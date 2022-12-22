「空靈系美女」高允貞的6個小故事：美術高材生、出演都是知名作品、成功上位升格女主角！

tvN年度大戲《還魂》第二季終於要開播了！而原本在第一季中只是特別出演的高允貞，竟然直接升格成女主角，新人上位大成功！去年在《Sweet Home》、《Law School》中就有著搶眼表現的她，更證明自己並非空有美貌的花瓶演員，許多粉絲也都非常期待首度擔任女主角的她有更精湛的演技表現。6個小故事一起來認識《還魂》「最美殺手」高允貞吧！

空靈系「小全智賢」

1996年出生的高允貞，在學生時期就因為精緻的外貌受到關注，2016年時受邀拍攝雜誌《大學明日》成為封面模特兒，她清新的長相散發出一股「空靈感」，側臉神似全智賢，也讓她有了「小全智賢」的封號，其實也有不少網友認為她像金智媛或徐智慧，還曾因美貌被選為整形最美範本。

演員出身卻因廣告受關注

2019年在tvN《會讀心術的那小子》中正式以演員身份出道，劇中的她飾演女主角從小到大就認識的朋友「金素賢」，不過由於角色的戲份並不多，因此並沒有太多關注！

而比起電視劇演員，高允貞卻是因為電視廣告而出名，2019年透過韓國電信SK telecom的「iPhone」廣告讓觀眾們對她美麗的外表給深深吸引，當時韓國最大入口網站Naver上更出現「iPhone廣告模特兒」、「SK電信模特兒」等的熱搜關鍵字！

與朴寶劍合作成為熱門話題

2020年她與朴寶劍一起出演李承哲的MV《我非常愛你（내가 많이 사랑해요）》，男神女神的超高顏值組合立刻成為熱門話題，還讓網友大呼兩人外型實在太登對！而後，高允貞也接拍不少廣告，從服飾、食品、化妝品等，也成為新一代的廣告小天后！

出演知名作品！「最美殺手」成功上位

《會讀心術的那小子》之後，高允貞也陸續接演不少作品，每部可都是知名之作！2020年連續出演兩部Netflix原創韓劇《非常校護檔案》與《Sweet Home》，特別是在《Sweet Home》中飾演照顧老爺爺的護工「朴宥莉」，雖患有哮喘但依然努力保護著身邊的人，受到觀眾喜愛；而後在2021年《Law School》中飾演法學院1年級生「全藝率」，為男友默默付出而隱忍被暴力相對的純情少女。

她今年在韓國知名編劇洪氏姊妹的奇幻古裝大戲《還魂》第一季中特別出演女主角還魂前的絕美殺手「落壽」，矯健身手以及美到敵人都魂飛的魅力，狂刷一波存在感，想不到第二季居然直接上位，成為女主角！另外，她還在由李政宰編劇和執導的電影《獵首密令》中擔任女配角，更在剛落幕不久的「第43屆<青龍電影大獎>」以最佳女新人獎提名身份出席。

放棄美術成為演員不後悔！

高允貞從高中開始就學習美術，出身於首爾女子大學當代藝術系的她，但因為考上大學後陷入了低潮，失去畫畫的目標，找不到未來方向，才開始決定嘗試接觸新的事物，偶然接觸模特兒的工作，也因緣際會成為演員！不過，可以從她的IG看到她還是時常提起畫筆，不得不說人長得美，又才華洋溢，實在令同性女人太忌妒了～

從小熱愛運動，最愛「昆汀」導演

高允貞是個能動能靜的女孩，從小就熱愛運動，曾學過芭蕾舞、花樣滑冰和游泳，而她也時常在IG上分享自己去健身或做皮拉提斯的照片；她不只是喜歡藝術，也很愛看電影，她曾在受訪時談到自己看過很多昆汀·塔倫蒂諾導演的電影，是個小狂粉。

看完空靈系美女高允貞的介紹，是不是對她有進一步的認識了呢？出道短短三年竟有如此高人氣與討論度，讓人更期待她未來的表現，接下來就看高允貞如何在《還魂：光與影》中展現她精采的演技，官方劇照及預告公布後，也有許多劇迷都好奇究竟她在劇中飾演的是喚回原魂的殺手「落壽」還是換臉的陳家大女兒「陳復妍」？！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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