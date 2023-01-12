Netflix動畫《看臉時代》 你覺得外表重要嗎？

《看臉時代》由勵志漫畫改編而成，動畫內容也很勵志沒錯，能在看的過程中得到些許力量，但看完再回到現實一切都不會有改變，長的帥的還是帥，不帥的一樣不帥，這世界還是標準的看臉時代，可惜現實沒辦法在睡覺後有一個替身交換身份，每天還是要用這一世的軀殼過日子，但不代表這些人就活該被霸凌，也不代表這些人的未來永遠沒有出頭的一天。

雖然沒看過漫畫，但相信這部漫畫的結局一定是讓朴亨錫慢慢以自己的本體改變人生，不管是健身減肥也好，還是從德華那學習要創造自己的才藝也罷，他都一定要用原本的自己在未來生活，這才會讓這部劇有意義；假如只是雙面生活的話，那朴亨錫本體的一切努力，永遠只是為白天的帥哥添加一些色彩而已，這樣就很可惜。

劇中人物非常少，老師與警察不存在，整個重心放在霸凌者與被霸凌者身上；轉學前朴亨錫的學校就像沒有好人，每個人對他都非常不友善，這也是略為誇張。

轉學後新學校至少還有巴斯科會替弱者挺身而出，同班的李振威則是在被朴亨錫教訓後，也慢慢改變不再霸凌同學；至於那位神秘的富家少爺在烈，如果朴亨錫不是帥哥的話，他是不是就不會幫助他？他對朴亨錫好的原因是基於善良還是其它原因，目前未知。

去便利店買東西的美少女，從第一季結局看來她似乎跟朴亨錫一樣有兩個人，她是因為如此才會對便利店的朴亨錫那麼友善嗎？就像白天的朴亨錫看其它被霸凌的同學一樣，他也想當他們的朋友給予支持。

她的身世目前還不清楚，只知道她開法拉利到校慶參觀，家裡應該爆炸有錢，還當紅潮流藝人 DG 是好友，依照兩人交情該不會連 DG 也是兩個人？www 反正是看臉時代，跟《金湯匙》一樣有很多人變也是很合理的？

動畫沒那麼精致但算流暢，和 Studio Mir 的前幾部動畫相比差不多；劇情沒什麼問題，除了霸凌略為誇張外，將內容從學校套用到社會也不違合；長的帥跟美錄取機會本來就比較高，社會地位也會比平常人要高點，這就是看臉時代的先天優勢。

但人不會只有這項優點，所以一般人還是能從其它地方彌補，不然這世界就給他們玩就好。如果像德華這樣的人，也許在這時代能夠當虛擬偶像也說不定，有獨立創作能力又能唱 Rap，絕對能在 YT 上闖出一片天地。

這部動畫唯一可惜的是第一季總共才八集，每集才半小時而已，等於只有傳統韓劇的四集份，真的是短到有點看不夠；希望能早點上第二季，不想看漫畫只想等動畫的後續，畢竟有真的唱出歌來還是差很多的。

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