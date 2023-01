【黑電影】阿凡達：水之道。真正的靈性也許遠遠超乎想像

I see you.

漫長又迅速的日子,傑克知道平靜不會是天上掉下來的,依稀也料到會有那麼一天,惡夢再度降臨。

那天,地球人又回來了。

彷彿是沒有料想到的狀況,卻又都在預料之中,這次地球人果然帶著更強大的武力回到潘朵拉星球,除了繼續開採這顆星球的資源,另有一個重要目標,就是向那個背叛了地球人、轉生為納美人的傑克蘇里復仇!

這群來到潘朵拉星球的地球人到底是凶殘的,雖然在近距離的搏鬥中,納美人的殺傷力更強,關於這一點,從小在潘朵拉長大的地球人蜘蛛也是後來才意識到,雖然殺紅眼的納美人確實令人畏懼,但他們畢竟是崇尚和平的種族,不若地球人,只要哪裡有資源就往哪裡去,殖民好像是地球人血液裡不斷翻騰的基因。

為了保護家庭與族人,傑克不得不做出難過且顛覆納美人理念的決定,他明白地球人只是為了復仇,而他繼續待在部落裡就會給族人帶來麻煩與殺戮,潘朵拉這麼大,只要不讓地球人找到就可以了吧?

奈蒂莉認為逃避不是辦法,但傑克所言不是沒有道理,如果地球人真是為了傑克與自己家人而來,待在族人身旁只會留下更多遺憾,於是夫妻倆帶著孩子們逃離森林,往北飛行四百公里之後,來到傍水而生的另一部族--礁人族村落,幸而,傑克在潘朵拉星球的事蹟也受到多數納美人的注意,反抗地球人的過往讓他們一家得以在此棲身。

只是,地球人終究會找上門來的,有了家人之後,牽掛都會更深,要下一個決定就變得更加艱難。

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)在前導預告就已經告訴觀眾,相隔十三年的續集要講的就是家庭的羈絆,關於親情的故事總易令我起雞皮疙瘩,或許導演詹姆斯卡麥隆不只想講這些,畢竟關乎環境與生存的話,家人之間的力量就只是基礎,但回歸的地球人與納美人彼此到底在執著什麼,也有了比前一集更為清晰的描寫。

起初我有點難以想像當年初見《阿凡達》時的驚嘆是否還能在續集上演,畢竟過了那麼多年,電影工藝進步神速,當年歎為觀止的視覺特效,如今是否還有那樣的震撼?

疑問是疑問,但觀賞過板橋大遠百威秀影城IMAX HFR 3D的效果後,我一點都不懷疑了。

詹姆斯卡麥隆導演確實透過這部電影把大銀幕上的聲光效果發揮到極致,以往我們在其他電影裡看到的光線與水波,如果已經覺得真實的話,《阿凡達:水之道》搭配IMAX HFR 3D的效果就是身歷其境,我在電影開始約三分鐘後就感覺自己彷彿已經走入潘朵拉星球、跟著納美人在森林裡起落;來到礁人族的領地,又覺得自己就像跳入水中,那種環場感受實在難以形容,何況還有幾次因為太過逼真逼近的視覺而被嚇到。

說《阿凡達:水之道》是商業電影,我覺得倒像藝術片,至少在視覺上,能觸動觀眾的親情糾葛在電影發展歷程中一直都是票房靈丹,但在這部續作裡,親情不再只是一個家庭之間的事情。

觀影途中會不知不覺感受到大地之母、甚至水中的祖靈樹傳遞出來的那種博愛,雖然地球人入侵是事實,可生活在這裡的納美人並非想要對地球人趕盡殺絕,或許,傑克以外的納美人始終會覺得地球人只是壞人,但傑克曉得好壞永遠解釋不來,只要侵擾到家族的都不會是好傢伙。

或許因為電影意涵裡包含了所謂大愛,單純的親情觸動就不那麼直接,《阿凡達:水之道》會是一部蠻因人而異的電影,有的人會特別喜歡那種family的衝突與包容,也有的人就是被潘朵拉星球的美麗而吸引,也會有人因為是導演信徒而捧場,我覺得都很好,這可能會是一部感受因人而異的電影,卻必定會是一部寫下史冊的紀錄。

人與萬物、人與不同物種、地球人與納美人,別再以為自己是萬物之靈,真正的靈性也許遠遠超乎想像。

電影名稱:阿凡達:水之道(Avatar: The Way of Water)

發行公司:華特迪士尼工作室電影、20世紀影業

正式上映:2022.12.14