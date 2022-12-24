《暴戾夜》這個聖誕老人最不完美，卻最讓人願意相信

《暴戾夜》是一部很不一樣的聖誕老公公電影，雖然看預告好像是聖誕老公公大開殺戒，但其實並不只是那種殺壞人殺到爽的發洩娛樂，還是有溫馨感以及人與人之間影響改變彼此的深一層內容。

聖誕老公公一開始的設定就很有趣，他有非常凡人的厭世，對工作的厭倦感，甚至對死小鬼的抱怨，完全是我們生活中常見的人物，只是他的工作是聖誕老公公而已。

做久了，失去了熱情，不覺得自己做的有什麼價值，看到的都是負面，出口的都是酸言，聽起來是很不好的聖誕老公公形象吧？但大衛哈伯〔David Harbour〕把這個角色演得很討喜，加上一些小幽默，讓厭世的部分很有趣。他並不是一開始碰到壞人時就想把他們都幹掉的，他沒有什麼戰鬥超能力，只有聖誕節用的超能力（通過煙囪啦、從袋子裡撈出禮物啦、知道誰是好孩子啦……），所以他最初的反應是「靠腰，快閃」，也非常凡人，但一個相信他的小女孩讓他留下來了。

不敢說《暴戾夜》有太深的互動，畢竟是在大房子裡打壞人，偶爾用對講機說幾句話，沒辦法太深，不過還是有舖陳、有發展、有累積，所以說服力還是夠的，我們可以理解為什麼聖誕老公公能夠在這個……血肉橫飛……的過程中，重新找到自己存在的價值。

我很喜歡這個聖誕老公公的不完美，因為太完美就不真實了，反而看盡人世無奈（包括感情）卻能在掙扎中找到還是存在的美好，更去珍惜，這樣子的價值才更貼近人心，我會更願意相信這樣的聖誕老公公，而不是無限正面陽光的聖誕老公公。

其實《暴戾夜》在反派的設定上還是很一般動作片，很標準的動機，很標準做法，很標準會有一些戲劇性反派台詞等等。但因為過程中都有一些好玩的元素，且是玩聖誕節的元素（包括一些道具、台詞等等），會在很大方讓大家看的血腥場面中，讓觀眾一邊覺得「呃啊~~好痛啊」一邊又忍不住笑一下，所以即使反派很標準，過程還是不會乏味，再加上主角是有意思的，就變成有加分了。

動作是還好，並不是那種耍帥氣的打法，重點是很痛很痛，且砍什麼、刺什麼、打爛什麼都給觀眾看…所以好痛。結尾也偏向老套的美好，除了小女孩和聖誕老公公之間的關係之外，其他人的關係就顯得比較簡單、公式，可是我還是覺得不錯，因為重點訊息有帶出來，有把最重要的小女孩相信聖誕老公公老人這部分顧好，其他的部分沒花那麼多時間，就也可以接受了。

至於聖誕老公公為什麼是聖誕老公公、為什麼有某些能力等等，就不用追究了，這些就是電影的設定，把焦點放在：在這樣的設定之下，《暴戾夜》能玩出什麼新意以及如何一邊噴血一邊傳遞美好的聖誕訊息。

看多了傳統溫馨的家庭聖誕電影，想見識一下不同的表現方式，卻又能保有聖誕精神，《暴戾夜》是個蠻特別的選擇。不敢說它超讚或是很完美，可是這樣的設計本身就值得一看。