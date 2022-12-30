《初戀 First Love》俗套裏的清新令人想一再回味

晚上點開來看，想著看一兩集，卻忍不住一集一集的熬夜看下去，每一集也會牽動情緒，忍不住淚眼汪汪。

如果說韓劇是濃烈而嗆口的烈酒，好喝刺激，但不一定想一再回味。這套日劇的感情表現就是細膩而含蓄，猶如醇香的美酒佳釀，入口帶有淡淡的韻味，後勁卻雋永悠長，令人想一再回味，魂牽夢縈。

故事其實很簡單，就是兩對小情侶互相愛慕，帶著初戀獨有的甜蜜與青瀝。隨著時間的推移，成長的道路讓兩人分開，男主角晴道入了自衛隊去考飛行員，女主角也英成績優異，考到東京的大學。遠距離戀愛並沒有阻擋小情侶的情感，他們依然愛得濃烈溫馨。

然而，當晴道放假去探望也英時，卻因為對東京大城巿的繁華與人的交流出現了不適，更發現東京改變了也英，晴道感到兩人的距離拉遠了，害怕失去也英的惶恐佔滿心頭，最後在也英男同學的挑釁下起了爭執。

原本期待已久的見面卻鬧得不歡而散，晴道後來後悔打電話向也英道歉，但是悲劇卻已造成，也英出了車禍，失去了近幾年的記憶。也英的母親雖然一開始就不喜歡晴道，但沒有阻止他們交往，卻因為這件事情成為了引爆點，覺得晴道無法保護也英，也不喜歡晴道的出身，覺得他一無所有，如何給也英幸福。

我從來不覺得也英的母親是壞人，她只是一個一心為女兒好的單親媽媽，為了讓女兒過上幸福的生活，不要女兒重蹈自己的覆轍。只是沒有想到嫁給醫生世家，卻帶來階級的歧視，導致也英最後也是離婚收場。她最後也慨嘆到底自己替女兒的選擇是否正確。

故事的呈現是年輕的時期與中年的時間交替敍述，年輕的熱戀與中年的唏噓，形成了強烈的對比，也是這套劇的雖然用老梗，卻也很清新的原因。

當然最重要的是情景，晴道年輕時在大雪中的告白。兩人在紫丁花下的曖眛，簡約的格調，素雅的衣飾，最重要是宇多田光的歌曲，牽起了多少人的懷緬。一邊看這套劇，我不期然的想起了《情書》裏大雪紛飛的畫面，後來才知道這女導演是岩井俊二的徒弟，難怪有這種感覺。

故事橫跨二十年，鐵達尼號的熱潮，311大地震，新冠疫情，都在我們的生命中留下了㾗跡，在看劇的同時，更能觸動我們年輕的情懷，懷念的心情。

晴道對也英的愛，在也英母親的暗中阻撓下被逼中斷，這成為了晴道難以釋懷的遺憾。他將這份愛藏得很深很深，而佐藤健也演得很好，他在二十多年後重遇也英，極力抑壓的驚訝與震撼，還有二十多年的思念與愛，完全在他留下的那一滴眼淚表露無遺。

沒有對白，沒有激烈的情緒，只是凝視，只是一滴眼淚，卻道盡了他心底所有的失落與遺憾。這就是日劇的含蓄，卻蘊含著無盡的情感爆發力，比說什麼也更有力。

晴道這個角色的人設太完美了，也是這齣劇令人傷感的原因。劇情的舖陳，在現代是順序形式，但是有關兩人年輕的回憶，卻是跳來跳去的插敍模式，這卻是神來之筆，令人觀眾有一種原來如此的慨嘆。

晴道當兵，剛開始沒有說明原因，作為觀眾的我只是在想，他既然讀書不成，家境也不太好，好像只有當兵這個出路。

然而隨著劇情的揭露，晴道的個性更讓人喜歡。晴道的妹妹在小時候因為意外失去了聽說能力，這讓晴道非常自責，當時沒有能力去救妹妹。從此保護至愛，成為了他畢生潛藏的目標。而也英因為覺得飛行員很帥，所以晴道就去做飛行員了，保護至愛，讓她過得幸福，是他的人生目標。

這樣單純的赤子之心，誰人不愛。

美好的愛情最大魅力在於，我因為你而變得更好。我因為想配得起你，而想努力的提升自己，成為一個配得上你的男人，晴道從來沒有因為也英的優秀而擔憂，他欣賞她的優秀，鼓勵她，給她自信心。同時也努力的提升自己，要給也英有一個可以依靠的胸膛，這才是一個成熟男人的心態。

可是，當他成為了飛行員，也英卻早已與他失聯，他失去了生命的重心，在浮游的歲月裏認識了女心理師恒美，成為了他的浮木。他以為可以重新開始，卻發現在重遇也英後，什麼也不一樣了，曾經以為抑壓得很好的情感，一湧而上，他也無法控制。

故事雖然老梗，卻不狗血。善良的恒美，最後的成全讓人心痛。就是因為恒美的善良，讓晴道心裏充滿了愧疚，他雖然與恒美分開了，卻也拒絕了也英的告白，而獨自飛往冰島。

關於這一段的內容，我剛開始看並不太明白，為什麼要放棄也英，不是已經回復單身了嗎？

之後深想，這也是與中年人背負的太多有關，當不在年輕，生活的經歷讓我們無法像年輕時那樣一往無前，想做就做。晴道與恒美一起七年，對於在結婚前分手，他非常的內疚，但卻無法背對自己的心，總是在想著另一個女人，他不願意將就，也不願意就此妥協。

可是，他也不能就此坦然的和也英在一起。也英因為失憶，讓原來前途一片光明的她，變成了現在如此侮暗將就的過日子。而他因為背傷的原因，辭去了做飛行員的職位，也一直是他心頭裏的遺撼。兩個失意的人在一起，並不能改變什麼，一起或許開心，但總會覺得欠缺了什麼。而且也英一直沒有恢復記憶，也是他心裏的一大遺憾，讓他無法面對這塊缺失的重要的一角。

所以避走他方，或許是唯一的選擇，在遠方再次成為飛行員，至少能找回自我，享受天空傲翔的感覺，療癒創傷。

很多人說，故事停留在第八集就好，帶著中年時代的遺撼與唏噓而落寞，這才符合現實。

但是，這個故事看似在講初戀的情懷，卻也是講到中年人的迷惘與希望。記得也英在山頂述說自己的一事無成，只看今朝的生活，那份落寞有多少中年人也是感同身受的。熱情不再，覺得生活日復一日，鏡頭中出現了多次的圓環，我覺得也是在述說這個情境，中年人的生活，就像在圓環裏的汽車，不停的在繞圈子，沒有變化。

夢想已經離我們很遠，是中年人的嗟嘆。所以，故事特意加入了也英的兒子與一名熱情的舞者故事線，讓也英和晴道，感愛到年輕人的追尋夢想的衝勁，從而將他們心底已熄滅的火，再一次燃起來。

希望，是這個故事想帶給我們的訊息。無論任何時候，也要對生活滿懷希望與熱情，這不是年青人獨有的特權，也是可以發生在中年人的身上，所以有了最後一集，夢幻般美好的結局。

我感謝編劇給了我第九集，讓故事能圓滿的落幕。同時也是在鼓勵在迷茫中的你我，即使人到中年，我們仍然有追尋夢想的能力，只要不放棄自己，我們都能找到自己的位置，這才是故事想帶出來的訊息。