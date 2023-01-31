坎城影展最佳導演獎《分手的決心》 拿出說愛的勇氣

一名中年男子在登山過程中意外墜落身亡，死者妻子宋瑞萊（湯唯 飾）卻不見哀傷的異常冷靜，完全有別於其他家屬，遭逢劇變時的情緒反應，雖然在案發當天，瑞萊有明確的不在場證明，但這有違常理的行為舉止，也讓警方對她產生強烈懷疑。

為人剛正不阿，行事一絲不苟的刑警海俊（朴海日 飾），奉命偵辦這起疑雲重重的案件，但在持續調查的監視過程中，海俊竟逐漸對這名謎樣般的神秘女子，不由自主地產生莫名好感，然而對於工作充滿狂熱的他，總是在反覆思索如何破案的重大關鍵，不斷尋找見微知著的重要線索，也成了他生活日常裡的最大動力，但這過於緊繃壓抑的焦慮心境，也導致他長期深受失眠之苦，直到遇見彷彿心有靈犀的瑞萊之後，原本惶惶不安的躁動心情，居然可以心如止水的一夜好眠。

中國籍的瑞萊，為了讓久病纏身多年的母親，能夠獲得解脫的離苦得樂，只好強忍悲苦的痛下殺手，背負殺人罪嫌的指控而遠走他鄉，命運坎坷的她好不容易來到韓國，卻嫁給了控制慾極為強烈的丈夫，只要稍有不順心意，就被威脅要遣送回國，每天都活在身心折磨的水深火熱之中。

對於先生突然其來的意外死亡，反倒有種如釋重負的自得其樂，面對海俊別有居心的曖昧跟監，從起初為了洗清罪嫌的逆來順受，到最後竟也漸生好感的墜入情網。

《分手的決心》是韓國導演朴贊郁繼《下女的誘惑》，相隔六年再次推出的全新作品，相較於朴贊郁過往《我要復仇》、《原罪犯》、《親切的金子》的「復仇三部曲」，經常出現在電影之中的血腥暴力與愛恨情慾，所交織而成的敘事手法，將人性徹底撕裂的大膽張狂，這次卻一反常態的壓抑內斂，將情感透過隱喻迂迴的拍攝手法，營造出懸疑感十足的驚悚愛情，這跳脫個人風格的框架突破，反而讓他首度獲得坎城影展最佳導演獎的肯定。

「把那支手機丟到海裡吧，丟到大海深處，別讓任何人找到它。」

貫穿全場的兩起命案，苦主正是瑞萊的前後任老公，這案情並不單純的另有隱情，彷彿欲言又止的將劇情導向一分為二，上半段藉由調查前任老公的山難意外，讓海俊透過不斷跟監的隱私窺探，造就了他瘋狂迷戀瑞萊的推波助瀾，只是對於破案渴求的追根究底，最後水落石出的真相大白，卻也讓他價值徹底崩壞的無地自容，於是他那未曾說出口的愛慕，就如同滿是關鍵證據的秘密手機，從此埋藏在不見天日的情沉大海。

「你說愛我的瞬間，你的愛就結束了，你的愛結束的瞬間，我的愛就開始了。」

到了下半段，海俊決定為愛捨棄一切，選擇自我放逐的遠走他鄉之後，瑞萊卻反而被這份真心誠意而深受感動的燃起愛意，為了重新回到海俊的身邊，她又置身於第二任老公凶殺命案的疑雲重重，讓自己再次成為眾矢之的的頭號嫌犯，在非黑即白的道德邊界，儘管深愛彼此的近在眼前，卻無法跨越鴻溝的訴說愛意，哀莫大於心死的瑞萊，將想要分手的決心，轉化為說愛的勇氣，成為海俊此生未解的懸案，也唯有如此，才能永存在他回憶深處的魂縈夢牽。

《分手的決心》觀影重點：

1.朴贊郁跳脫個人風格的框架突破，首穫坎城最佳導演的肯定。

2.把你對我那未曾說出口的愛慕，埋藏在不見天日的情沉大海。

3.就讓我成為你此生未解的懸案，永存在回憶深處的魂縈夢牽。

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