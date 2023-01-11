《silent》無聲世界中愛的表達與溝通

2022最近火紅的日劇，除了佐藤健與滿島光的《First Love初戀》外，還有一部也很受矚目的就是由新生代演員們共演的《silent》（日本台的劇名：《說不出口的愛》）。

《silent》由川口春奈主演。當紅傑尼斯偶像團體成員目黑蓮飾演女主角青羽紬高中男友佐倉想。近兩年在日劇中都有出色演出的鈴鹿央士飾演佐倉想的高中好友戶川湊斗。

青羽高中時因對佐倉的聲音「一聽鍾情」，所以對佐倉充滿好感，開始注意佐倉的一切事物，也關心他是否有女友，不斷向身為佐倉死黨的戶川打聽情報。身為佐倉好友與青羽同班同學的戶川，鼓勵青羽自己去向佐倉問明白，希望青羽自己去表達他的心意。佐倉與青羽順利交往，青羽覺得每天和佐倉煲電話粥是最幸福的事情，因為青羽超喜愛聽佐倉的聲音，百聽不厭、百聽不膩……。

直到佐倉畢業前往東京讀大學……。前往東京求學的佐倉和青羽保持著遠距離戀愛……。

但，就在佐倉上大學後不久，佐倉突如其來的不接聽青羽電話、不回覆訊息，只留下一個分手訊息給青羽，自此爾後青羽再也沒有佐倉的消息，甚至是同學間也沒有人知道佐倉的近況，因為佐倉和所有人都斷了聯絡……。

故事看到這裡，聰明的觀眾大概都猜得到佐倉一定發生了不想告訴眾人的嚴重事態！而通常這種狀況一定是生病了！沒錯！佐倉他大學畢業後突發性的罹患聽力喪失，面對自己即將處於無聲的世界中，對於意氣風發的佐倉來說，應該很難勇敢面對，也很難面對自己的親朋好友，甚至是女友青羽。因為他知道青羽最愛聽他的聲音、最喜歡和他講電話、最愛和他一起聽音樂。失去聲音的佐倉，如何能繼續與青羽在一起呢？

越是自負的人，越無法忍受周遭的人同情他吧！佐倉選擇消失在所有認識他的人的面前……。

經過了數年之後，這些人在東京重逢了。不同的是，青羽已經從被佐倉拋棄的可憐前女友走出，變成佐倉好友湊斗交往3年的現任女友。失去聽力後的佐倉，也已經會熟練的手語、完全不在人前開口說話。

這部戲，親情、友情、愛情都圍繞在佐倉想失聰之後，眾人面對佐倉與其相處時，佐倉討厭大家包容他或擔心他。但，當青羽和他在一起時，他又習慣不斷腦補，猜測青羽會不會太累、太辛苦，和他在一起青羽會不會覺得丟臉……。

這種腦補不斷的心態，反而會讓周遭的人真的無法照以往的平常心對待佐倉，因為不管多麼自然的說與做，佐倉都還是會覺得自己一定給對方添麻煩了。

聽不見，的確不是佐倉原本的樣態，但，除去聽力這件事之外，佐倉本身的各項狀況並沒有不同，唯一不同的是因為失去聽力的佐倉也使自己喪失信心……。

佐倉的聽力是慢慢變差到最後聽不見。

但，當他得到這種罕見疾病時，他只是選擇自己默默承受、獨自想辦法克服與改變。周遭的人並不知道他正遭遇這麼大的人生轉折，因為聽力變差，讓人以為他故意不理人變傲慢了。因為聽力變差需要助聽器輔助，但，別人不知道，以為他上課戴耳機聽音樂，糾正他，他也不溝通、不爭取瞭解，反而選擇不戴助聽器，整堂課根本就等於沒上……。

漸漸封閉的心也讓佐倉變了個人！

我覺得目黑蓮將這兩階段的佐倉演得很分明，真的很不錯。

劇情中，佐倉是原本的健聽人成為失聰者。教他手語的桃野奈奈是天生的失聰者。奈奈怕佐倉沒朋友，將自己在啟聰學校的同學朋友介紹給佐倉時，佐倉轉頭就走，因為佐倉認為自己不是天生聽不到的人……，奈奈很失望。

而奈奈知道佐倉與前女友青羽可能會重新交往時，奈奈卻跟佐倉強調青羽和他們是不同世界的人，佐倉應該和失聰者交往，他們才能理解彼此的世界……。

奈奈在大學時，和春尾正輝因為電腦筆記認識，春尾和奈奈學手語，甚至兩人互有好感（算有交往嗎？！）正輝想創一個手語社，讓更多人來學習手語，可以幫助這些聽障同學與之溝通。但奈奈卻大暴走罵正輝，覺得正輝利用自己，只是為了博得善人的美名，兩人因此分道揚鑣不再往來……。

會有這麼多的衝突與反應，原因就在於：佐倉和奈奈其實心中的某個角落還是有些相當矛盾的點在其中吧！

劇情裡，奈奈和佐倉曾討論過，到底是天生失聰者的人生比較悲慘？還是原本是健聽人變成聽障者的人生比較悲慘？

前者的世界從開始就是無聲的，後者的世界是從喧鬧吵雜走進無聲的生活。前者從未得到，也無所謂的失去。後者是曾經擁有，最後卻失去。

奈奈曾對佐倉說，自己的世界雖然無聲，但他一直過得很幸福。我想，是因為奈奈他知足與感恩。但，當奈奈知道佐倉對自己完全沒有男女想法也將與青羽重新交往，奈奈痛苦了，因為他知道自己將失去佐倉。這些細節都顯示心裡微妙的變化。

戶川真的是很大愛的暖男，當他知道好友因為失聰而分手青羽，戶川就決定和青羽分手，讓青羽回到佐倉身邊。青羽和戶川在一起時，時常想著佐倉。但真的和戶川分手後，卻又想起以往和戶川的總總。還對佐倉發脾氣不耐煩，讓我一度認為青羽也是渣女一枚。

佐倉，我也覺得他對奈奈而言是個渣男吧！因為他應該可以察覺奈奈對他的好感不只是普通朋友的情誼，但，他卻沒有和奈奈說清楚，才會讓奈奈產生某種錯覺吧！更可能是，佐倉明明知道奈奈的情意，但因為自己寂寞空虛沒朋友，不想失去奈奈對他的好，所以選擇故意裝傻不說明白吧！

這部戲劇因為有聽障與健聽者的共演，所以交談的工具很廣泛，手語是本劇常出現的溝通工具。我發現，這部戲的手語表達方式，很多真的很日語，所以我想，如果，如果是不同國家的聽障者，就算他們都會手語，齊聚一堂時也未必能完全溝通吧？！語言的世界真的是浩瀚無邊呀！

這部戲雖然都是新生代演員擔任要角，但，佐倉想的媽媽竟然是篠原涼子耶！而風間俊介也演出了春尾正輝這個手語講師的角色。兩人在這部戲中，有著與以往不同的演出，真的很精彩唷！

日本台的播出即將進入尾聲，故事的最後到底為何，沒看到最後，還真的不知道！