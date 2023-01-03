中年追夢！《初戀 First Love》任何事皆有可能

古舊的愛情小說，總是編著，男生如何為了女生犧牲做了多少事，女生受深情感動，與他在一起，然後過著幸福的日子。這種愛情觀，迷惑了多少入世未深的少女。然而，真正的愛情是，互相付出，相互守護，才能持久，才是健康。

晴道對也英的付出，有目共睹，大家為他心痛的同時。其實也英在感情裏也是同樣的付出。兩人開始遠距離戀愛時，也英每天也在等晴道的電話，雖然面對眾多的追求者，卻意志堅定。即使失憶了，但是看到有關「亞木晴道」有關聯的字眼，都會忍不住心痛，這明明白白的說著，她對晴道的愛也是很深的。

編劇有在兩人的愛情付出上，探用了平衡的方式，這是我所欣賞的愛情觀。

晴道在計程車上，無意中看到另一輛計程車的司機是也英，就以無線電日夜搜尋她的計程車頻道。當同事質疑，你認得出她的聲音嗎？他肯定的說能。最後他終於在萬千個頻道中認出了也英的聲音。

在最後一集中，也英知道了晴道去了冰島，她也不惜千里迢迢，隻身的來到世界的邊緣，尋找他的踪跡。很多劇集都最後都是男生找到女生，這部反轉過來，是因為晴道在之前付出太多了，也是要讓人看到也英對他的愛也是無比的深。

在也英失去記憶時，晴道連續兩年都有寫信給她，但都給也英的母親攔截了，一堆沒有人讀的信，最後被晴道痛苦的燒掉了。在也英回復記憶後，晴道已經去了冰島。她在三年間寫了長長滿滿的訊息，卻都堆在䓍稿匣裏，沒有寄出。兩人都有滿滿的思念無法傳達。

不過愛的國度裏，從來沒有孰輕孰重的計算，而是你有否珍視對方的付出，才是最重要。人生中的跌宕起伏，總是來得措手不及。有人在低谷裏坐愁困城，有人勇敢的向前踏步。也英雖然在失憶後的經歷不盡如人意，但是她卻努力的生活著，從沒有自暴自棄，她的堅毅令人欣賞。

剛結婚的美好沒有持續很久，醫生丈夫的冷落，婆婆滿嘴滿臉的嫌棄，也英沒有委曲求存，而是選擇離婚，這是一個勇敢的抉擇。

隨後她為了撫養兒子努力的工作，可見她愛兒子有多深，卻也願意為了兒子有著更好的前途而放棄撫養權，讓他跟隨父親得到更好的教育。那段母子分離的場面，真的令人撕心裂肺。

生活沒有打倒也英，她在萬聖節穿上空姐服，除了是一圓自己的夢想，也是在對自身訴說著堅定的態度，不要被生活壓跨。也英從年少時就一直很出色，做事一向全力以赴的她，在成為計程車司機也一樣，都是同業之冠。

也英的經歷在觀眾眼裏看似很心酸，但是她卻一直的努力的生活著，雖然常有一事無成的概嘆，卻也不會就此將就。之後，她的人生重心除了工作，就是週未與兒子的會面。兒子綴是她的情人。我很喜歡他們的母子之情的進展。

正值青春期的兒子，與母親的感覺開始疏離，也英很想親近兒子，卻是無從入手。直到兒子與她分享他創作的音樂，她非常之欣賞，也終於為兩人找到了溝通的橋樑。

也英與前夫反映著兩種截然不同的教育方式。他們都愛兒子，但是前夫的愛是專制的，他不想兒子經歷失敗，想他過著順意的人生。綴曾經給父親聽過他的音樂，但卻被父親評為是小孩子的玩意，只叫他好好讀書，繼承家業成為醫生。

也英卻非常欣賞綴的音樂創作，並鼓勵他要走自己想走的路，即使失敗了，但也會在人生中留下意義，也學會為自己的選擇負上責任。

我很喜歡這段，因為這是我在自我成長的書藉中常常讀的。到底有多少人真的做到為自己的人生負責呢？到底有多少人能坦然面對人生中的挫折呢？這是我們值得深思的。

因為也英的開明與鼓勵，讓她與兒子的心越拉越近，母子關係融洽，最後也是綴與她的女友，促成也英與晴道的重逢。

我在最近讀的一本書，讀到一則很有意思的思想。

當你限制了自己的想法，你是不會看到你認知以外的任何事或物。作者用哥倫布發現新大陸為例子，說即使有大船在海上，但若這是在土著的認知之外，他們也會落入看到等於沒有看到的情境。

這等於，如果我們限制了自己的想法，覺得人生到中年就是如此，也是一種對自身的限制，致使我們看不到其他的可能性。而這個有關中年追夢的故事，就是打開了我們對於中年迷惑的思維局限，我們對自身的際遇，應該持有開放的態度，不應劃地為牢。

所以，也英最後終於能當上空姐，而晴道再次當上飛行員。

不侷限自己，任何事皆有可能。