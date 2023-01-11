《阿凡達：水之道》再次從大銀幕進入更炫的奇幻世界

《阿凡達：水之道》是絕對要進戲院看大銀幕的電影，要不要３Ｄ就看個人，能的話當然是體驗更上一層樓，但片長有超過三個小時，如果戴眼鏡會不舒服，也可以考慮就好好欣賞２Ｄ，一樣是２Ｄ中的視覺極品。

雖然離第一集蠻久了，還是建議要看過第一集，或是至少去看看網路上的介紹，因為世界的設定都在第一集，包括納美人和人類的關係，為什麼有些人類會變成納美人等等，這些都會和《阿凡達：水之道》的故事有關，如果想把故事看懂，是需要了解這些背景的。

第一集的時候，特效就很驚人，讓人擔心第二集還能再讓觀眾驚艷嗎？結果是可以的！更豐富的場景和生物，每一分一秒都是心血結晶，光是這些，就值得觀眾貢獻一張電影票錢了。片長超過三個小時，建議看電影前一段時間就別喝飲料了，錯過一個畫面都會很可惜。

而且，雖然是連續三小時的特效轟炸，也不至於看到疲勞（我曾經看《變形金剛》〔Transformers〕系列後來看到疲勞，因為就是一直變一直打，很炫但連看三小時就……），《阿凡達：水之道》沒這個問題，場景從森林換到海中，再加上不同生物的出現，後來還有船艦上的大戰，雖然都是特效滿滿，仍然持續有變化，有新鮮感。

故事的部分，坦白說，如果不看電影，只是用講的，就是幸福快樂的一家人被追殺，逃到別處，再被追殺，最後大戰一場。聽起來沒什麼，但有幾個重點：就算是有理當比較平凡無聊的橋段，也會因為忙著看很讚的畫面，而無法無聊；且詹姆士卡麥隆〔James Cameron〕是個很會說故事的導演。

光是讓觀眾去體驗一個場景、一段飛行／游行、一場戰爭等等，他運鏡的方式，或是說他呈現出空間感以及身歷其境感的方式，就會抓住觀眾的注意力，這些背景不僅是背景而已，在其中穿梭的冒險感，就連看２Ｄ版本，都會覺得很棒。

且雖然沒有太深的人物刻劃，但角色的情緒都很到位，加上導演懂得營造氣氛，所以感染力仍然很夠，不是會讓觀眾哭得死去活來，但一點鼻酸還是可以有的。（有點像溫度有實際溫度和體感溫度，《阿凡達：水之道》各種層面加分會讓故事的體感比實際更佳。）

從第一集就有很明顯的環保議題，在《阿凡達：水之道》也一樣有這些元素，且因為動畫太優，把森林做到讓你好喜歡好喜歡，然後看到人類一個舉動就把它殘酷地破壞，會超心痛…一些很可愛討喜的動物，因為人類的利益被殺害時也是有同樣揪心效果，並不是說不美麗、不可愛就不用保育，而是說用這樣的例子更容易引起觀眾的感受。

總之，整體是娛樂性相當高的電影，不敢說故事很強，但其他太強的面向也把故事拉著升級了，總之，就是非常需要看大銀幕，如果是會分辨得出細微差別的觀眾，可以考慮一些設備更佳的戲院，如果沒那麼講究，好到一個程度就覺得都是好就對了，那不見得要買到那麼貴的票，可是仍然建議要在上映期間找個銀幕夠大的廳來看（最好座椅也要舒適，要坐三個小時以上喔）。