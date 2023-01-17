青春的揪心成年的痛心！只屬台灣的青春電影《你在我心上》

回到家鄉參與同學會的袁子芸，已經超過29歲， 雖對求學時每天經過的道路不再熟悉，但對曾是同班同學的張庭瑚，卻有段忘不了的情感。

故事倒轉回80年代的校園，那是施行「國語推行運動」的時代，擔任班上國語推行員的袁子芸，和身為班長卻滿嘴台語的張庭瑚，從不吵不相識到相互包庇和動心，這段欲言又止的曖昧，帶領觀眾回想起初戀的忐忑與美好。

靜靜地注視，默默地吃醋，偷偷地保護，不小心地露出馬腳；想要引起對方的注意，想讓對方知道自己的心情，可是才剛接觸愛情的高中生，哪怕一個小小的舉動就會讓兩人的關係瞬間瓦解，甚至連朋友也當不成，所以只好就這樣堵上心房，直到畢業的那天。殊不知，一錯過就可能是永遠。

電影的時間幅度之長，沒有逃過流水帳和片段化的問題，然而細節處理到位，草根文化、青春氣息、清新觀感都是顯著優點，所以不影響我的喜好。而作為一部台灣愛情電影，也少不了能成為「啥款」後的超級金句（還不只一句），於是關於青春時期的前半部分真的讓我驚喜、心動又感動，還能坦率的說出，我很喜歡。

問題出在當電影來到成人期的後半部分，開始有了太多既視感極高的故事走向。你想像到的悲慘情節，電影裡都會出現。

所以連接片段化情節的，皆是狗血的揭發，這雖填補了故事的邏輯和完整性，但卻斷了和觀眾之間的橋樑，也因為販賣悲情的感受明顯，使原本真性情的感動轉變成了尷尬，體會到的揪心變成了對電影的痛心，這是致命的問題。

電影改編自「華語網路小說第一人」蔡智恆（痞子蔡）的《國語推行員》，或許正因此讓故事的文化氛圍基底打得很好，所以就算觀影感受前後矛盾，我依然認為這是部能夠一看的台灣電影。

同時也喜歡演員們的表演，氣質非凡卻清純親人的袁子芸、年少輕狂但細膩體貼的張庭瑚，抑或是角色相對侷限，可是能讓人深刻喜愛的蔡振南、陶晶瑩、黃新皓、宮美樂等，都是我喜歡這部電影的理由。