要，因為電影的本領早已使我大開眼界，夠瘋狂，也夠調侃，更夠勇敢來抨擊那些合情合理的不合理。