飽受惡評的《獵魔士：血緣》與「政治正確」爭議

（引用報導內文）「……《獵魔士：血緣》觀眾抱怨火力主要集中在種族主義、性別歧視等社會多元的問題上，此外，也有人對該劇有女性主角感到不滿，在故事後的 1,200 年後的系列缺乏男主角（大超），如此「覺醒」的設定有抄襲亞馬遜影集《魔戒：力量之戒》的嫌疑。……」

看得懂這段請舉手。

由於中文太過艱澀，只好去看報導中附錄的一則 Twitter 及其附圖中的原文，試著重新整理一下。我自已看過若干 IMDB 上的評語，基本上由於水軍充斥，分數過於極端的評語，多半可以忽略。但負評大都單純嫌難看，很多遊戲玩家則抱怨偏離原始設定（這根本不是《獵魔士》！）。那則 Twitter 圖中的說法倒沒看過，感覺是特別挑出來引戰。

我自己的解讀：「有觀眾對於本劇過於強調多元價值──不論種族、性別──的所謂「覺醒」或「政治正確」，缺乏故事性和不顧原始設定感到不耐，因而提出嚴厲批評，其論調多少涉及種族主義和性別歧視等，可能令人不悅。」至於牽拖《魔戒：力量之戒》，則是該劇播出時，也有類似「政治正確」爭議，只是戲演得好，一般觀眾並不在意。

持平而論，奇幻故事如本劇或《魔戒》，本來就屬於跳脫現實、天馬行空的想像世界，而且打一開始就十分多元。非人類的種族可以稱孤道寡，膚色打什麼緊？上帝都可能是黑人，黑精靈又怎樣？至於女性角色大殺四方，拜託，這是賣點好不好。遊戲玩家不太可能在意這些。

真正令某些人不悅的，我猜是愈來愈多的同性戀親暱場景，其中多數並無必要，有或沒有，都看不出差別，只能歸類於「政治正確」。倘若是一段可歌可泣的同性戀故事，大家一起鼓個掌也就罷了，偏又不是。這幾部戲的表現手法，好像同性接吻是和穿衣吃飯一樣尋常，不經意就會發生的事。我想，「政治正確」的一方應該會拍手叫好，說本來就該這樣；另一方則難免有人被惹怒，需要藉題發揮了。

回到影集本身，我個人評價不高，先前在臉書小評幾句：

劇本癟腳，情節平鋪直敘到令人打呵欠。除了楊紫瓊，主要角色都名不見經傳。整體來說像是中學生習作，「宇宙」雖然宏大，卻一點鋪陳轉折都沒有，事情就一路順理成章發生，然後結束了。真的要看，可以挑失眠的時候，應該蠻有效。

說實在，講故事需要技巧，「覺醒」並不能讓劇情豐潤，就像「覺青」未必使政治清明一樣。這齣戲評價低，「政治正確」根本不是重點。

只有楊紫瓊能看。

說穿就是簡單傳統的組隊打怪。

乍看以為臥虎藏龍。

男女主角著墨較多。

其他隊友印象模糊。

魔頭沒啥威能。

玉女反派搞了場速食政變，鏖戰千年的三個國家，轉眼歸於一統，問號留給觀眾。

算啦，當是看風景。