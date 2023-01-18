2023/1韓劇新劇推薦！鄭容和、鄭敬淏、張勝祖、金正賢回歸作品大公開

即將迎接2023年，雖然各家電視台已經在年底出清一波，不過，新的一年也別擔心會劇荒！1月韓劇新作品有哪些呢？打頭陣登場的有鄭容和、車太鉉主演的搞笑搜查劇《頭腦共助》；好久不見的實力派演員李善均及文彩元的復仇爽劇《法前》等；還在小年夜前加碼一部耗資200億韓幣打造的科幻電影《靜_E》，是不是相當期待呢？

《頭腦共助 두뇌공조》

主演：鄭容和、車太鉉、郭善英、芮智媛

開播時間：1/2

由《天命：朝鮮版逃亡者故事》、《Okay！光姐妹》的李振書導演執導，《Drama Special－搖滾 Rock 樂》的朴京善編劇執筆，預計16集，接檔《謝幕：樹立而死》；劇情講述兩個互相不對盤的男子，一個神經科學家和一位刑警，為了解決罕見腦部疾病所引發錯綜複雜的犯罪事件，而正式展開了腦科學相關的搞笑搜查。

《法錢 법쩐》

主演：李善均、文彩元

開播時間：1/6

好久不見的實力派演員李善均及文彩元將共同主演令人期待的復仇爽劇，這部由電影《極惡對決》導演李元泰與《女王的教室》、《太陽的後裔》編劇金元碩合作打造，預計16集，接檔《災後調查日誌》。劇情講述在檢察部門與財閥互相勾結的圈子內，一個不惜一切代價參戰的私募基金老闆拼命與其對抗的故事。

《代理公司 대행사》

主演：李寶英、趙成夏、孫娜恩

開播時間：1/7

由《加油吧威基基》、《月刊家》的李昌民導演與宋秀漢作家聯手，預計16集，接檔《財閥家的小兒子》；劇情以廣告代理公司為背景，真實地描述爲了站在最頂尖的位置而過著如戰場般的人生，他們的日常生活和業界背後的故事。

大女主是被稱爲「值得信賴的演員」的李寶英，她在《聽見你的聲音》、《神的禮物－14天》、《MINE》（我的上流世界）等劇中都展現精湛演技，更期待會在新劇中創造什麼話題性、收視率。

《朝鮮精神科醫師劉世豐2 조선 정신과 의사 유세풍2》

主演：金旻載、金香起、金相慶

開播時間：1/11

改編自曾經於2016年獲獎的同名小說，由《特別勞動監督官趙掌風》及《君主－假面的主人》的朴元國導演執導，與朴瑟琪、崔敏豪、李春三位編劇合作打造，並採季度制製作，第一季已於去年9月播映完畢，受到相當大的好評；第二季依然12集，劇情講述在朝鮮王朝時期醫術高明的帥氣內醫院醫官捲入不明陰謀後遭驅趕到一處怪異但又美麗的村落，以及和村中人們相遇後成為真正心醫的故事。

《頭等緋聞 일타 스캔들》

主演：全道嬿、鄭敬淏

開播時間：1/14

由《海岸村恰恰恰》的柳濟元導演執導，《舉重妖精金福珠》的楊熙勝編劇執筆，這是兩人繼《高校處世王》、《Oh 我的鬼神君》後第三次合作，預計16集，接檔《還魂：光與影》。

劇情以無限競爭高考地獄爲背景，講述較晚進入高考地獄的國家代表小菜店熱血女社長（全度妍 飾）和大韓民國課外輔導頂級講師（鄭敬淏 飾）之間甜蜜苦澀的羅曼史。這對「南韓影后」&「鄭少女」的組合，將展現有別於之前的全新魅力，令劇迷們相當期待。

《能成為別人嗎 남이 될수 있을까》

主演：姜素拉、張勝祖

開播時間：1/18

由《我們的藍調》共同導演金梁熙導演執導，朴士郎編劇執筆，預計12集，接檔《我把社長解鎖了》；劇情講述離婚容易、離別難的離婚專門律師們的愛情與人生成長故事，故事從被稱為「訴訟女神」的明星離婚女律師，和想厭卻討厭不了的前夫，兩人變成同事再次相遇開啟序幕。

產後復出的姜素拉是睽違2年回歸戲劇圈‎，她和張勝祖是自‎《超「人」氣動物園》（《獸頭救兵》）‎再次合作，會有什麼不一樣的火花呢？

《木偶的季節 꼭두의 계절》

主演：金正賢、林秀香

開播時間：1/27

由《看見味道的少女》、《Alice》的白秀燦導演與《請確認活動吧》的金智勳導演共同執導，《壞刑警》的許俊宇編劇與姜伊賢編劇共同執筆，預計16集，接檔《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》。

劇情講述一個每隔99年就會來到陽間向人類降下天罰的死神「木偶」，與救人的醫生相遇後發生的奇幻浪漫故事。這部劇是男主角金正賢在《哲仁王后》爆紅卻又因「徐睿知爭議」後睽違1年多的回歸之作，期許他再創人生代表作！

《偶然遇見的你 어쩌다 마주친, 그대》

主演：金東旭、秦基周、徐智慧

開播時間：預計1月

由《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》白素妍作家和姜秀妍導演兩人二度合作，預計16集；故事講述在1987年被囚禁的兩名男女之間奇怪而美麗的時間旅行。一個尋找過去連環殺人真相的男人和一個想要阻止爸爸媽媽結婚的女人相互意識到目標連接在一起的故事。

電影加碼！

《靜_E 정이》

主演：姜受延、金賢珠、劉慶秀

開播時間：1/20

由《屍速列車》《地獄公使》導演延尚昊的最新科幻電影，Netfix耗資高達200億韓元製作費打造的原創電影；故事以未來的22世紀，人類因急劇氣候變化而離開廢墟般的地球移居到避難所後的生活為背景，但人類沒有互助反而引發內戰，一間A.I.開發公司為了終結內戰，開發出了最佳戰鬥機器人「靜_E」來解決問題，並將決定殘酷的輸贏。

這部作品備受關注的焦點除了是名導演新作之外，另一個看點就是其中一位女主角是被韓國譽為「元祖世界明星」，並蟬聯三屆大鐘賞女主角獎的演員姜受延睽違10年回歸的作品，但她也在拍攝過後不久因腦出血驟逝，最終回歸作品成了其遺作。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

聽我說劇話🎬

不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip