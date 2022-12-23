戲裡戲外都是「女漢子」、首部韓劇就大賣！9個故事認識「鄭恩地」

女團「Apink」主唱鄭恩地不只歌唱得好，近幾年更是在戲劇圈佔有一席之地，她的身份除了偶像、歌手、演員之外，更積極參與音樂劇，而從2019年又開始擔任電台DJ及YouTuber等，是活躍在各個領域的多才多藝的藝人。

她與李先彬、韓善伙與崔始源原班人馬主演《酒鬼都市女人們》第二季更是在眾粉絲快把家裡碗筷都敲破前，總算要開播了，劇中那個超MAN的女漢子據說跟本人個性很相似，究竟恩地從小到大的經歷是否也如同現在一樣精采呢？來瞧瞧屬於她的小故事吧！

天才小歌手居然是位「弟弟傻瓜」！

1993年生於釜山的鄭恩地，初中一年級前本名鄭惠林，後來因為得知該名字對母親不利後在中學時期改為現名。從小就愛唱歌的她，還曾參加電視台舉辦的兒歌大賽獲得大獎，甚至替自己就讀的小學錄製校歌。她下面有個小8歲的弟弟，據說是恩地是「弟弟傻瓜」，聽到弟弟在學校被人欺負的時候，她馬上衝到學校去找欺負弟弟的人，真是個好姐姐啊！

爆發力的歌聲空降女團出道

恩地雖然從小就愛唱歌，但其實她最初的志願是成為一名聲樂教練，出道前並無接受正規訓練的經驗，只是剛好透過就讀釜山實用音樂學院期間，在院長的推薦下參加了CUBE Entertainment試鏡，沒想到憑藉著自己強而有力的聲線和不俗的歌唱技巧順利通關，更直接空降女團「Apink」和其他成員一起出道。

「主唱」出道！公認的寵粉達人

恩地加入Apink後，全團在2011年正式出道，至今有不少暢銷單曲，如《NoNoNo》、《Mr.Chu》、《LUV》等。

而鄭恩地更是出了名疼愛粉絲的偶像，她時常透過一些社交軟體和粉絲進行交流，像是Instagram、推特、VLIVE、Bubble等，三不五時就會開直播和粉絲線上互動或獻唱給粉絲聽，而她努力開直播的理由竟是「怕粉絲無聊」或者「粉絲擔心」等等，甚至在簽售會上直接送粉絲花，或為高中生或考生寫下真誠的手寫信。

以《請回答1997》一劇成功開啟演員路

恩地在2012年主演《請回答1997》，這部可是她的戲劇處女作，她更直接成為女主角，在劇中以個人獨特魅力演繹的成詩媛一角獲得大眾喜愛，而當年這部《請回答1997》紅遍全韓國，可說是國民劇的等級，勾起不少人們對過去生活的回憶，超高收視率也讓這部電視劇被稱為「tvN開台功臣」。

恩地更是憑藉自己的演技奪得《第49屆百想藝術大獎》TV部門的女子新人演技獎，一劇就讓她成功晉升「演技豆」。

人生最開心的時刻竟是……

2016年鄭恩地以SOLO女歌手身份活動的首張個人迷你專輯，不只演唱，還自己作詞作曲，專輯主打歌「希望天空（하늘바라기／Hopefully Sky）」其實背後是有感人的故事！這首歌其實是恩地送給爸爸的生日禮物，意義相當深刻！而當時她在受訪時也被問到出道以來最開心的時刻，她坦白地說「在還清家中債務的那時應該是人生最開心的時刻吧！」看著如此努力又孝順的女孩，真是心疼也欣慰！

歌唱實力驚人！音域像海一樣寬

身為女團主唱，歌唱實力是最基本的！而恩地至今演唱的歌曲中，真聲音域有3八度，假音音域更高達 4 個八度，可以說是女愛豆中音域最廣的，畢竟她小時候的夢想是當個聲樂教練，幾個八度應該不算難事？！

更上一層樓的「演技豆」

從《請回答1997》之後，恩地也持續接演不少戲劇，而且也都有非常高的評價，2014年《Trot戀人》的演技讓她奪得《2014 KBS演技大獎》的人氣賞及獲提名迷你電視劇部門的女子優秀演技賞；之後的《無理的前進》、《Untouchable》、《酒鬼都市少女們》、《Blind》都有更精湛的演出。

相當期待新戲《酒鬼都市少女們2》，劇中飾演摺紙Youtuber「姜智九」，究竟第二季裡智九和另外兩位閨密會有甚麼酒後的驚人之舉呢？

私生飯居然發出「死亡威脅」

形象清新的Apink卻引來瘋狂粉絲「私生飯」！自從2017年開始就不斷遭到一名旅居加拿大的韓裔美國人威脅，對方不只恐嚇「會用刀殺了你們」，還數次聲稱在簽名會等活動會場設置炸彈，導致多場活動被迫取消；另外，有一次恩地在直播期間向粉絲透露因被跟蹤狂跟蹤，又在其他直播時被爆出家中地址，而她本人既生氣也因此留下陰影。

地獄式瘦身法狂甩15公斤

恩地在剛出道時因為工作非常忙碌，她會在工作結束後的深夜爆吃宵夜來慰勞自己。但長期下來的暴飲暴食導致她的體重飆破超過62公斤！天啊~身為偶像女團又是主唱，想必時常需要站在C位，管理身材是不能怠惰的！後來的她，勤勞重訓還有皮拉提斯等運動，也搭配著健康飲食讓她狠甩15公斤，從她平日的IG上分享，就可以看到她的成果，一起看看恩地是怎麼辦到的吧！

1.勤上健身房做重訓

2.皮拉提斯修身養「型」

3.自製餐盒隨時調整熱量

4.戒掉宵夜的可怕習慣

5.專屬「一日一雞」減肥法

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

聽我說劇話🎬

不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip