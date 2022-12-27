綠光劇團《再會吧 北投》2.0 有百老匯音樂劇的質感

躬逢其盛，綠光劇團《再會吧 北投》2.0。

幾年前聽說了《再會吧 北投》，由吳念真與陳明章攜手打造的舞台劇，老公說公司老大們讚不絕口。陸續知道《再會吧 北投》深獲肯定：蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統，現代戲劇銷售排行榜第一名，並累積40場完售紀錄。2022年《再會吧，北投》重磅回歸，感謝老大賜票，週日下午與老公一起欣賞舞台劇。

演出地點在台北表演藝術中心，老公說在捷運士林站。行事釘金的胎胎，向來訴求準時抵達，要先查清楚地址，估算交通時間，決定交通方式。地址是劍潭路1號，Google 地圖顯示在捷運劍潭站旁邊，突然有種熟悉感......啊！原來就是那棟牙籤插貢丸。

台北藝術表演中心在捷運劍潭站旁邊，過馬路即能抵達。藍色座椅的材質還不錯，座椅內側成方型，可能有些人會覺得腰部缺乏支撐。

《再會吧 北投》劇情簡介

民國56年，兩位女郎陪著一位美國大兵共浴的照片，登上美國時代雜誌。那是北投溫泉酒家林立，歡場文化的興盛年代。

「別有天溫泉旅社」在王清水的資助下，由陳愛嬌頂下經營，是愛嬌一生青春的心血，也是旅社員工生活的依靠。年輕時因故而無法生育的愛嬌，十五年前買來養女純純，盼望母女相伴，一圓天倫親情夢。然而，因為恩人王清水投資出現問題，愛嬌為了報恩，不得不含淚拜託純純下海接客……。

命運的無奈，逼出了人生的堅韌。 看似不得不的選擇，最終也有意外的璀璨……。

民國60年代的北投，「溫泉」、「粉味」、「酒家菜」及和「那卡西」， 五光十色，觥籌交錯，聲色喧囂……。

舞台劇兩點半開始，我們約莫兩點二十分就座，舞台上已有演員就位，台上北投日常已經展開。《再會吧 北投》有百老匯音樂劇的質感，全劇台語發音，演唱段落提供中文字幕，台語劇裡會有些粗話穿插，自然而不低俗，帶出市井趣味，常常引動觀眾笑聲。

歌舞的部分相當精彩，尤其吟唱者謝銘祐老師的聲音醇厚太令人折服，當他的聲音出現時，令人打起十分的專心度欣賞。走劇情時我的腦袋會放空，可是台上演員的情緒鋪天蓋地的，即使是身邊陌生人痛哭，自己的情緒也會受波及啊！上半場劇情走到沉重處，我心裡嘀咕：好好的假日幹嘛這樣？結果幽怨歌聲一響，太引人熱淚了。

演出全長190分鐘，含中場休息20分鐘。中場休息時我留在座位上，聽說洗手間排隊隊伍超長，是別處表演中心沒見過的狀況。還好我不想加入排隊隊伍，只是感覺很渴，沒帶著水是大失策，四處找不到買礦泉水處或飲水機啊！好消息是聽老公同事說起臉書打卡換柏克金，馬上從四樓衝到二樓處理。趕著在下半場開演前回到座位，常溫的啤酒自然帶回家，冰過後再喝。

下半場開始，劇情轉折後由沉重絕望變成明亮充滿希望，陳明章老師的歌曲：〈追追追〉、〈流浪到淡水〉、〈幸福進行曲〉、等等，在現場演奏與演唱下，耳熟能詳的這些歌曲，詮釋出新高度。《再會吧 北投》音樂渲染力好強大，理智分析沒啥好哭的，但是卻一直擦眼淚啊！尤其最後的大合唱，莫說觸動心弦，是觸動淚腺。台語歌舞劇《再會吧 北投》非常值得欣賞，很開心能躬逢其盛。

老公誇獎台北表演藝術中心很漂亮。

自推出後廣受好評的再會吧北投，2022年重磅回歸。

臉書打卡換柏克金。

謝幕時歡迎照相錄影。

真心為演員的專業鼓掌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康