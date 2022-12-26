《STAND BY ME 哆啦A夢》如果我不在了，你可以好好照顧自己嗎？

上周末露營時，剛好隔壁營區的露友帶了投影機，在滿天星斗的夜空下，為孩子們搭起了「星空電影院」。播放的電影是《STAND BY ME 哆啦A夢》，孩子們看得津津有味，大人們則是待在帳篷前談天說笑。

電影播放結束後，兒子一直說電影很感動，後來聽說兒子五歲的堂弟看電影看到哭了，但問不出個所以然，不知道究竟是哪一幕讓他感動到哭。

回家後，我好奇地問兒子問他有沒有哭，他搖搖頭說沒有，只是覺得很感動而已。我問他，那有沒有哪一幕讓他特別感動？沒想到，聽著兒子的口頭轉述，聽著聽著居然連我也哭了。

-------以下有雷，請斟酌閱讀--------

故事描述大雄的後代子孫－世修，因為看不下去大雄頹廢的樣子，怕他再這樣擺爛下去會禍延子孫。於是，特地穿越到過去找大雄，還送給他哆啦A夢，讓哆啦A夢陪著他改變未來。

過程中，他們歷經了種種困難與挑戰。在危難時，哆啦A夢總會伸出援手幫助他；在遇到挫折時，哆啦A夢也總會陪在他身邊，兩人也因此培養出堅定不移的友情。

終於，在哆啦A夢的幫助下，大雄果然成功改變了未來。完成任務的哆啦A夢，必須要依約回到未來。在不得已要離開時，他心心念念放不下的人，依舊是大雄。

他含著眼淚，依依不捨地對大雄說：

「如果我不在了，你可以好好照顧自己嗎？」

「如果胖虎和小夫又欺負你，你可以自己勇敢面對嗎？」

光是聽到兒子轉述的這句對白，我就立刻哭了。哆啦A夢的這番話，道盡了為人父母的心情，體現了一份純粹的愛。

就像小叮噹不可能永遠陪在大雄身邊，父母也無法時刻陪在孩子身邊，保護孩子一輩子，所以會希望孩子懂事，希望孩子學會照顧自己，希望孩子遇到困難或挫折時，能夠學會自己勇敢面對。

也因為這樣，我們開始會對孩子有所要求，要求孩子必須勇敢、必須堅強，必須跌倒後再自己爬起來。無形之中，對孩子越來越嚴格，要求越來越多，責罵的話語變多，鼓勵的話語變少。漸漸地，離真正的愛也越來越遠。

明明是為了孩子好，怎麼卻把孩子往外推？

明明出發點是因為愛，怎麼卻離愛更遠了呢？

在讓孩子學會勇敢面對之前，

我是否給予他足夠的武器和盾牌去對抗世界？

而愛，永遠是我能給予他最強大的武器，去對抗世界。

而愛，同時也是我能給他最堅固的盾牌，去抵擋一切。

但給多，怕溺愛；給少，怕愛不夠。

所以才會說，母親，是全天底下最難的角色。

聽完兒子描述的這段對白，就已經哭到不行的我，重新再把電影找出來看過後，依舊是看得我淚流滿面。

以前看卡通時，總覺得大雄好廢，什麼都要靠小叮噹幫忙。但某種程度上，小叮噹其實也是依賴著大雄的，彼此互相依賴，互相陪伴，那是一種相互扶持的美好。看到大雄為了讓哆啦Ａ夢安心離開，一次又一次被胖虎打趴在地上，明明已經傷痕累累，卻又勇敢站起來不認輸的畫面也哭；看到大雄喝完「謊言800」的魔法藥水，哭著說：「哆啦Ａ夢永遠不會回來了」也哭；看到哆啦Ａ夢因為大雄說的這個「謊言」，穿越時空回來的畫面，我也在螢幕前跟著大雄一起喜極而泣。

看到大雄緊緊地抱著哆啦A夢，哽咽地說：「我真的不開心，真的真的一點都不開心，我們一直……一直都不要在一起。」時，更是讓我哭到不行。

生命中，能遇到這樣純粹愛你的人，真的不容易。即使不能永遠陪在身邊，但那份純粹的愛，卻會是最大的力量，同時也是最好的禮物。

Netflix上可以看到這部電影，真心推薦可以帶著孩子一起看，找回童年的感動，也找回那份純粹的愛。