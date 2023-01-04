《1883》懷抱夢想攜家帶眷 西部開拓路上的血跡斑斑

追完「英格蘭人」，想起年初看過、另一部講西部開拓的影集《1883》，覺得不做筆記有點可惜。該劇是另一部影集「黃石（Yellowstone）」的前傳，後者主人翁、大牧場主 Dutton，在本劇只是個流鼻涕的小不點，隨父母遠征西部，焦點放在其處於青春叛逆期的姊姊。

老 Dutton 是前北軍軍官，變賣全部家當，懷抱夢想攜家帶眷前往西部開拓。同樣懷抱夢想的，還有大批來自歐洲中下階層的新移民，在德州沃斯堡交會。其中一支德語區移民隊伍的嚮導 Shea，正苦於缺乏人手，見 Dutton 身手不凡邀他同行。考量路途凶險， Dutton 一家同意結伴到懷俄明，再分道揚鑣。

劇中對歐洲移民前往西部所遭遇的風險危難著墨頗深。首先，他們教育程度普遍低落，具備的技能用處很少，需要大量訓練，但英語能力有限，學得很慢。然而蓬車隊整備期卻不能太長，一方面財力有限，拖久了沒錢補給；一方面路程遙遠，錯過適宜旅行的季節，就有可能困在途中進退不得。因此時機一到就得出發，不管學會沒有。

所謂路途凶險，第一便是交通。十九世紀大西部基本無路，但糧食家當不能全靠馬馱，得用車載，而篷車能走的路有限。更糟的是無橋，嚮導最重要的是知道那裡有篷車可以渡河的淺水區，抓緊時機，譬如上游下雨，河水就會暴漲。每次渡河都可能有折損，無論貨物載具，甚至人命。

天時地形都是考驗。大平原區偶而遇上突如其來的龍捲風，到了洛磯山區則是崎嶇山路和低溫，冬季來臨前無法翻越，就得受困雪中，導致全員覆滅。無人地帶有毒蛇猛獸，有人則或許是土匪強盜，其中不乏落難半途無以為繼的移民，只能靠搶劫為生。就連掛牌的執法者也未必可靠，有人的地方便是江湖，萬事都得自己小心。

印第安人更需要妥善應對。移民所經之處，基本上都是原住民固有疆域，有些族群對外人友善，有些則見人就殺。搞錯對象的後果，遇上後者是被殺，遇上前者，則是讓更多印第安人變成後者。嚮導的另一項重點，便是瞭解各族印第安人的態度習性。然而前人種因後人得果，原本友善的部落突然翻臉，一定是出了什麼事，有時嚮導也會措手不及。

當然，這些只是背景，劇中人物如 Dutton 一家，兩名帶頭的嚮導，就連車隊移民和印第安人都各有故事，留給想看的人慢慢欣賞吧。能說的是，其實可想而知，沒有人能毫髮無傷走完這段旅程，實際上多數人都埋骨甚至曝屍途中。當然像小 Dutton 平安抵達蒙大拿，後來成為大牧場主，實現了美國夢，但一將功成萬骨枯，開拓路上血跡斑斑，卻不是抱著理想出發時想得到的。不是洋溢光明幸福的戲，有些地方卻也深刻感人，值得一看。

嚮導領隊 Thomas 和 Shea，打過仗的軍人較有生存經驗。

Dutton 和女兒 Elsa。

大多不懂英語的新移民。

領隊無奈。

教他們往東偏要向西。

人多好照應。

落單容易遇襲。

遍地劫匪，有些是難以為繼的移民落草。

吉普賽人不受歡迎，有人掉東西，第一個被查究。

大家都是窮苦出身，相煎何太急。

渡河風險高，丟東西還好，不小心要丟命。

護航救駕家常便飯。

各種印第安部落，有些講禮互惠，有些最好敬而遠之。

狩獵歸來發現婦孺被屠殺殆盡，可以想見態度將如何轉變。