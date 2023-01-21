劇迷們期待的「續集」作品！《模範計程車》、《D.P逃兵追緝令》…第二季即將登場！

自從《魷魚遊戲》在全球造成一波韓劇熱潮，被劇迷們拱著快開拍第二季後，現在有不少韓劇都是直接以季度型式來企劃，像是才剛演完的《紙房子：韓國篇》、《還魂》等，不過也有不少作品是在開播後因為口碑和收視爆棚，而接著推出續集，例如《酒鬼都市女人們2》、《Missing：他們存在過2》。

那麼，在新的一年中，還有哪些萬眾矚目的韓劇要推出第二、三季呢，今天來盤點2023年即將推出續集的韓劇有哪些！

模範計程車2（모범택시2）

故事改編自同名網路漫畫的《模範計程車》，「以惡治惡」為了社會上無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們爭一口氣，這群地下秘密組織「彩虹運輸」化身計程車公司，在充滿不公正的社會裡追逐正義的真理；劇中不少故事是改編自真實社會案件，第一季播映時也受到許多好評佳績，第一季結局中，原本將解散的彩虹運輸又因為案件開始出現，幾人內心的正義小天使再度呼喚，大家都出現在基地裡，而第二季即將於2月17日開播，預計20集。

「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍確定全員回歸，可惜第一季的女主角李絮因為無法調整行程，那麼又會出現哪些正邪角色呢？

浪漫醫生金師傅3（낭만닥터 김사부3）

《浪漫醫生金師傅》為系列電視劇自2016年開播以來都創出高收視率和討論度，這次睽違兩年終於要推出第三季啦！劇情講述在地方城市醫院石垣醫院工作的天才醫生金師傅，與熱情高漲的年輕醫生之間的故事。

而第三季主演依然是韓石圭、安孝燮、李聖經繼續擔任，許多重要角色也是原班人馬回歸，讓不少粉絲們非常期待第三季的故事新走向！

災後調查日誌2（소방서 옆 경찰서2）

靠著演員與劇情累積好口碑的《災後調查日誌》其實原本就是以季度拍攝，第一季剛播畢，這部結合運用許多刑偵與消防的題材，是韓國首度以「警消救」為題材的戲劇，由專業知識支撐的真實辦案過程，節奏緊湊不拖戲。

劇情講述相鄰的警察局及消防局，洞悉犯罪心理的資深刑警、熱心助人的消防員和細心照料患者的急救護人員，三個主要角色共同出動處理案件的故事。以第一季的水準，相信劇迷們一定相當期待第二季的到來！

九尾狐傳1938（구미호뎐1938）

《九尾狐傳》是講述生活在繁華都市的九尾狐，和追蹤他的女製作人之間的奇幻故事，去年官方就宣佈將開拍第二季和第三季，不過第一季的女主角曹寶兒已確定不會出演，第二季女主角由《上流戰爭》金素妍接演，這季的故事是發生在1930年代日本殖民時期，金素妍飾演一位絕世佳人， 是有「不老」傳聞的京城最高級料理店的主人、四大山神之一，將與化作人身的千年九尾狐的李棟旭、金汎好好鬥法一番。

阿斯達年代記2（아스달 연대기 시즌2）

2019 年投入百億韓幣重金打造兼華麗卡司的韓劇《阿斯達年代記》，當年憑著出演陣容華麗、歷代級拍攝規模，開播前受到相當大的關注，故事以上古時代文明與國家誕生起源為背景，劇情講述在假想之地「阿斯達」中農耕社會及理想國的誕生，和在那裡生活的人們彼此鬥爭、團結的架空歷史故事，劇中的阿斯達是朝鮮半島傳說中第一個王朝「檀君朝鮮」的首都所在地，這部還被喻為是韓國版《冰與火之歌》。

第一季開播後收視不如預期，甚至讓導演金元錫發文道歉，不過卻沒有影響作品的製作，第二季已經如火如荼地在拍攝當中，但是...大家「原班人馬出演」的期望落空啦！男女主角宋仲基和金智媛都因為行程的關係而辭演，由李準基、申世景接演，那麼新一季的阿斯達又會是甚麼新面貌呢？

Sweet Home2（스위트홈2）

2020年播出的驚悚韓劇《Sweet Home》一上線就迅速爆紅，在台韓兩國更稱霸收視冠軍！故事改編自金坎比和黃英璨共同創作連載於Webtoon的同名漫畫，劇情講述在父母雙亡後成為蟄居族的18歲少年，入住「綠之家公寓」後發現有各種吃人的變異怪物出沒，開始與鄰居並肩作戰，試圖殺出一條血路的故事。

這部劇由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的李應福導演執導，更邀請到《復仇者聯盟》（The Avengers）、《怪奇物語》（Stranger Things）的特效製作團隊精心打造，特效根本沒話說！劇情故事的背後深深地隱含著「人性」的深度課題，探討人性黑暗面；劇集的成功也讓粉絲催促第二季的進度，官方去年公布開拍第二、三季以及演員名單時，唯獨沒有李到晛的名字，那麼他飾演的恩赫是否真因為感染而選擇被壓死在炸毀的公寓內呢？

D.P逃兵追緝令2（D.P. 시즌2）

以「逃兵」作為題材的《D.P：逃兵追緝令》，開播時真的是引起全韓國男人共鳴，而這部劇是改編自同名網路漫畫《D.P.：狗之日》；由電影《中國城》的韓峻熹導演執導和原著作者金普通共同製作，以追捕軍人逃兵的軍中「逃兵追緝組」為主軸，講述的是韓國軍營霸凌問題。進行服役中的韓國陸軍二等兵「安俊浩」，某天忽然成為了「逃兵追緝組」（Deserter Pursuit，簡稱：D.P）成員之一，並在追逐逃兵的過程中經歷了不少故事。

故事呈現逃兵們遭受霸凌、欺壓、逃兵軍中最真實的軍中生活，不僅讓所有男人看了歷歷在目，這部作品也拿下第58屆百想電視TV部門最佳作品獎，新穎的題材加上發人深省的故事，成功引起社會很大的迴響。兩位主角丁海寅、具教煥將再次攜手回歸第二季，不過據說金成均飾演的緝捕組的中士事務長和孫錫久飾演的上尉隊長因為行程關係可能換人或因應劇情而有新角色登場，期待第二季還有哪些逃兵背後不為人知的故事呢！

殭屍校園2（지금 우리 학교는 시즌2）

繼電影《屍速列車》後，又一部掀起「K-Zoombies」（韓式殭屍）熱潮的作品《殭屍校園》在去年年初一上架就造成話題，這部改編自同名網路漫畫的電視作品，劇情講述孝山高中某日突然有喪屍病毒肆虐，一眾學生合力躲避喪屍及防止受到感染的故事。

由一群新生代演員共同創造出流量奇蹟，短短半年內官方也宣佈開拍第二季，而4位主演朴所羅門、趙怡賢、尹燦榮、朴持厚，全都確定回歸。第一季結尾留下許多伏筆，為愛犧牲的青山和死纏爛打的奎男玉石俱焚，但卻沒發現兩人的屍體，他們會敗部復回嗎？而變成「半人半屍」的班長南拉說有其他「相似」的同伴，會是誰呢？所有疑問是否能在第二季中有個明白說法呢？還是又有第三季.....

地獄公使2（지옥 시즌2）

能打破《魷魚遊戲》紀錄，開播後隨即拿下全球節目類冠軍寶座的《地獄公使》，這是改編自延尚昊與崔圭石的同名網路漫畫作品，並由兩人參與編劇、延尚昊執導。劇情講述世界上突然出現「天使」宣告人類即將去地獄的死亡時間，並在預告的時間出現三個怪物將人類殘忍地殺害並殺死，這就是所謂打入地獄的「演示」。就在此時，一個名為「新真理教」煽動群眾，世界上開始出各種懷疑、監視、指責，在現實中創造出另一個地獄。

在第一季短短6集中有不少關於人性的考驗、宗教邪教議題、社會案件等等，開放式結局的伏筆，也讓劇迷們猜測死去的教主劉亞仁是否會復活，也好奇那些浩克「天使」是從何出現的？

少年法庭2（소년심판 시즌2）

由演技派陣容金憓秀、金武烈、李星民、李姃垠等人主演的《少年法庭》，去年2月推出時因探討容易被忽略的青少年犯罪議題而受到關注，精彩的劇情也獲得不少好評；劇情講述一名厭惡少年犯的法官，到地方法院少年法庭任職，所發生的一連串事件。

劇中案件幾乎都是韓國真實事件改編，而女主角憓秀憑著這部劇入圍第58屆百想電視劇「最佳女主角」，故事更拿下了第58屆百想電視ＴＶ部門最佳劇本獎，真的是部值得推薦的好據！當然好劇必定有鐵粉，不少劇迷都敲碗第二季！而官方也確認推出第二季，還是原班人馬再度回歸，據說第二季將從少年犯的立場出發，講述少年犯們的生存環境和遭遇、少年犯持續發生的社會系統有何改變等多方面議題探討。

單戀原聲帶2（사운드트랙 #2）

以音樂出發的愛情故事《單戀原聲帶》由朴炯植、韓韶禧主演，講述相識20年的青梅竹馬因緣際會同住屋簷兩周，產生微妙情感的浪漫愛情故事，短短4集卻以細膩情感讓劇迷們感受角色兩人的愛戀！而這部也確定將推出第二季，不同於其他作品，同樣是音樂性韓劇，但這部將以全新陣容主演，完全不一樣的故事！

第二季的故事講述主唱和鍵盤手，兩人在大學樂團上相識相戀，交往了6年，但畢業出社會後，生活的壓力導致分手，時隔4年兩人再度相遇，這次他們能重燃愛的火花嗎？目前官方還未公布主角名單，但相信絕對會是高顏值的組合搭配！

舊案尋兇2（형사록 시즌2）

前不久才剛播畢的《舊案尋兇》也有第二季！劇情講述男主角金宅祿是警界戰功赫赫明星警察，在警界打滾多年後準備光榮退休，卻在試圖解救搭檔的過程中突然昏倒，等他再次醒來卻發現自己被誣陷為一場凶殺案的主謀，於是開是重新調查過往的案件。

第二季將由原班人馬李星民、景收真、李學周主演，不過第一季的晉久已經被狙擊身亡，那麼後面會由誰來接替呢？那麼老刑警金宅祿又能找到真正的幕後主使者嗎？燒腦又緊張的劇情一定要追第二季！

地下菁英2（카지노 시즌2）

相隔26年回歸小螢幕的影帝崔岷植主演的犯罪影集《地下菁英》，攜手《我的出走日記》孫錫久、《魷魚遊戲》的「反派專業戶」許城泰與《雞不可失》李東輝共同主演，更找來電影《犯罪都市》系列導演姜允成執導，陣容堅強啊！

劇情講述沒有背景的普通平民男子，決定遠走他鄉實現夢想，在菲律賓開賭場成為地下賭王。沒想到車武湜不幸捲入一樁謀殺案，事業跌落谷底，但他仍奮力一搏，希望拾回賭場掌控權。第一季8集即將於1月25日播畢，第二季預計在2月15日開播，同樣也是8集，劇情不乏刺激槍戰、火爆打鬥場面，趕快來看看主角從底層翻身後成為一代「梟雄」的精彩故事！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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