《鞋貓劍客2》換個角度看 願望或許早已實現

這個元旦連假我們沒有出遊,一連三天都待在濕冷的北部,內心卻覺得格外溫暖。因為在2022年的最後一天,我們完成了人生中好多的第一次。

好姐妹帶著她孩子來家裡一起跨年,雖然這並不是我們第一次一起跨年,卻是她第一次帶孩子來家裡跨年,而以往總是在倒數前睡著的孩子們,也終於撐到最後一刻,體驗了人生中的第一次跨年。

更重要的是,我也在歲末年終的這一天,完成了生平第一次韓語線上教學課程,過程中我整個人緊張到滿臉通紅。雖然只是試教,對我來說卻是很大的突破。學韓語這麼多年,卻從不敢踏入教學領域,總覺得自己有很多不足,因此總是裹足不前。願意嘗試接受挑戰,也算是給自己一份年末禮物,讓自己跨出舒適圈的第一步。

「五、四、三、二、一,HAPPY NEW YEAR」倒數完畢後,揮別2022,迎向2023的那一刻,暗自在心中許下了新年願望。我沒將願望說出口,只將願望默默擺在心中。

等孩子紛紛入睡後,我和好友一路聊到了凌晨三點多。我們聊到了她去年許下的新年願望,在許下願望後,卻以一種完全意想不到的方式,「如願以償」地完成了她的心願。再次驗證了有願力就有助力,當你真心渴望追求某種事物,整個宇宙都會聯合起來幫你完成。許下心願,有時也需要「甘願」,「甘願」臣服於宇宙的安排。無論是以任何形式完成心願,懂得接受一切都是最好的安排,自然就會水道渠成。

▌你的願望是什麼?

才剛許完新年願望,新年的隔天,居然就這麼剛好看了一部和 許願 有關的電影,我們看的電影正好是前陣子才剛上映的《鞋貓劍客2》。《鞋貓劍客2》是由夢工廠推出的冒險喜劇片,坦白說我並沒有看過《鞋貓劍客1》,只知道他是《史瑞克》動畫中曾經出現過的一個角色。事實上,就連史瑞克系列電影,我也只是有一搭沒一搭地看,並沒有看完整個系列。原本只是陪孩子看,對電影本身並不抱任何期待。沒想到,觀影過程中,卻讓我好幾度紅了眼眶。

----------以下心得有雷,請斟酌閱讀----------

故事一開始的鞋貓,意氣風發不可一世。為了贏得眾人的掌聲,他總是不顧危險勇往直前,卻也因為這樣,讓他為此付出代價,失去八條命。當九命怪貓只剩下最後一條命時,他開始感受到死亡的恐懼,不希望自己如傳奇般的「貓生」化為虛無。最後為了保命,不得已化身為寵物貓賣萌自保。在生命之前,他放下了自尊與驕傲,這過程對他來說非常不容易,卻也讓他因此成長。

在因緣際會下,他得知了「許願星」存在的消息。於是,他決定前往黑森林尋找傳說中的許願星,希望奪回他失去的八條命。不能說出口的願望,卻是他心中最想實現的願望。

在追尋許願星的冒險旅程中,他遇見了雖然身世悲慘,卻懂得自嘲樂觀看待一切的「流浪狗吉娃娃」,也與當年原本打算攜手步入教堂的「Q手吉蒂」重逢,並化解彼此過往的心結。

經過了一次又一次的考驗,他開始懂得什麼才是生命的意義,不一定要靠許願星奪回八條命才能活得精采,哪怕只剩下最後一條命,只要好好珍惜,願意付出真心活在當下,活著的每一刻都是傳奇。

▌沒有血緣關係的家人才更要珍惜

然而,最讓我感動的橋段,卻是「金髮姑娘」在追尋許願星的過程中,終於懂得珍惜眼前的幸福,明白家人的真諦。

電影中出現的金髮女孩與熊家族角色,故事原型其實是出自繪本《金髮女孩和三隻小熊》Goldilocks and the Three Bears,繪本中描述金髮小女孩偷偷闖進別人家闖了大禍;但在電影中,卻將金髮女孩改寫成中了「孤兒大樂透」的幸福女孩兒。

電影中的金髮女孩是一名孤兒,誤闖熊的家後,卻幸運地被熊家族收養,成了熊家族的一份子,有疼愛她的熊爸爸和熊媽媽,還有經常和她吵架鬥嘴的熊弟弟。然而,外表看似驃悍野蠻的她,心中卻有著不為人知的渴望。她之所以一心一意想要獲得許願星,其實是渴望能擁有一個「正常」的幸福家庭。原來,在她心中一直有著「被拋棄」的遺憾感,希望能回到「正常」的家庭,和自己的親生父母生活在一起。

熊媽媽在得知女兒心中真實的渴望後,她的內心其實是很受傷的。因為一直以來,她總是將金髮女孩視如己出,把她當成親生女兒在疼愛。

有句話是這麼說的:「有血緣的不一定能成為家人,但互相珍惜的人一定可以!」對熊媽媽來說,她雖然難過,但她更在乎的,仍是女兒的感受。對她來說,哪怕沒有血緣關係,只要真心以待,那就是家人般的存在。

「如果這真的是妳想要的,那媽媽會想辦法替妳完成!」

熊媽媽最後放下自己內心的失落,決定為女兒挺身而出,拚命搶奪地圖只為圓女兒的夢。這似乎也傳達著:「不管你愛不愛我,我只要知道我愛著你,那就夠了」。那份無私奉獻的母愛,令我感動不已,也感動了金髮女孩。金髮女孩雖然最後沒有獲得許願星,甚至為了救她的熊弟弟,放棄了獲得許願星的機會,卻也明白了其實許下的願望早已實現,她早就擁有了心目中渴望的家人。

▌換個角度看,願望或許早已實現

我們總是容易遺忘那些如呼吸般已然存在的幸福,為了追尋願望不斷賣力前進。到頭來才發現,其實心中所願早已實現。只是我們忘了看見,只是我們忘了珍惜,那些我們視為理所當然的幸福,正是我們所許下的那些心願。

我很喜歡劇情最後的安排,沒有人獲得許願星,每個人卻也在追尋許願星的過程中,實現了內心的願望。就像許願星地圖所說的:「換個角度看,願望或許早已實現。」

真心推薦這部片給大家,帶著孩子走進電影院,一起體會這份感動,珍惜身邊在乎的人,珍惜那些早已實現的幸福願望。

