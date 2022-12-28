《黑豹2：瓦干達萬歲》黑豹不死，精神永存

自從在《復仇者聯盟：終局之戰》裡，在挫敗中捲土重來的復仇者們，成功地聯手合作讓薩諾斯下場領便當，漫威宇宙便正式邁向第四階段，這也是漫威第一次透過影集和電影的交錯鋪陳，讓更多新進角色首度亮相的陸續登場，相較於初代復仇者成員的屈指可數，這回漫威在第四階段長度有限的時間軸裡，真的是將各路英雄好漢，塞好塞滿的企圖心強大。

身為漫威宇宙第三十部電影作品的《黑豹2：瓦干達萬歲》，原本是設定做為第四階段承先啟後的封關之作，但怎麼也沒料到，飾演初代黑豹的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），因為癌症急遽惡化的驟然離世，不只讓所有影迷徒留遺憾的一片錯愕，更打亂了漫威宇宙的後續佈局。

為了尊重查德威克鮑斯曼，所形塑而出的黑豹形象，漫威也決定不尋找其他演員來頂替黑豹這個角色，最終只能將以初代黑豹做為故事核心的續集劇本，整個重新構思擘劃的打掉重練，但如何帶領瓦干達走出失去國王帝查拉的悲痛情緒，也成了同時身兼編導的瑞恩庫格勒（Ryan Coogler），困難重重且必須面對的棘手任務。

故事的一開始，劇情就設定為帝查拉已性命垂危的罹患重病，妹妹舒莉（莉蒂西亞萊特 Letitia Wright 飾）為了挽救哥哥命懸一線的最後生機，不斷嘗試重新組合已被燒毀多年的心型藥草，但帝查拉終究還是沒有等到重組成功的那一刻，就不敵病魔摧殘的撒手人寰，為了紀念黑豹犧牲奉獻的轉身離去，瓦干達更是舉國哀悼，進行盛大的國葬儀式，也算是替已故的查德威克鮑斯曼，獻上無限懷念的致敬與沉痛的告別式。

然而失去了黑豹的瓦干達，此時也成了各國貪圖佔有汎合金，想要趁虛而入的覬覦對象，儘管虎視眈眈的小動作不斷，但都被瓦干達強勢抵抗的無功而返，只好另謀他法地在世界各地探索，試圖尋找出其他擁有汎合金存在的礦源，竟然意外發現隱世多年的「塔洛坎王國」，這個存在海底世界數百年，同樣蘊涵豐富汎合金的神秘國度。

塔洛坎的統治者羽蛇神納摩（泰諾克烏爾塔 Tenoch Huerta 飾），不但是漫威宇宙首位強勢登場的變種人，更擁有飛行與威能強大的超能力，為了不讓所屬的水底王國被公諸於世，決定先發制人的主動出擊，要將汎合金探測器的發明者，來自MIT的天才少女「鋼鐵心」莉莉威廉斯（多明妮克索恩 Dominique Thorne 飾）除之後快，甚至不惜向想要保護莉莉的瓦干達宣戰。

因為少了黑豹強而有力的守護，原本邊防固若金湯的瓦干達，竟然在毫無防備的鬆懈情況下，遭到納摩率領科技發達的塔洛坎大軍偷襲，整個國家死傷慘重並且受到嚴重的破壞。

面對納摩不合作就滅國的恐懼威脅下，公主舒莉不得不從悲傷與憤怒的情緒中挺身而出，一肩扛起兄長黑豹精神的責任傳承，也開創出充滿個人特質的新一代黑豹，帶領瓦干達從悲痛無助的情緒裡再次奮起。

儘管整個故事已完全跳脫出原先規劃好的佈局架構，但導演瑞恩庫格勒勇於面對困境，成功地克服重重困難，將黑豹精神繼續延續下去，除了不捨地送走查德威克鮑斯曼的致敬道別，還順利地形塑出二代黑豹從無到有的心境轉折，同時還將前作豐富的非洲文化元素，再次發揮到淋漓盡致的完美結合。

雖然在劇情的鋪陳設定上，仍然有部分橋段略顯雜沓的不甚合理，但在莉蒂西亞萊特、安琪拉貝瑟（Angela Bassett）、達娜古瑞拉（Danai Gurira）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyongo）痛失摯親的感性詮釋下，也完全彌補了失去主角缺憾的瑕不掩瑜。

另外塔洛坎的海底王國，則是頗有向《水行俠》的亞特蘭提斯，互別苗頭的挑戰意味，至於這次新加入的鋼鐵心多明妮克索恩，相較於亦正亦邪的納摩泰諾克烏爾塔，則是欠缺存在感的相當可惜。

隨著新舊黑豹的精神傳承，《黑豹2：瓦干達萬歲》也算是為漫威宇宙的第四階段，畫下極為動人的完美句點，只是餅越畫越大的漫威宇宙，整體聲勢的確已不如無限傳奇時期的日漸下滑，這次以多重宇宙傳奇做為核心架構的故事發展，轉眼即將邁向第五階段的逐漸明朗，接下來將由《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《星際異攻隊3》連番上陣來揭開序幕。

至於影集最令我期待的部分，大概就是《夜魔俠》的再度回歸，第二代《復仇者聯盟》電影，也將伴隨著全新的大魔王征服者《康之王朝》重回大螢幕，究竟後續還有哪些角色會成為新的復仇者，就讓我們跟隨著漫威宇宙的逐步擴張，充滿期待地繼續關注下去。

《黑豹2：瓦干達萬歲》觀影重點：

1.驟然離世的初代黑豹。

2.打掉重練的故事架構。

3.新舊黑豹的精神傳承。

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