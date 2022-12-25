神到底有沒有在幫這個家？《神人之家》神不願讓你一個人

導演阿良（盧盈良）離家20年，有天接到媽媽交代身後事的電話後，突然有了想記錄家人的念頭，於是回到家鄉開始拍攝《神人之家》。離鄉許久的他，帶著或許能化解心結的期望回家，但家裡的狀況卻和離開時沒什麼兩樣：嗜賭成性的爸爸、任勞任怨的媽媽、一事無成的哥哥，不同的心境面對同樣的家庭，心中的不解是否能解開？

（以下有雷）

「你覺得神明有幫過我們這個家嗎？」

《神人之家》這個片名，來自於從小就會通靈的哥哥，成長過程中哥哥藉此幫助前來問事的人，但自己卻似乎沒能得到神的眷顧。嘗試了各種工作沒一個成功，甚至在首次嘗試種植小番茄時，還遇到從未見過的大雨淹掉整片田，讓「神到底有沒有在幫這個家」這個在檯面下已久的疑問再次被掀開重提。

阿良聽到神交代事情、或看到祭拜時的大費周章都不以為然；媽媽把神當成長輩朋友，既然住進這個家裡了那就一起好好照顧；姪子對祭拜興趣缺缺，也不覺得神真的有在幫忙。

只有深信不疑的爸爸每天在香爐旁游移，但並不是因為虔誠，只是賭性堅強想從中得到些幸運號碼。對於沒有見證神蹟的旁人來說，是沒有人打從心裡相信的，只是因為是自己的家人所以選擇相信，他們相信的是家人，而不是神。

神在《神人之家》中的角色是真正的「拍攝者不救」（意思是只為了拍攝到好照片而不顧被拍攝者的性命），明明哥哥協助祂與世人溝通，但祂卻沒有給哥哥任何眷顧，感覺就像是有個家財萬貫的爸爸，但在急需用錢時卻不願出手幫忙一樣，令人不禁會想埋怨祂。在番茄田被淹沒後，哥哥為什麼一直不肯問神明，是覺得神幫不上忙？還是覺得只會越問越難過？既然知道會考驗自己的信仰，那不如不要去碰觸？

當我以為在這邊會有更多關於「神」的討論，但卻踩了個急煞車，將觀點直接彎進另一個賽道：家庭。這類家庭就像一處流沙、一段輪迴，只要不掙脫就會被困在同一個地方，最慘的是你越用力，越可以感受到無法逃脫的絕望。

最顯而易見的「神蹟」，是神決定了你的隊友，只是他們不一定是神隊友。

關於家的定義有許多電影都有不同的觀點，像是 《游牧人生》解放了地域的限制，不是有房才有家，而是有家人在的地方才是家。或是像是枝裕和的電影，將血緣從家庭的組成要素中抽離，只要彼此的心能連繫在一起就是家人。然而遊子身處在外地、家庭成員不在身邊，既沒有地緣的近，也沒有家人的親，最容易感到無根狀態的迷惘。

所以繞了一大圈，解鈴仍需繫鈴人，解答還是在家人身上。

《神人之家》捕捉到很多珍貴的互動，是不管你生在哪種類型的家庭，都可以感受到其中的情感流動。哥哥在番茄田被淹沒後，打了通電話給導演問他要不要回來拍；哥哥雖然沒開口，但媽媽仍跟阿良要錢幫哥哥周轉；相對於哥哥的冷靜，姪子在看到番茄田被淹沒後擔心到哭了起來；媽媽雖然受不了爸爸，但看到阿良幫爸爸拍的照片時，還是忍不住說了聲帥。雖然埋得很深，但在每個行為的背後都是愛。

「我覺得現在我比較完整，至少我不再是一個人了。」

「你本來就不是一個人啊。」

神可能沒有插手太多，但祂對每個人都做了同一件事：祂不願讓我們出生時只有一個人。在人生路上不管是用什麼形式，家人都會陪著我們一輩子。

紀錄片拍自己的家庭可能有點「犯規」，因為這是個最隨手可得的素材，也沒有客觀的空間可以切入，但也因為這是導演最熟悉的素材，所以才能說的最真切。

《神人之家》就像一本自傳，給大家傳閱自己的故事，很私密，卻也最能觸碰到讀者的內心。這畢竟是個人故事而不是創作劇本，所以也無法在別人的故事上多下註解，但我覺得導演是想傳達和家人的和解雖然不易，但好好去面對會是個開始，或許會發展出好的結局，也可以因此讓自己更完整吧。

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