《財閥家的小兒子》本來追孫子卻入了爺爺的坑！7個小故事認識「信看演員」李星民

出道37年的李星民，當年《未生》中營業3組吳科長讓台灣的劇迷們對他印象深刻，如今以大勢韓劇《財閥家的小兒子》再度翻紅，但大家知道其實他為了演戲，曾經歷過相當艱苦的日子，還一度需要靠女人養？！甚至讓他表示如果人生可以重來，絕對不會想要再做演員？一起來認識這位演什麼像什麼的超級實力演員「李星民」吧！

Story 1：話劇出身，演技累積

1968年出生於慶尚北道小村莊的李星民，在高中時因為看過一場話劇而立志想當演員，決心報考中央大學戲劇電影系的他，卻被老師及身邊的人潑冷水，甚至被父親當面撕掉志願表；但這都無法擊退他對戲劇的一腔熱血，在1985年以「話劇演員」身份出道，憑著堅持和努力，他獲得大邱話劇節新人演技獎、全國話劇節最優秀演技獎，從話劇圈裡奠定了往後的演技實力。

Story 2：人生最大貴人就是「老婆」

當年的他只帶了一萬塊韓幣（大約300塊台幣）就來到大邱，而演話劇的收入卻沒想像中的多，他飽受生活的磨難。他的家沒有家具和生活用品，連紗窗和蚊帳都沒有，只能睡在一個只有劇本和咖啡壺的小房間裡。

據說他曾在大邱這個陌生的地方，又累又餓，身無分文，又沒有前輩或朋友可以求助時，一個人抱著枕頭哭了很久。但也是在這個時候認識了現任太太！當時因為話劇需要，所以讓他結識了剛從舞蹈系畢業的編舞家太太；他曾在節目上表示過，太太當年沒有因為他沒錢而嫌棄他，反正給他更多支持與鼓勵，才奠定今日的李星民。

Story 3：大器晚成，一度靠老婆養家

2002年，因為劇團的邀約讓35歲的他獨自搬到首爾，把妻子和女兒留在大邱。當時的他心想，人生至少一次能通過在韓國的聖地大學路演戲來證明自己的實力，他承諾家人用三年時間證明，據說他每週都會回大邱一趟，太太還會給他10萬韓元的生活費。

Story 4：轉戰電視電影圈，代表作數不清

在劇團打滾多年，終於熬出頭！他的出道韓劇是《OH！必勝奉順英》，雖然在劇中只是小小配角，但當時注意到他表現的孫賢珠推薦他出演獨幕劇。就這樣，李星民靠著話劇打底的實力演技及無數場舞台的歷練，讓他的一點一滴終於被觀眾給看到了！

而他的代表作品絕對會先說是2014年的《未生》，他也憑藉該劇獲得了第51屆韓國百想藝術大賞電視劇最佳男主角、第4屆大田電視劇節中篇電視劇最優秀男子演技獎和tvn十周年頒獎典禮最佳男演員獎。

後來的電影《北風》也讓他橫掃第27屆釜日電影獎、第55屆大鐘獎、第55屆百想藝術大賞、第10屆年度電影獎的「最佳男主角」，這次在《財閥家的小兒子》中精湛的演出，是否已經先預定明年各項年度演技獎呢？！

Story 5：圈內最佳好友「李善均」

在演藝圈中要找到知心朋友並不是一件容易的事，而李星民和李成均卻是韓國娛樂圈中難得一見的友情，他們兩個透過2010年的《料理絕配 Pasta》認識，他在劇中飾演讓人又愛又恨的薛社長，後來兩人又共同演出《Triple》、電影《逮捕王》、《我妻子的一切》、《黃金時刻》、《韓國小姐》等作品，極佳的默契搭檔。

兩人交情好到連李星民的太太都警告說不然搬出去跟善均一起生活吧（笑～）！

Story 6：偶像是「姜受妍」卻從未見過

據說李星民把被韓國譽為「元祖世界明星」的女演員姜受延當成偶像，但同為演員的他們卻從未見過。不幸的是，姜受延於2022 年 5 月 7 日因腦溢血去世，享年55歲。

Story 7：演什麼像什麼的「產能型」演員

李星民從簡單的平民到令人髮指的財團霸總或政客，都能毫無區別地消化，演技沒話說，而他也是一位多產的演員，最近出現在許多作品中，光是2022年中就有7部作品，目前也正積極拍攝新劇中。他這次在《財閥家的小兒子》中成為該劇高收視率的大功臣，出神入化的演技，除了讓電視劇的話題狂飆，也刷新自身的人生角色！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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