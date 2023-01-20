《索蘭琪的少女心事》大人的事，小孩子不能插手

以楚浮的《四百擊》為靈感藍圖，並找來《就在今夜》的攝影師以16mm拍攝，而女主角潔德斯普林格是14歲的素人演員。法國導演艾克塞爾荷貝的《索蘭琪的少女心事》容易被定義為一部小眾文青片，而它的確是，但遠遠不止於此。

潔德斯普林格飾演13歲女孩索蘭琪，一家四口，爸爸經營樂器行，媽媽是舞台劇演員，比自己大得多歲的哥哥已經在讀大學。女孩平凡且幸福，在學校會和同學玩鬧（即使有時只是被鬧），下課後也會到樂器行找爸爸和同事聊天，或者去幫媽媽的舞台劇小忙。

而相較其他同學的精心打扮，女孩會把寫有「索蘭琪」的衣服穿在身上，也會在第一次塗上指甲油後覺得新奇，因為對她來說這都只是生活的一部分，有什麼比幸福的家庭還重要的呢？

也因如此，當爸媽越來越常吵架，甚至分開來睡，對女孩來說是一枚震撼彈。所以媽媽在路上和陌生男人聊天，女孩會注視他們到忘記自己，可是出軌的原來是爸爸與他的同事。

女孩不認識愛情，就算在學校受異性吸引也產生不出粉紅泡泡，當然，更不知道該怎麼面對家庭的分裂。同時，唯一和自己同一陣線的哥哥離家讀書，只剩自己。

這是索蘭琪的少女心事：被夾在爸媽中間無處可逃，複雜的情緒無處安放，曾經希望他們不再爭執，即使只是演給自己看，然而他們卻說「大人的世界小孩不要插手」，那為什麼要把氣出在我身上，並透過我來表達對彼此的不滿？

當爸爸把媽媽稱作「你媽」之後，一切就再也回不去了，就算他們曾有片刻的安寧，再次把我當成女兒照顧，但我知道一切都不是真的，我也不再想要他們演出來了，因為沒有愛的家庭，不能用演戲、金錢等一切手段來填補，即便是我最愛的香蕉船甜點也一樣。

只是我真的不知道，為什麼13歲的我只能被當成小孩，他們從不因為考慮到我而重拾舊愛。所以我不想回家，我跑去咖啡廳，謊稱我是16歲，點了不曾喝過的咖啡，希望我真的是16歲。

這樣也許會有改變什麼的能力吧。久而久之，不知道是我習慣了，還是爸媽真的好一點了，當哥哥回家的時候，我們像是回到幸福的一家四口，我想留住這樣的美好記憶，可是再次碎裂，我知道這已經是結束。

在這個簡潔的劇本裡，只從女孩的視角出發，也以家庭的變革讓女孩的心境有所轉變，像是同學的玩鬧感覺變成了欺凌，原本喜愛的詩篇也變成反射悲傷的菱鏡，於是心中只有家庭的女孩，也慢慢成長為只為自己而活的女孩，此時她才正要14歲。

《索蘭琪的少女心事》和《貝爾法斯特》都由孩童的視角描寫動盪的家庭，而兩部電影裡，爸媽也都想給予孩子一個平靜、正常的假象。然而在年紀更長的索蘭琪的故事，則能看見孩童真正的所思所想，其實全部都看在眼裡，甚至看得比爸媽還要全面，但對於這樣的家庭和大人，孩童卻被指出不可插手，也就只能避開，然後改變自己，讓自己擁有一個和家庭無關也充實的人生。只是充實的背後呢？

是黑幽幽的，永不消逝的巨大窟窿，而這是一輩子的。