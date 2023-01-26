《鞋貓劍客2》換個角度看 願望或許早已實現

這個元旦連假我們沒有出遊，一連三天都待在濕冷的北部，內心卻覺得格外溫暖。因為在2022年的最後一天，我們完成了人生中好多的第一次。

好姐妹帶著她孩子來家裡一起跨年，雖然這並不是我們第一次一起跨年，卻是她第一次帶孩子來家裡跨年，而以往總是在倒數前睡著的孩子們，也終於撐到最後一刻，體驗了人生中的第一次跨年。

更重要的是，我也在歲末年終的這一天，完成了生平第一次韓語線上教學課程，過程中我整個人緊張到滿臉通紅。雖然只是試教，對我來說卻是很大的突破。學韓語這麼多年，卻從不敢踏入教學領域，總覺得自己有很多不足，因此總是裹足不前。願意嘗試接受挑戰，也算是給自己一份年末禮物，讓自己跨出舒適圈的第一步。

「五、四、三、二、一，HAPPY NEW YEAR」倒數完畢後，揮別2022，迎向2023的那一刻，暗自在心中許下了新年願望。我沒將願望說出口，只將願望默默擺在心中。

等孩子紛紛入睡後，我和好友一路聊到了凌晨三點多。我們聊到了她去年許下的新年願望，在許下願望後，卻以一種完全意想不到的方式，「如願以償」地完成了她的心願。再次驗證了有願力就有助力，當你真心渴望追求某種事物，整個宇宙都會聯合起來幫你完成。許下心願，有時也需要「甘願」，「甘願」臣服於宇宙的安排。無論是以任何形式完成心願，懂得接受一切都是最好的安排，自然就會水道渠成。

▌你的願望是什麼？

才剛許完新年願望，新年的隔天，居然就這麼剛好看了一部和 許願 有關的電影，我們看的電影正好是前陣子才剛上映的《鞋貓劍客2》。《鞋貓劍客2》是由夢工廠推出的冒險喜劇片，坦白說我並沒有看過《鞋貓劍客1》，只知道他是《史瑞克》動畫中曾經出現過的一個角色。事實上，就連史瑞克系列電影，我也只是有一搭沒一搭地看，並沒有看完整個系列。原本只是陪孩子看，對電影本身並不抱任何期待。沒想到，觀影過程中，卻讓我好幾度紅了眼眶。

----------以下心得有雷，請斟酌閱讀----------

故事一開始的鞋貓，意氣風發不可一世。為了贏得眾人的掌聲，他總是不顧危險勇往直前，卻也因為這樣，讓他為此付出代價，失去八條命。當九命怪貓只剩下最後一條命時，他開始感受到死亡的恐懼，不希望自己如傳奇般的「貓生」化為虛無。最後為了保命，不得已化身為寵物貓賣萌自保。在生命之前，他放下了自尊與驕傲，這過程對他來說非常不容易，卻也讓他因此成長。

在因緣際會下，他得知了「許願星」存在的消息。於是，他決定前往黑森林尋找傳說中的許願星，希望奪回他失去的八條命。不能說出口的願望，卻是他心中最想實現的願望。

在追尋許願星的冒險旅程中，他遇見了雖然身世悲慘，卻懂得自嘲樂觀看待一切的「流浪狗吉娃娃」，也與當年原本打算攜手步入教堂的「Q手吉蒂」重逢，並化解彼此過往的心結。

經過了一次又一次的考驗，他開始懂得什麼才是生命的意義，不一定要靠許願星奪回八條命才能活得精采，哪怕只剩下最後一條命，只要好好珍惜，願意付出真心活在當下，活著的每一刻都是傳奇。

▌沒有血緣關係的家人才更要珍惜

然而，最讓我感動的橋段，卻是「金髮姑娘」在追尋許願星的過程中，終於懂得珍惜眼前的幸福，明白家人的真諦。

電影中出現的金髮女孩與熊家族角色，故事原型其實是出自繪本《金髮女孩和三隻小熊》Goldilocks and the Three Bears，繪本中描述金髮小女孩偷偷闖進別人家闖了大禍；但在電影中，卻將金髮女孩改寫成中了「孤兒大樂透」的幸福女孩兒。

電影中的金髮女孩是一名孤兒，誤闖熊的家後，卻幸運地被熊家族收養，成了熊家族的一份子，有疼愛她的熊爸爸和熊媽媽，還有經常和她吵架鬥嘴的熊弟弟。然而，外表看似驃悍野蠻的她，心中卻有著不為人知的渴望。她之所以一心一意想要獲得許願星，其實是渴望能擁有一個「正常」的幸福家庭。原來，在她心中一直有著「被拋棄」的遺憾感，希望能回到「正常」的家庭，和自己的親生父母生活在一起。

熊媽媽在得知女兒心中真實的渴望後，她的內心其實是很受傷的。因為一直以來，她總是將金髮女孩視如己出，把她當成親生女兒在疼愛。

有句話是這麼說的：「有血緣的不一定能成為家人，但互相珍惜的人一定可以！」對熊媽媽來說，她雖然難過，但她更在乎的，仍是女兒的感受。對她來說，哪怕沒有血緣關係，只要真心以待，那就是家人般的存在。

「如果這真的是妳想要的，那媽媽會想辦法替妳完成！」

熊媽媽最後放下自己內心的失落，決定為女兒挺身而出，拚命搶奪地圖只為圓女兒的夢。這似乎也傳達著：「不管你愛不愛我，我只要知道我愛著你，那就夠了」。那份無私奉獻的母愛，令我感動不已，也感動了金髮女孩。金髮女孩雖然最後沒有獲得許願星，甚至為了救她的熊弟弟，放棄了獲得許願星的機會，卻也明白了其實許下的願望早已實現，她早就擁有了心目中渴望的家人。

▌換個角度看，願望或許早已實現

我們總是容易遺忘那些如呼吸般已然存在的幸福，為了追尋願望不斷賣力前進。到頭來才發現，其實心中所願早已實現。只是我們忘了看見，只是我們忘了珍惜，那些我們視為理所當然的幸福，正是我們所許下的那些心願。

我很喜歡劇情最後的安排，沒有人獲得許願星，每個人卻也在追尋許願星的過程中，實現了內心的願望。就像許願星地圖所說的：「換個角度看，願望或許早已實現。」

真心推薦這部片給大家，帶著孩子走進電影院，一起體會這份感動，珍惜身邊在乎的人，珍惜那些早已實現的幸福願望。

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