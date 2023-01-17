恐怖喜劇《星期三（Wednesday）》 女主角大提琴演奏Paint It Black好吸睛

週末一口氣看完《星期三（Wednesday）》，挺有趣的。這陣子油管讓這齣戲淹沒，想不看到都難。我是被女主角 Wednesday 一段大提琴演奏老歌「Paint It Black」吸引。咦，改編真的蠻厲害，盡情表現外在冷酷女主角的內心澎湃。雖不知是否演員自身功力，至少畫面看來有模有樣，而且看了幾支網紅名家倣效，能一較短長的也不多。這片段應該夠格成為經典。

劇情主線是星期三就讀的學院，連續發生失蹤死亡事件，背後似有古老的黑暗勢力作祟。女主角深入追查各種線索和可疑人物，一再橫遭阻撓，最後揪出真凶，面對還魂的惡靈。喜歡哈利波特的，應該也會喜歡。

有趣的是，卅年前「阿達一族」片中演出星期三的 Christina Ricci 也軋上一角，而且八集都有現身。不過畢竟相隔卅年，當初的小女孩已經步入中年，能認得出來，應該是持續追蹤多年的鐵粉罷！

展現星期三多才多藝的一面。

應該是粉絲側錄，萬一下架，請自上油管搜尋。

阿達一族。

隨時都是很酷的撲克臉。

若她發笑，必有慘酷之事。

小手（Thing）也是古靈精怪。

眾多效倣之中，較為出色的一支，應該不會被下架。

學院院長， GoT 粉絲應該很熟。

反差極大的萌系室友。

上一次聽到「Paint It Black」改編，是在《西方極樂園（Westworld）》，作為配樂的管弦樂版本，操刀者是 GoT 配樂 Ramin Djawadi，完全另番風味，表現也很不錯。

《西方極樂園（Westworld）》改編 Paint It Black。

滾石原曲，1966年面世。