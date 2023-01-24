關於家族之愛的台灣電影！《哈勇家》連大自然都予以祝福

「部落人真的很傻，但反面而言，他們都很認真地在追求某些東西。」觀影完的映後時節，陳潔瑤導演說了約如以下的話語，而我想這正能代表著《哈勇家》一個很重要的精神：單純。

這部入圍了第59屆金馬獎最佳影片等六大獎項的電影，是泰雅族導演陳潔瑤的第三部劇情長片，主題描寫泰雅文化中最重要的規範，由祖先所制定的「GAGA」。

而對於GAGA的確切定義，因為範圍極廣，所以流通著不同說法，但我們或許能簡單理解它是包含所有生活文化（結婚、人倫、風俗等）的規範，更是泰雅族的信仰核心。於是當外來的文化習俗介入部落，想必將產生足以影響GAGA的衝擊。

我很喜歡電影開頭，不著痕跡地展現出哈勇一家的生活氛圍，而這說明了電影不需透過太多的情節設計，就能表現角色們細膩和諧的關係，原因來自形式掌控寫實程度非常，說是紀錄片也令人信服，同時因平地人並不熟悉原住民族的部落生活，所以還能感受到好奇和新鮮有趣的心情。

接著電影就秉持著寫實、新鮮、單純的優勢，慢慢引進關於外來文化的描寫，但先是給出了一段足以動搖一家人的插曲，某部分也顯露出GAGA的意旨。

選舉是外來的，女兒的僑胞男友也是，這影響了部落的和諧。可是電影於此，也像是貫徹著的原住民文化也好，家人間的關係也罷，其實沒有特意去製造戲劇性，反之一切如生活般單純、自然的發生與面對。

所以不論是關乎家族的接納與傳承，還是動盪與復甦，我們都能因為電影始終不張揚的家族凝聚力，而於其中找到一種波濤底下的真實與平靜，或許也是因此，在這部聚焦於家族的電影裡，找不到《美國女孩》般某個能讓情緒爆發的場面，但反而因為僅呈現俐落的部分，更使人感受到情緒的碰撞、爭吵，是敵不過成熟的家族之愛的。

又映照到，成熟的愛本是種不需特意展露的情感，於是電影著實以形式輔助劇本，透過單純的角度，拍出了無須言語表達，盡在不言中的深沉的愛（及隱含的GAGA）。

電影的大批素人、新人演員上鏡且純熟，寫實到不該說是表演得好，而是被捕捉得好，且伴隨著自然的角色與情感，劇本在場景上也有不少對濃霧、雪景的設計與期待。

不過雖是如此，當然還是得隨著大自然的變化進行拍攝，幸運的是，無論是霧還是雪，成品所見到的美景全部都是真實的現象，也讓人感到《哈勇家》真的是部連大自然都予以祝福的，自然，純粹，關於GAGA，關於家族之愛的台灣電影。