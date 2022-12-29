悲傷是孤獨的情緒 《還有愛的日子》窺見人性脆弱

人與人之間可以多麼孤獨？如果無法理解彼此，愛是有可能的嗎？繼《臨淵而慄》的奇妙觀影體驗之後，這是我第二次觀看導演深田晃司的作品，而這次同樣地，感受很奇妙，情緒很複雜，生活原來可以疏離的這麼戲劇性，那些看似狗血的反常，其實是人性最有趣的地方。

《還有愛的日子》（Love Life）發想自日本歌手矢野顯子的同名歌曲〈Love Life〉，講述大澤妙子（木村文乃 飾）再嫁丈夫二郎（永山絢斗 飾）之後，跟兒子敬太準備展開新的生活，但妙子還在博得公婆認同之際，敬太便驟然離世，導致妙子的生活瞬間瓦解，而妙子前夫的出現，更觸動了妙子內心深處的渴望。

（以下有雷，請斟酌閱讀。）

作為單親媽媽，妙子的單親原因，是丈夫的不告而別；因此，妙子的婚姻從一開始就有一個未爆彈，也就是隨時可能再出現的妙子前夫。這可能是妙子公婆下意識的反感，也是妙子丈夫二郎始終對敬太保持距離的情感，所以這場婚姻打從一開始，就充滿了關係連結上的不安全感。

而更糟的是，二郎並沒有好好處理他跟前女友的關係，前女友對妙子的敵意，甚至恨意，隱隱約約地流竄在妙子生活周遭，令她接下來似乎要不可避免地迎接一場大風暴，面對生活裡各種有意為之的冷嘲熱諷。然而，敬太的死亡，突然把她從這個困境解救出來，公婆不再怪她、情敵不再恨她、丈夫不再芥蒂，一切的一切，都隨著敬太的離開而離開。妙子的困境彷彿化解，可是隨之而來的悲傷，卻無人能夠承擔。就在這時，敬太生父出現了。

妙子前夫是一個韓國人，而且是聾啞人士，他四年前不告而別，四年後又突然出現。他在敬太葬禮上的憤怒與崩潰，轉瞬間給了妙子一個公開的巴掌，這一巴掌打出妙子多年來的委屈，卻也打出妙子這段時間需要被理解的脆弱。

在前夫的身上，妙子看見他有著跟自己一樣的悲傷，這種悲傷的共感是二郎跟公婆所沒有的，是她在敬太死亡之後，最需要好好發洩的罪惡感。就這樣，妙子開始藉著幫助前夫找到工作、住所，不斷地向對方展現自己的脆弱，甚至在二郎面前，跟前夫使用韓國手語交流，讓二郎只能眼睜睜看著自己的疏離，以及妙子有意無意間的冷落。

於是，二郎回去找上前女友，似乎想藉著前女友修復自己的失落，但前女友卻點出二郎「不敢直視他人眼睛」的問題，明示二郎長年迴避情感表達的特質，使得二郎開始有了面對脆弱的意識。而這種意識，卻也把故事推向更荒謬、可笑、可悲的和解。

本片充滿典型的通俗劇巧合情節，若是缺乏凝煉影像語言以及表演風格，確實非常有可能淪為荒誕搞笑的狗血劇；然而，導演深田晃司對疏離感受的表達，卻讓電影更走向荒誕，而在荒誕之外，存在一種悲傷的孤獨，一種我們的脆弱終究無人能夠接住的孤獨。

像是電影裡的黑白棋盤、光碟片、浴缸、貓咪……，這些元素都一再觸動著角色的脆弱，而這種脆弱有時候會想守護，有時候會想要逃避，但最重要的是，這些脆弱都無法跟人分享，無法交付給其他人，只能任憑它們長在身邊，直到被人發現。

畢竟，脆弱是私密的，這種脆弱被人發現的時候，是愛的開始。但是當我們又發現，他人的脆弱之外，還有其他的愛存在的時候，我們的愛又變成了脆弱。最後，愛無法繞開脆弱，因為愛本身就是脆弱。

只不過，這不代表我們不能去愛，而是我們只能承認脆弱，承認自己有需求，承認自己的想要，承認自己會做出很多很自私的事情，然後繼續去愛，或是站在愛的旁邊，跟另一個人嘗試過著「有愛」的日子。這種空虛又真摯的生活，或許就是對婚姻關係的最現實的想像吧？

《還有愛的日子》集結疏離、克制、荒誕、狗血於一身，於是導演深田晃司的美學儼然經得起考驗，因為你很難看見情感在走向乖張的同時，還能帶有一點溫柔的放下或和解，這是日本電影又一次傳遞出來的特殊情緒，也是現代家庭又一次崩解後重生的奇妙景象。