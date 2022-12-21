【黑電影】暴戾夜。超級適合大人看的平安夜電影！

聖誕老人來了！

大家都喜歡聖誕老人，他會送來許許多多的驚奇禮物，小孩子尤其喜歡，因為聖誕老人常常實現他們的童真與盼望，那絕對是孩子心目中每年最期待的節日，同時也是大人們必須面對種種尷尬為難挑戰虛偽的時刻。

愈是長大就愈明白聖誕老人背後的道理，到底是為了帶給孩子面對現實世界的美夢、抑或滿足大人童年未竟的想像？

重點是，這個世界愈來愈多人不相信有聖誕老人，雖然聖誕老人在每年的平安夜依然四處奔走，要給他名單上的好孩子送上別緻的聖誕禮物。

這一夜，自號為「小氣財神」的壞傢伙可不希望有任何意外，他要幹一票大的，搶劫全美最有權勢的萊史東家族，只要這一筆成功拿下，他與同夥們會有幾輩子都用不完的錢，只是這夥壞蛋沒人料得到會在平安夜的搶劫過程裡遇見人生最可怕的轉彎。

別說壞傢伙沒料到，就連被拯救的萊史東家族也沒人想像得到，楚蒂除外。

相信聖誕老人者、必得聖誕老人救也。

「暴戾夜」（Violent Night）以傳統聖誕節慶為背景，平安夜的時刻總有荒誕的事情發生，對孩子來說，沒拿到想要的禮物是最可怕的，但對大人而言，要去面對不想面對的家族爭端才是最討厭的狀況，只是，如同中國傳統的過年習俗，團圓時刻總是很少理由可以不到場，一旦出席又得聽到看到不想聽聞的畫面和場合，表面的美好都是假象，真正的心思都在骨子裡流竄，無法說出口的掙扎，還真是教人感到噁心。

老實說，這真是一部超級適合大人看的平安夜電影！

既然標榜電影裡有開轟開掛的聖誕老人，應該會把壞蛋輕鬆痛扁，不料劇情推進的方式跟我想像的不一樣，聖誕老人原來還是有其身世背景，他也曾經是戰場上殺敵無數的壞蛋，後來卻轉生為發送希望與愛的聖誕老人，而且，他還是個血肉之驅。

這跳脫了我的刻板印象，如果聖誕老人是神明，怎麼可能打會流血、撞會暈倒？偏偏這位聖誕老人就是！

歐美電影對於聖誕老人有諸多形象的描述，絕大多數都是和藹可親呵呵呵，但大衛哈伯飾演的這位很跳tone，他會喝個爛醉、會生壞孩子的氣、會拿起槌子揍人而且一點也不手軟，光是這些描述就足以改變多數人對聖誕老人的觀感，可偏偏，他對純真的好孩子真的很好，那可是世人對聖誕老人既定的印象。

雖然電影沒有完全走小鬼系列的喜劇風格，畢竟那是給小孩子看的，但也致敬了部分橋段，之所以說這是屬於大人的聖誕老人，除了大殺四方的血腥，更有對於人性絕望與絕不能絕望的意念。

或許我們都不是那麼好的傢伙，或許大人總是忘記他們小時候曾相信的事情，或許這個世界早就不再有人相信聖誕老人，可是，不能否認的是，每個孩子都曾盼望過改變生命的希望降臨，雖然現實的道路總是殘酷，曾經許下的願望卻也是事實。

我多希望，這位硬碰硬的聖誕老人要繼續在世界各個角落奔馳，除了給好孩子希望的禮物（只是太多電動玩具了XD）、更要教訓走偏了的壞孩子，不一定要殺人，能引導他們想起曾經的簡單與善良足矣。

雖然我會比較想看到聖誕老人繼續打爆壞蛋啦！

電影名稱：暴戾夜（Violent Night）

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