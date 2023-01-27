《錯位的青春》現代年青人的性愛與虛無

不起眼的國二少女，喜歡上風雲人物學長，但在關係拉近之後，學長要求她口交。少女不情願，回頭找曾向她告白的邊緣少年做愛，在校時在廁所做，放學後去少年家做，日復一日。然而少年說性和愛是分開的；少女說比起少年，更喜歡他的下半身。某天，少年有慾望，少女生理期，卻主動說：「那我用嘴巴幫你。」

是產生了愛情，還是單純的性投合？抑或只是覺得詭異甚至驚悚。畢竟此「年青」非彼「年輕」，電影真的把年齡層拉到國中階段，並抓到模凌兩可的模糊地帶，於是這樣的青春風暴被合理建立在國中生的隱私底下，也先是解決了大人世界的後顧之憂。可是這也是另一層面的恐怖，父母眼中的乖孩子，走出家門還是你的乖孩子嗎？

回到電影，乍看下會覺得故事描寫的男性擁有凌駕於女性之上的權利，不僅想上就上，女性的心情也會隨著他們打轉，甚至在侮辱了女性後還會被挽留道歉。但仔細一想，這其實是對青春期的萌懂和未知所做的真實呈現，換句話說，無論性別男女，電影都給出了青少年想追隨同齡層的「領導者」的心態，只不過這個故事中的領導者，明顯有把追隨者分為可納入旗下、可嘲弄、可發洩慾望等種類，其中像少女這種不起眼的存在，能被利用的就只有身為女性的價值而已。

只是又有些不同，少女不那麼隨波逐流，實際上也沒那麼鍾情學長。又或許我們能說少女是想在其中獲得存在意義，找到自己想要什麼，於是仍保有自主性。但可想而知，少女應付不過這場風暴，因而走到岔路，反射性地想用各種方法與手段，證明自己不是弱者。此時邊緣少年就成了故事的主角，因為他不斷接受少女的性，讓少女看到了「也許我是有價值」的希望。所以少女會在被學長甩開後向少年訴說這場腐朽糜爛的風暴，只是少年卻也有他的「想死的故事」，反而殘忍道出：「你是想求安慰，還是想炫耀？」抹滅了少女的一絲希望⋯⋯但少女已經知道她的武器，身體。

風暴之後，是風平浪靜，電影最終讓這場青春通往虛無，也藉由其餘的女性配角提出疑問：如果我們就隨波逐流，自甘墮落，受到的傷害會不會比較少，活得會不會比較輕鬆？

另外，也以「海邊女神」再次反映青春就是一場虛無，面對風暴要的不一定是堅韌的家屋，也許只是太陽的到來。而海邊女神同劃開了故事中男性凌駕於女性的爭議，給出了無關性別，該存在於誰的生命中的什麼位置，其實不是自己決定。

兩位主演分別主演過影響我人生的作品，少女是《愛上透明系女孩》的石川瑠華，邊緣少年是《More Than Words》的青木柚，前者表演依然穩定，後者生猛值得影帝。而《錯位的青春》不少部分與兩部作品重疊，像是女主角在存在主義和虛無主義間徘徊不定；男主角在陌生、友情、好感、愛和性之間遊走碰撞。

但在我看來電影是勝於《透明系》敗於《MTW》的，原作淺野一二O 和編導上田篤司還是過於在乎故事的完整性與倫理的保守度，反倒給了美好不輸虛無的順遂結局，而這對於殘酷的青春而言，像是在破碎之後，硬是把它拼湊回來。