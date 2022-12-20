Disney+漫改韓劇《異感追擊：連瞳》 丁海寅、高庚杓展開驚險的眼球爭奪戰！

Disney+在2022年最後這一兩個月大放送，除了先前的《舊案追凶》、《第三人稱復仇》，加上這個月即將一口氣推出兩部作品，想必韓劇迷們12月的睡眠時間將會嚴重不足啊！這部由丁海寅、高庚杓、金慧峻主演的犯罪驚悚漫改劇《異感追擊：連瞳》可是邀來日本知名導演三池崇史所執導，喜歡這類驚悚作品的朋友，千萬不要錯過！

劇情故事

《異感追擊：連瞳》是由曾執導《13人刺客：殊死血戰》、《殺手阿一》、《極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU》的知名日本導演三池崇史所執導，這也是他個人第一部韓劇作品，以及中村勝和許丹兩位日韓編劇聯手打造這部獵奇的漫改劇。

劇情講述擁有不死之身的新人類「Connect」男主角─東修(丁海寅 飾演)被器官販賣組織綁架並失去了一隻眼睛，後來發現自己的眼睛被移植到一位連環殺手魔的身上後，東修決定找到這個殺人魔，找回自己的眼球。

本劇改編自由申大成作家創作的同名網路漫畫，原著從2019年開始在Naver Webtoon上連載，已於2020年完結，總共83集；故事裡的「Connect」是即使手被刀砍斷，也能迅速再生能力的新人類，那麼是否擁有不死之身呢？

角色介紹

丁海寅 飾 河東修

曾主演《雪降花》、《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅飾演一位擁有自癒超能力、不死之身的新人類「Connect」河東修，為了避免成為別人眼中的「怪物」，一直將這能力隱藏著；就在某一天，他突然被一群器官獵人綁架並摘取他的眼睛，也意外地發現了這顆眼球的接收者正被一個連環殺人魔所用……。

高庚杓 飾 吳振燮

不久前才因主演電影《樂透大作戰6/45》的口碑狂飆票房延燒的高庚杓，曾以《請回答1988》中憨厚老實的媽朋兒「成善宇」走紅後，今年作品更是滿檔，從熱門電影《分手的決心》、《極速首爾》、韓劇《月水金火木土》等，算算一年中就有5部作品；這次劇中飾演一位令首爾居民膽戰心驚的連環殺人魔，是東修眼球的接收者，那麼他也成為新人類「Connect」了嗎？

金慧峻 飾 李伊琅

也曾被稱為「怪物新人」的金慧峻，過去在《屍戰朝鮮》、《神探具景伊》中都相當亮眼，更在2019年電影《再見，未成年》中，讓她奪下第40屆韓國「電影青龍獎最佳新人女演員」獎，受封最強新秀；這次在劇中飾演東修的神秘小幫手「李伊琅」，她知道 Connect 的秘密。

《異感追擊：連瞳》這部片日前在釜山影展的「On Screen」單元首映後，大獲好評！終於將要於12月7日在 Disney+正式上線，總共6集，一次上架，「不死新人類﹞」與「連環殺人魔」即將展開緊張刺激的眼球爭奪戰！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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