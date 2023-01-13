斥資200億年末壓軸《Island》 金南佶搭檔車銀優、盛駿攜手驅魔

今年最壓軸韓劇終於登場了！斥資200億韓幣重磅打造的奇幻驅魔劇《Island》，找來金南佶、李多熙、車銀優、盛駿攜手主演，如此高顏值的組合加上超人氣網漫改編，光是看15秒的預告就讓人熱血沸騰，12月30日即將開播，太期待啦！

劇情故事

《Island》劇情改編自尹仁完和梁慶一共同創作的漫畫《靈甲鬼修羅》，原著自2016年開始連載後受到相當高的人氣，電視劇版由《歡迎來到東莫村》、《被操縱的都市》的裴鍾導演執導，《Luck Key》、《加油吧！李先生》的張允美編劇執筆；故事講述為了對抗毀滅世界的邪惡勢力，在Island（濟州島）展開了一場激烈的戰鬥，而命運般相聚的人們，也揭露了一段隱藏秘密的奇幻之旅。

這部劇由知名的Studio Dragon擔任製作，投資200億韓元（相當於台幣5億元），海外地區由美國亞馬遜Prime Video購買版權，這是亞馬遜首部簽下的韓劇合約，將於全球240個國家一起播放。

角色介紹

金南佶 飾 般

男主角金南佶，自2019年《熱血司祭》大成功後，被封為「最適合演神父的演員」，而這次的角色完全大不同。劇中飾演一個半人半妖的「妖怪獵人」，原本是密教分派之一的「咒殺僧」（用咒術降服惡人和魔鬼的僧侶），卻因為被懷疑是連環殺人犯，淪落成為破戒僧，為了結束自己被詛咒的永生而每天過著捕獵妖怪、降妖除妖的生活。

李多熙 飾 元美瑚

原本這個角色是由徐睿知接演，但因為前年接連爆出私生活、偽照學歷等爭議後，因此劇組決定換角，最後由「長腿歐逆」李多熙接下這個角色；劇中飾演大韓集團會長的獨生女「元美瑚」，因「作威作福甲方行徑」鬧得全國抨擊，而被迫來到濟州島自我反省，卻莫名地成為各路妖魔鬼怪的獵物，事實上元美瑚身上隱藏著神秘力量。

車銀優 飾 約翰·斯卡爾普

完全就是漫畫裡走出來的美男的車銀優，自從《我的ID是江南美人》、《女神降臨》又一部漫改劇，這次神父的俊美扮相也讓許多網友大喊「好想被驅魔呀！」

這次劇中飾演一位驅魔司祭「約翰」，本名姜燦赫的他，從小被領養到美國，但又被養父母拋棄在教會中長大，後來成為紐約教堂的神父，也是教皇廳第132號使徒，雖然身長在美國，總是通過韓劇學習韓語，最後回到濟州島定居。看似單純開朗的外表下，卻有著悲傷的過往……。

盛駿 飾 弓歎

模特兒出身的盛駿，曾和金英光、李洙赫、金宇彬、洪宗玄，五人被稱為「模特兒界的復仇者聯盟」，曾演出《九家之書》、《海德、哲基爾與我》；這次飾演從前與般一起被訓練且並肩作戰，一起擊殺惡鬼的弓箭手「弓歎」，但在決定命運的關鍵事件之後，讓他跟「班」反目成仇，這將會是本劇的重要轉折，也讓弓歎成為令人傷腦筋的頭痛人物。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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