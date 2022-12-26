洪氏姐妹打造最奇幻韓系仙俠《還魂》第二季 《光與影》五大看點！

古裝韓國大劇雖然很多，不過仙俠題材倒是少見，而由曾編寫《主君的太陽》、《花遊記》與《德魯納酒店》的韓國知名編劇洪氏姊妹之洪貞恩和洪美蘭攜手打造出屬於韓國Style的仙俠大作《還魂》，雖然開播時有不少爭議，但是精彩的故事情節反而收獲許多好評，劇組也馬不停蹄地推出第二季，究竟第一季裡的諸多謎團能否在第二季中一次解決呢？

回顧第一季超虐結局……

開追第二季之前，想必要趕快喚起第一季劇情的回憶！《還魂》第一季的結局裡，原以為從小母不在父不疼的張煜（李宰旭 飾）終於可以和無德（庭沼珉 飾）名正言順地牽手到最後時，洪氏姐妹才不會這麼好心！一心想竄出頭的陳武（趙在允 飾），利用從巫女崔氏那得到的「招魂鈴」控制落壽之魂，派她大開殺戒，不只一刀將自殺未亡的超妍爸爸砍死，更將保護自己的張煜給一劍刺死。

當無德恢復理智後，回想起自己殺害張煜的瞬間痛苦不已，而她的身體也開始石化，她來到還魂人的墳墓「敬天大湖」旁準備一躍而下……。

而因為陳武爆料張煜隱藏落壽的身分，因此金道主只能將他火葬，就在這時，苦情的張煜復活了，原來是他體內的冰石發揮作用，跟著眾人驚訝的神情結束第一季20集的劇情，那麼預告中那個長相和原來落壽一樣的女人究竟是誰呢？

第2季副標深具含意

第二季名稱為《還魂：光與影》其實含意很深！據說，編劇洪氏姊妹用了「發光的」煜字，落壽的本名「趙縈」也有「影子」的含意，想必第二季的故事都會圍繞在男女主角身上。

第一季特別出演的高允貞升任女主角

在第一季首播時，特別出演殺手「落壽」的高允貞因為不科學的美貌讓所有觀眾都相當驚艷，也因此被稱為「最美的殺手」，原本要復仇的落壽卻因戰鬥時受重傷，且還被松林的人追殺，逼不得已使用「還魂術」將靈魂換到盲女無德身上，原本高允貞的戲份就在此結束，想不到……官方宣布第二季主演陣容名單裡驚見她的名字，且還沒有庭沼珉？！

這番操作讓許多劇迷摸不著頭緒，畢竟庭沼珉可以算是來拯救這部劇的小救星，原本這部劇的女主角是由新人女演員「朴惠恩」主演，但卻因演技不足而辭演，劇組也馬上找來庭沼珉接拍，她的演技經驗不只能馬上融入角色，讓「無德」更加有特色。不過，隨著高允貞美若天仙的劇照釋出，劇迷們似乎也遺忘了要替庭沼珉被一腳踢開的爭議反駁，只能……恭喜高允貞成功上位！

第二季劇情伏筆

松林「天下四季」即將分裂黑化？

因為被「招魂鈴」控制的無德將超妍爸爸殺死，這也讓陳超妍（Arin 飾）決心要為父報仇，想當然她的新婚丈夫朴當具（劉仁秀 飾）也會幫著妻子；而苦情的張煜就在自己即將接近幸福的時刻，卻被自己深愛的人給刺殺，若是復活後的他得知一切都是陳武所為，想必絕對不會讓陳武有好日子過，而剩下原本要放下一切的癡情徐律（黃旼炫 飾），是否也會幫無德報仇呢？

陳家是否能找回大女兒復妍？

換魂到盲女無德身上的落壽，卻開始有了無德的記憶，原來無德竟是陳家大女兒，而陳湖警（朴恩惠 飾）也似乎發現無德是她苦尋多年的女兒，那麼第二季中母女是否能相認？但一心為父報仇的超妍倘若知道殺害父親的人竟是自己的姐姐，那麼超妍做何感想呢？

張煜的身世之謎？

張煜是先王高城換魂後和桃花所生之子，因此出生就帶著帝王星，想必對於現今王室來說是個不可避免的威脅，而當他即將被火化前，李先生說：「獲得上天之力的帝王星，這裡並非你的葬身之處。」之後張煜就死而復生，那麼他的身世是否會引起甚麼爭亂呢？

她究竟是落壽還是……？

這個以落壽樣貌現身的神祕女人究竟是誰？是無德（落壽）還魂回到原來身體？但當初落壽的屍體不是已經被燒毀了嗎？在第一季結局的最後彩蛋中，出現的神祕女子一直讓所有劇迷在猜測她的真實身分！

大湖國王世子是否黑化？

因為姻緣石不小心跟張煜配成對（？）的世子（申承浩 飾），應該也是劇迷們最不希望黑化的角色之一。原以為第一季中會因為發現自己心儀的無德愛著張煜而憤怒，想不到最後還是讓賢……。不過，在第二部預告中，世子的眼神似乎不太同以往，他是否會因為陳武的危言聳聽而黑化成為反派呢？（不~大家想看世子和張煜若有似無的愛啊？）

徐律體內的血蟲蠢蠢欲動？

還記得眾人因為困在結界時，遭到還魂人暗算的徐律，因為血流不止又無法得到醫治，而暗戀他的昭泥（徐惠媛 飾）將自己體內吸有陳氏血液的血蟲放入徐律的體內，雖保住一條命但卻讓他感到不自覺地疼痛，而血蟲引起的痛無法消除只能持續服用解藥來舒緩，這解藥卻在陳武手上！那麼，陳武若得知徐律體內有血蟲，是否會利用他呢？

三年後，新仇舊恨要做個了結？

第二季的故事是從第一季後的三年後，張煜死而復生得知無德之死而黑化，而所有的前因後果及新仇舊恨，該是做個了結的時候！《還魂》第一季一共有20集，但第二季卻只剩10集，還有非常多細節是否能在這10集中有個交代，就看編導的功力！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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