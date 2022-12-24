《閃耀國度》窺探時尚圈背後不為人知的祕辛 高顏值組合激出令人心動的火花！

不少人都嚮往著「時尚圈」的光鮮亮麗，夢想站在聚光燈下的舞台或能像電影《穿著Prada的惡魔》中的米蘭達舉手投足就是潮流指標！但大家能想像在閃耀的背後其實就是黑暗啊，許多不為人知的祕辛只有箇中人才能體會！

Netflix最新原創韓劇《閃耀國度》就是一部以「時尚圈」為主軸的作品，由兩位高顏值的男女主角─蔡秀彬與崔珉豪主演，透過他們追愛追夢的青春紀故事來一窺看似耀眼奪目的時尚界裡，所遭遇到的各種酸甜苦辣吧！

劇情故事

浪漫愛情故事《閃耀國度》由《遠看是蔚藍的春天》、《王牌大律師》等作品的導演金廷炫執導和金池熹、任真仙編劇共同合作，預計8集。

劇情以高壓的韓國時尚界為背景，講述一群年輕人的熱血追夢奮鬥記，他們將時尚（Fashion）讀作熱情（Passion）在五光十色的時尚圈裡奉獻自己的人生，劇情刻劃關於他們的夢想、愛情與友情故事，並在三者間尋求平衡的超現實主義羅曼史。

角色介紹

崔珉豪 飾 池宇珉

當年以一首「姊姊真漂亮」迷到不少女性同胞的偶像男團SHINee，其中隊內的顏值擔當「珉豪」，這幾年相當積極地朝影視圈發展，2010年演出KBS《鋼琴師》嶄露頭角，陸續也在《致美麗的你》、《花郎》、電影《長沙里之戰：被遺忘的英雄》等作品中都有不錯的演技表現。

這次在劇中飾演自由接案的攝影師「池宇珉」，是一位從外貌到能力樣樣完美，卻對任何事物都興致缺缺失去熱情，不管在工作或是愛情上都不怎麼上心。

珉豪其實出道前就曾在設計師「何尚白」的時裝秀中登場，並成為韓國知名設計師「安德烈金」最年輕的主秀模特兒。

蔡秀彬 飾 表志恩

2014年就出道的蔡秀彬，出演過不少作品，直到2015年經典古裝劇《雲畫的月光》中女二角色打開知名度，後續也接演不少愛情劇，例如《狐狸新娘星》、《一半的一半》、《警校菜鳥》、《酸酸甜甜愛上你》等作品。

這次劇中飾演公關公司的科長「表志恩」，從小因為對「美」的事物相當感興趣，一直嚮往能最直接與「美」連結的時尚界，擁有熱忱的她靠著一股傻勁在孤軍奮戰。

金旻奎 飾 沈道英

高中就成為偶像練習生的金旻奎，透過實境選秀節目《PRODUCE X 101》成功進入演藝圈，雖然最後未能出道，但之後活躍於廣告和雜誌中，曾擔任節目《THE SHOW》的主持人，並於網路劇《漫撕男女》以演員身分初登場。劇中飾演有著純情漫畫人物般高顏值外貌的大學生「沈道英」，在模特的夢想和現實之間掙扎著。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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