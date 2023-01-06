《你的婚姻不是你的婚姻－尾號1314》婚姻是人生夢想的絆腳石嗎？

你還記得踏入婚姻的初心是什麼嗎？應該是想要與心愛的人每天生活在一起，並且偷偷地許下心願可以幸福一輩子吧？

但是為什麼在進入穩定的關係之後，就開始有了想要追尋夢想的念頭呢？是因為婚姻令人感到有些窒息，還是婚姻更促使人想要成長呢？倘若面對一心想尋夢的另一半，你能無條件支持他，當一個成就伴侶的幕後推手嗎？

《你的婚姻不是你的婚姻》系列的第二部《尾號1314》講述的故事是牙醫師李國華（藍葦華 飾）在45歲那一年賣掉了住所也將診所停業，到海邊買了一間夫妻倆多年來夢想的房子，他原以為可以等到妻子徐曉芬（李杏 飾）與一雙兒女從英國返台團聚，結果卻是認清彼此的人生夢想與價值觀之巨大差異。

國華放下牙醫事業後開始寫作，他對曉芬說：「這個年紀再不寫，就什麼也不是了。」原以為國華的人生夢想是成為作家，其實這只是國華對於曉芬不斷進修成長所感到的焦慮使然，當觀眾以為國華想要的是一家團圓，但當曉芬提出一起搬回英國的提議時卻又被國華所否決，他想要的不只是家人陪伴在身邊，而是可以被關照內在的那份溫暖。

曉芬正是典型想要開創個人事業的女強人代表，她證明了自己不僅可以在婚後取得博士學位，也能同時扮演好母親的角色，但國華卻直指曉芬把他當搖錢樹，若非國華獨自在台灣努力打拼，曉芬能獲得經濟上的支持而完成學業與夢想嗎？

當國華指責曉芬只想著自己的理想且很自私的同時，曉芬向國華怒吼：「小孩我每一天在照顧，那是我的付出，那是我應得的。」

這一段話，鏗鏘有力，也喚醒了身為主婦們的共鳴。

許多沒有工作而在家照顧家庭及孩子的女性，總是不自覺地感受到拿人手短吃人嘴軟的心情，好像自己沒有半點生產力只會不斷索取資源，但卻完全忽略了自己的付出也應該有相對應的報酬。說到底，進入婚姻的女性，到底該為自己的人生退讓到什麼樣的地步呢？還是，仍有夢想追尋的女性，打從一開始就不適合立即進入婚姻呢？

在最後，國華搬開了曾經踩踏的大石，慢慢地陷入了無底洞中，象徵的是他心中那填補不滿的不安與焦慮。而我想試圖用另一個角度來思考，婚姻是人生的墊腳石（依靠另一半給予的物質或精神上支持）抑或是絆腳石（阻礙夢想實現）呢？

曾經聽過夫妻倆約定好輪流完成人生夢想的故事，但現實是當有一方真的聲名大噪或做出了成績，另一方勢必就很難完成屬於自己的夢想，只能默默地成為背後支持守護的力量。

或許，當我們總是嚷嚷婚姻是愛情的墳墓，說不定失去的或許是我們的人生夢想，至於如何在婚姻與自我實現中取得平衡，是除了愛之外更值得夫妻雙方深思的課題。