【黑電影】智齒。近年來最令我感覺到震撼的電影

Sorry Sir.

王桃清楚，殺人償命，可她真的不想死，尤其不能就這麼死了。

這個社會本來就黑暗墮落，沒有正義也沒有邪惡，大家都是依循私慾而行，胡亂茫然過活不過就是一種選擇，她沒想擠入上流社會、也沒有能力吃公家飯，日復一日虛度光陰也有快慰，或許每天都會是這樣渾渾噩噩的吧？在真的撞到人的前一秒鐘，她還是這麼想的。

只是，一秒之後，她就後悔了。

待在牢裡的那段日子，她想盡辦法讓自己不去多想被撞的人現在究竟如何，是死了嗎？若果活著，是過著什麼樣的生活？她自己其實沒好到哪裡去，人生從此留下洗刷不去的汙點，或許不到毀了，但也沒有差多遠就是，要是將來能離開鐵龍，她想擺脫過去的荒唐，總有一天要過上正常人的生活才是。

現實骨感的是，離開牢獄之後，等在眼前的是另一座監牢。

該說，是地獄。

王桃沒能在出獄後就擺脫過往一切，雖然心裡那樣期盼，日子還是要過，要從低谷爬出去，起點也還是在低谷，她想，只要這段時間熬過去、攢夠了錢，她就要揮別眼前的狗屁倒灶，就算去內地吧，也好過繼續待在香港的無以翻身。

她知道現在幹的勾當見不得人，只要話不多還是可以一餐過一餐，反正她是死過一遍的人，後路差不多就那樣，想得到的糟糕也差不多那樣，只要把心底的愧咎撇開，還沒逃離的日子就是低調一點，只要不被找到，總有一天可以離開這裡。

是諷刺，她做的勾當當然是要躲警察的，但現在不想被找到的原因還多了一層，因為她撞的人是警察的妻子，如果被那個警察知道她給放出來了，恐怕生命會比待在牢裡還要危險。

警察應該是要維護人民身家安全的吧，同時，其所帶來的威脅也跟他們要保護的一樣兇狠。

王桃心裡或許明白，香港就這麼大，早晚會被斬哥知道且找到，她以為坐牢贖罪過可以換得新生，可斬哥並不那麼想，王桃幾乎殺人的舉動所留下的是一輩子的傷痛，他的家庭就這麼毀了、他愛的人也這麼毀了，連同他的靈魂，都不再有生氣。

哪怕，他滿腦子的怒意殺氣。

殺人本就該償命，雖然人未亡，卻跟死沒兩樣，斬哥清楚王桃要付的代價遠不只如此，他要讓這個女人完完整整地賠出來，縱然必須讓那條命殘喘地掙扎；斬哥當然了解，若真毀了王桃也無法讓妻子回到以前的模樣，王桃不管做什麼都無法還給他原來的妻子。

他清楚，偏偏他就要這麼做，唯有如此，才能在稍微稍微彌補一點心中對妻子的遺憾與歉疚。

即使斬哥深深明白，王桃應是真心懺悔了，在原諒不原諒之間拉扯，他不是沒有猶豫，只是原諒了王桃就對不起自己；他不是無情，只是絕望罷了；而王桃懺悔了，卻懺悔無用。

人生好難，最難的是無法跨越與抑止的痛心。

《智齒》（Limbo）改編自中國網路小說家雷米的同名短篇小說，由於雷米具有法學背景，筆下作品相關劇情及人物的刻劃格外深刻，電影裡登場的人物雖然不多，卻每個人都有自己的搶眼片段，人物的背景也在簡單描繪之下定型，當然，原著與電影肯定會有不同的，香港電影的精髓透過這部小說的基調完整呈現。

完整呈現的還有扮演四位主要角色的演員們，每一次的叫喊和每一記眼神都那麼揪心刺脊，無怪乎奪獎常勝，也無怪這是一部近年來最令我感覺到震撼的電影。

刻意的黑白片在現代電影裡雖不多見，每隔幾年總會有一部黑白片躍入觀眾視野，《智齒》就是近年來可以被這麼稱呼與稱讚的電影，黑白畫面顯示正邪之間的模糊，也讓觀影者站在一個好像可以貼近卻又有點距離的位置，但劇中人物的情緒卻依然傳達得透徹。

斬哥的拉扯、王桃的維谷、任凱的緩衝，甚至拾荒者山田的分裂，似乎都不是一件事卻又都是一件事，碰到同樣的狀況，恐怕少有人能做出不同決定，即便懷有再多遺憾都無法償還和彌補，生命裡不能接受的事情太多、能放下的事情太少，只能在最痛的時候，如那顆痛到錐心的智齒，拔除了，才有新生。

智齒

但真要去拔，誰會不痛？

真要去拔，誰不痛？

要去拔，誰痛？

去拔，誰？

拔，痛？

智齒

電影名稱：智齒（Limbo）

發行公司：華映娛樂股份有限公司

正式上映：2022.12.23