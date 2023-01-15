網友票選2022年最愛韓劇 前10名出爐！

和大家看了一整年韓劇，想知道網友們2022年最愛韓劇是那部，於是決定簡單做表單讓大家選擇自己覺得2022年度最好看的韓劇前5位。票選時間是由2022年12月16日起至12月25日結束，正好有300位網友投票選擇2022年最愛的韓劇。雖說只能投5票，但會列出前10位，以免有太多遺珠之憾沒有被看見。以下就讓我們來看看網友們今年度最愛的韓劇名單～

NO.10《我的出走日記》52 票

韓劇《我的出走日記》나의해방일지 由執導韓劇《Law School》的導演金錫允、《我的大叔》編劇朴海英合作打造，講述想要從封閉的「無解」人生中逃離的三姊弟，和一位神秘外地人的故事。演員陣容包含《今生是第一次》李民基、《三流之路》金智媛、《D.P：逃兵追緝令》孫錫久及《孤單又燦爛的神－鬼怪》李伊，其它演員包含李己雨、千虎珍以及全惠珍等。

韓劇《我的出走日記》EP1~16 劇情心得，我的心裡全是愛

NO.9《我們的藍調時光》59 票

《我們的藍調時光》由曾經一起打造出《他們的世界》、《那年冬天風在吹》及《沒關係，是愛情啊》等膾炙人口作品的金圭泰導演和盧熙京編劇再度攜手合作，講述的是站在生命的盡頭、巔峰或開端的一群人，為他們苦中帶甜的人生加油的戲劇。

特別的是，這部戲將由 14 位或多或少有點關係的主角群以「多段式」的拍攝手法組成劇情。演員包含李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化、金惠子、高斗心、裴賢聖、盧允書、朴智煥、崔永俊、奇昭宥（童星）以及朴正言。

韓劇《我們的藍調時光》1~20集劇情與心得，更新至結局

NO.8《千元律師》63 票

韓劇《千元律師》천원짜리 변호사 由金在賢、申仲勳導演執導，《被告人》、《胸腔外科－盜取心臟的醫生們》的崔秀珍、崔昌煥作家執筆；演員陣容包含去年以《黑色太陽》拿下 MBC 演技大賞最高榮譽大獎的「收視保證王」南宮珉、《Again My Life》金智恩以及《模範刑警2》崔代勳、李德華與李清娥等。

劇情講述男主角是一位只收取一千元案件委託費來替沒有背景的人們打官司的律師，與有錢的不法之徒和身價不菲的律師們，上演一場法院上大快人心的喜劇。

韓劇《千元律師》EP1-12 劇情心得，不出意外的結局

NO.7《王后傘下》64 票

韓劇《王后傘下》슈룹 是一部架空歷史的黑色喜劇，由執導《想暫停的瞬間：About Time》的金亨植導演與新人編劇朴希望聯手打造。

講述朝鮮時代一名王后為了愛闖禍的王子們拋棄氣度與品格，投入激烈的王室教育戰爭當中，展開波濤洶湧的宮廷奮鬥記。演員陣容包含《少年法庭》金憓秀、《還有明天》金海淑、《人生勝利組》崔元英、《模範計程車》金義聖、《為何是吳秀才》裴仁爀、《以吾之名》文相敏、《Sky Castle》姜澯熙、《黑話律師》玉子妍等。

韓劇《王后傘下》EP1-16 劇情心得，年度最強宮鬥劇

NO.6《還魂：光與影》77 票

韓劇《還魂2：光與影》환혼: 빛과 그림자 是一部架空歷史劇，由執導《金秘書為何那樣》的導演朴俊和編寫《德魯納酒店》的編劇洪貞恩、洪美蘭「洪氏姊妹」攜手打造。

以不存在歷史上和地圖上的大湖國為背景，講述因為交換靈魂的「換魂術」導致命運扭曲的主角們，努力克服並從中成長的奇幻浪漫動作片。演員陣容包含《Do Do Sol Sol La La Sol》李宰旭、《甜蜜家園》高允貞、《Live On》黃旼炫、《驅魔麵館》劉俊相、《Sky Castle》吳娜拉、《Penthouse 2》趙在允、Arin、柳仁秀、申承浩、林徹洙與朴恩惠等。

韓劇《還魂2：光與影》EP1-2劇情心得，陳復妍不能成為辰曜院繼承人

NO.5《二十五，二十一》85 票

《二十五，二十一》스물다섯 스물하나 為 tvN 於 2022 年 2 月 12 日起推出新韓劇，由《請輸入檢索詞WWW》、《The King：永遠的君主》的鄭志賢導演與《請輸入檢索詞WWW》的權度恩編劇合作打造，演員包含金泰梨、南柱赫、苞娜、崔顯旭與李周明等。

此劇講述在夢想看似遙不可及的時代裡，一位追求遠大抱負的年輕擊劍手遇見了一位努力重建生活的勤奮年輕人。兩人在 22 歲和 18 歲第一次見面，互相喊出對方名字，三年間不斷經歷創傷、誤會、最後彼此依靠，直到 25 歲和 21 歲那年才相愛的青春羅曼史。

韓劇《二十五，二十一》EP1~16 集劇情心得，更新至結局

NO.4《社內相親》88 票

《社內相親》사내 맞선 – 由《奇怪的搭檔》、《油膩的Melo》導演朴善浩與《沒禮貌的英愛小姐17》編劇韓雪熙、洪寶熙合作打造，安孝燮、《驅魔麵館》的金世正、金旻奎及《哲仁王后》的薛仁雅主演。

本劇改編自 Yeondam 的人氣網路漫畫《我和社長相親相愛》，講述因為缺錢而「打工」代替好友去相親的申夏莉，原本計畫以浮誇的壞形象幫好友搞砸相親，沒想到竟遇上自己公司社長，對方也沒有如願被她嚇跑，進而開啟了一段緊張刺激又混亂的浪漫愛情喜劇。

韓劇《社內相親》EP1~12 集劇情心得，老梗也能變出優質好劇

NO.3《還魂》92 票

韓劇《還魂》환혼/Alchemy of Souls 是一部架空歷史劇，由執導《金秘書為何那樣》的導演朴俊和與編寫《德魯納酒店》的編劇洪貞恩、洪美蘭「洪氏姊妹」攜手打造。

以不存在歷史上和地圖上的大湖國為背景，講述因為交換靈魂的「換魂術」導致命運扭曲的主角們，努力克服並從中成長的奇幻浪漫動作片。演員陣容包含《Do Do Sol Sol La La Sol》李宰旭、《月刊家》庭沼珉、《Live On》黃旼炫、《驅魔麵館》劉俊相、《Sky Castle》吳娜拉、《Penthouse 2》趙在允、Arin、柳仁秀以及特別演出的高允貞等。

韓劇《還魂》EP1~20 全劇情心得，第二季12月10播出

NO.2《財閥家的小兒子》119 票

韓劇《財閥家的小兒子》재벌집막내아들 改編自作家山景的同名網路小說，由執導《不是機器人啊》的鄭大潤導演和和編寫《60天-指定倖存者》的金泰姬編劇聯手打造，講述為總裁一家管理企業主風險的秘書尹賢宇重生為財閥家的小兒子陳導俊，度過第二段人生的奇幻重生故事。

演員陣容包含《黑道律師文森佐》宋仲基、《少年法庭》李星民、《依法相愛吧》金南喜、朴智勳、《機智醫生生活》申鉉彬、《魔幻之音》趙漢哲、《地獄公使》金信祿、金康勳、朴智賢、《雪降花》金正蘭、金榮在、姜吉宇與金正宇等。

韓劇《財閥家的小兒子》EP15-16 劇情心得，湯飯館的大兒子

NO.1《非常律師禹英禑》137 票

韓劇《非常律師禹英禑》이상한 변호사 우영우 由執導《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植和編寫電影《證人》劇本的編劇文智媛合作打造，編劇文智媛在前一部作品《證人》裡的主角林智友也是患有自閉症的少女，同樣夢想成為律師的設定和本劇有異曲同工之妙。

本劇講述同時擁有天才頭腦和自閉症的新人律師禹英禑在大型律師事務所的生存記。演員陣容包含《戀慕》朴恩斌、《Run On》姜泰伍、《金秘書為何那樣》姜其永、陳慶、河允景、朱玄英、朱鐘赫、白智媛、全培秀、林成宰等。

韓劇《非常律師禹英禑》EP1~16 劇情、心得、OST 總整理

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