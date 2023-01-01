2022韓劇收視率排名TOP10！《禹英禑》、《千元律師》竟不是第一名，「這部」都還沒播完就冠軍？

2022年已經剩下最後半個月囉，各位韓劇迷們今年追了哪幾部電視劇呢？這次來盤點2022年度韓劇收視率排行榜TOP 10的熱門之作，今天真的不少黑馬劇的收視成績相當驚人，包括話題依然持續的《非常律師禹英禑》、好笑又好哭的《千元律師》、治癒人心的《我們的藍調》等等，而年度的冠軍韓劇居然……還沒播完，平均收視就遙遙領先，趕快來看看有那些必追之作吧？！

TOP 10 為何是吳秀才 平均收視8.2%

由「浪漫喜劇女王」徐玄振和「大勢新生代」黃寅燁主演的《為何是吳秀才》，劇情描述「為了生存，要爬到最上面，要更狠毒地」只追尋成功內心卻相當空虛的冷淡律師吳秀才（徐玄振 飾）與聲稱為了守護那樣的她而什麼都不怕的法學院學生，兩人所展開的一場心動卻也心痛的師生戀。開播初期勢就因為刺激緊湊的劇情搭上徐玄振的名品演技，才四集收視就飆升至10.1%的亮眼成績！

TOP 9 Again My Life 平均收視9.2%

《Again My Life》改編自李海涅的同名長篇小說，曾改編成同名網路漫畫，在韓國口碑很不錯，劇情講述一位熱血檢察官靠著努力成功通過司法考試成為了檢察官，但在一次調查腐敗政治人物時死於非命，但後來獲得重生的機會、再度回到15年前，在他的第二次人生中懲治惡行的故事，刺激的劇情和明快的節奏以及大量的武打橋段，讓人看了相當痛快。

TOP 8 社內相親 平均收視9.36%

《社內相親》改編自總瀏覽量達3.2億驚人次數的同名網路小說，還製作成網路漫畫《我和社長相親相愛》；劇情講述一位小職員「申夏莉（金世正 飾）」代替朋友相親，目標是拒絕相親對象、故意在他面前留下壞印象，沒想到她的相親對象竟是公司的霸氣總裁「姜泰武（安孝燮 飾）」，兩人在這場意外的相親中進而展開出一段緊張又刺激的辦公室愛情喜劇。

雖然老套但女性劇迷總是相當買單的「霸道總裁」系列，也讓這部戲在年初時意外爆紅，從首播4.9%一路飆到最高收視11.6%，不僅是男女主角安孝燮、金世正人氣攀升，連男二女二金旻奎、薛仁雅的聲勢也看漲。

TOP 7 二十五，二十一 平均收視9.63%

由南柱赫、金泰梨主演的《二十五，二十一》，劇情講述在整個世界動盪不安的1998年，一位體育記者與劍道選手的相遇、相識，不斷的經歷創傷、誤會、最後彼此依靠，到不知不覺兩人相知相愛的青春羅曼史。

雖然，這部劇的結尾並非所有劇迷都能接受和理解的BE收場，但大結局依然以全劇最高11.53%完美收官；因劇中男女主角精湛的演技，更讓劇迷們不捨兩人的愛情，噴了不少眼淚。

TOP 6 我們的藍調 平均收視9.95%

《我們的藍調》由《沒關係，是愛情啊》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《Live》的金圭泰導演與《我親愛的朋友們》、《世上最美麗的離別》、《Live》的盧熙京編劇合作，攜手李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化、金惠子、高斗心等大咖演員，光是看陣容就讓人無比興奮。

這部以溫暖生動的濟州、冰冷嚴酷的大海為背景，講述劇中每個人物酸甜苦澀的故事，開播期間持續霸佔話題榜，每段故事更是獲得劇迷們的共鳴，可以說是人生之劇。

TOP 5 黑話律師Big Mouth 平均收視10.03%

《黑話律師》也是今年度「未播先轟動」的話題之作，當然主因是退伍一年才回歸小螢幕的李鍾碩回歸作品，他攜手潤娥合組超高顏值主演，劇情講述一位勝訴率極低的律師男主角意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相，且為了對抗惡勢力，自己也逐漸黑化，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。

前期無限反轉的劇情讓收視飆升，即便網友普遍不買單結局，但卻依然創下13.7%最高收視。

TOP 4 非常律師禹英禑 平均收視10.94%

年度最強黑馬劇《非常律師禹英禑》居然只有第四名？這部由朴恩斌、姜泰伍、姜其永主演，劇情描述擁有天才頭腦但患有自閉症類群的禹英禑，通過解決各種案件，成為一名真正的律師，所上演的大型律師事務所生存記。

一開播就造成話題，在韓國收視更是爆漲10倍，劇中不少案件都相當刻畫人心，暖心催淚又充滿無限正能量，就連許多韓國演藝圈大咖金憓秀、鄭裕美、防彈少年團RM等人都應援支持，更是預計要拍攝第二季。

TOP 3 王后傘下 平均收視11.07%

由大滿貫影后金憓秀攜手「國民媽媽」金海淑、崔元英聯合演出的《王后傘下》是部與眾不同的宮廷古裝劇，劇情講述朝鮮王朝時代王妃（金憓秀 飾）在危機面前拋下自己的尊嚴，努力讓王室頭疼的闖禍王子們成爲王儲的極限奮鬥記。

以宮廷劇來包裝子女教育、多元議題，故事不斷探討及強調的「傘下」意象，收視率開高走高，結局更是衝出 16％ 的好成績。

TOP 2 千元律師 平均收視13.03%

今年可說是「律師韓劇年」！除了《黑話律師》、《非常律師禹英禑》外，這部《千元律師》更是年度必追之劇，劇情講述男主角是一位只收取一千元案件委託費來替沒有背景的人們打官司的律師，與有錢的不法之徒和身價不菲的律師們上演一場法院上大快人心的喜劇。

男主角南宮珉不只把千律師演繹地痞氣十足，千檢察官張力十足的哭戲更是感染所有劇迷，果然是「信看演員」，即便中間停播數回，還被刪減集數，但依然不減收視。

TOP 1 財閥家的小兒子 平均收視12.4% up

由宋仲基、李聖旻、申鉉彬等實力派演員主演的《財閥家的小兒子》不負眾望，故事講述一個被財閥家誣陷私吞資金而被將其殺害的尹炫優（宋仲基飾），「魂穿」重生後竟成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，展開一場華麗復仇的故事。

宋仲基不愧是「挑劇魔人」，出演作品總是精挑細選，而且永遠一鳴驚人，這部劇從首集開播到目前，收視直線上升，才播8集的最高收視就已超越今年所有電視劇，而且劇情真是一集比一集精彩，壓軸韓劇直接榮登冠軍寶座！

這次盤點作品以全劇平均收視率作為依據，所以還是有不少話題之作未入榜，而最近這幾年，韓國或海外的OTT串流平台興起，也特別針對韓劇加強力度，像是今年初Netflix推出的《殭屍校園》、《少年法庭》或Disney+ 《舊案尋兇》、wavve《弱美男英雄》都有非常不錯的口碑。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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