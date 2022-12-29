讓人耳目一新驚悚懸疑片！《五星饗魘》眾人皆醉誰能醒？

一群互不相識的人收到知名餐廳「霍桑」的邀請，登上小艇來到一座與世隔絕的島，準備享用名廚斯沃維克精心準備的料理。當所有人就定位、主廚開始介紹一道道料理的創作理念時，雖然美食在前，但危機卻潛藏在後，一場血腥的沉浸式體驗即將開始……。

通常我一年內會看100多部電影，所以很常看到同類型的電影中出現大同小異的劇本，只差在導演或演員的表現形式不同而已，整體並沒有太大驚喜。《五星饗魘》則是那種給你「X！原來這種電影還可以這樣玩」的電影，你沒想到在這麼多類型的驚悚懸疑片之中，它還是可以讓你耳目一新，心中不禁溢出「有這樣一部電影，今年值得了」的滿足感。

原本以為這又是一部大亂鬥的懸疑推理片，但《五星饗魘》其實是廚師與饕客、生產者與消費者、藝術家與鑑賞家、受制人與自由人的對決。

（以下有雷）

不管是哪種形式的藝術，都曾聽過為了追求最高境界而走火入魔的故事，像是《赤手登峰》紀錄攀岩運動家徒手攀爬酋長岩的驚險過程，只要一失足就會成千古恨；《侏羅紀公園》系列中的科學家們為了達成基因科學的成就，就算毀了世界也在所不惜；《獨家腥聞》的傑克葛倫霍為了獨家新聞，漸漸背離第四權的義務準則；《阿拉斯加之死》主角追求著理想主義在荒野中生活，最後卻誤食毒果而死。在藝術中想達到精神與創作上的巔峰，看在外人眼中和信邪教沒什麼兩樣，皆是瘋癲。

然而瘋的不只是藝術家，市場的猖狂也是不惶多讓，尤其在講求服務品質的台灣，更是許多人常有「花錢就是大爺」的思考謬誤，還自行依據消費能力來定義欣賞者的階級，不懂沒有關係，只要花得起就沒問題。

好藝術要是沒人注意，就會變成孤芳自賞，毫無價值。因此某些藝術家的行為開始變質，為了自抬身價開始譁眾取寵，用虛而不實的包裝、無病呻吟的內容、腥羶低俗的宣傳，千方百計想獲得關注，在這注意力被眾多訊息分散的時代，能博得一絲關注便是千金。

「這種沉默，意味著自由。」

《五星饗魘》用美食完整陳述這樣的「系統」：藝術追求純粹而邪惡，客人追求娛樂而扭曲。Eater and maker的不斷交手，形成了詭異的審美觀，已經分不清究竟誰才是真正為了藝術。詞窮的主持人和裝模作樣的美食評論家，重點從品嘗美食變成吟詩作對；定期光顧的假高貴和初次臨幸的真粉絲，跟風和崇拜的界線模糊到沒人在乎；用金錢進行干預的投資客和各個細節都要掌控的主廚，皆是令人髮指的控制狂，沒有誰比較高尚。

大家都想先聲奪人，證明自己才是真的愛藝術，而大聲嚷嚷著，但我想真的愛藝術的人，是會選擇沉默的吧。

「我自己知道怎麼決定，什麼時候該吃什麼。」

所有人都是這個「系統」的產物，被遊戲規則給制約著，在眾人皆醉的環境中，誰還能保持清醒？唯有尋回最原本的初心，才能擁有自由意志，將自己從「系統」中解放。《五星饗魘》在所有華麗的大餐後，突然有起司漢堡作為菜單上的意外，唯有點餐的艾琳和製作漢堡的斯沃維克，能從遊戲規則中脫身：一個因擁有自由意志而打破「系統」，一個是找回初心從「系統」中解放。

就像《駭客任務》的尼歐脫離母體、《五星饗魘》的斯沃維克和艾琳最後脫離了「系統」的束縛，那我們有辦法逃脫這個社會的制約嗎？看完電影，還是吃個起司漢堡，先別想那麼多吧！🤤

原文>>>https://bit.ly/3Hq951r

追蹤欸冷>>>https://www.instagram.com/allenmovienote/