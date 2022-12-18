跟著酒鬼三姊妹一起喝到掛！《酒鬼都市女人們2》不醉不歸不寂寞

《酒鬼都市女人們》第二季終於要開播，萬分期待！這部劇可算是2021年度黑馬劇之一，當時開播就以輕鬆搞笑的劇情獲得觀眾的共感，高度的評價也讓劇組立馬策畫第二季！終於在一年的等待下，李善彬、韓善伙、鄭恩地這三位酒鬼姐妹花要回歸酒桌，除了三姊妹的爆笑化學反應之外，還有各自的Love Line也是粉絲關注的焦點，究竟這次能比第一次更瘋狂嗎？（相信她們絕對行！笑~）

讓人每晚笑到含淚睡著的漫改劇

《酒鬼都市女人們》由金正植導演和魏昭英編劇合作，故事改編自作家미깡的同名漫畫；第一季10集以每集短短30分鐘無負擔又紓壓的輕鬆喜劇，當時讓劇迷們的每個周末夜晚都是笑到流眼淚然後含淚睡著。

劇情是在講述有三個即將邁入三十歲的女人，是彼此最親近的朋友，亦是真正的酒友，以「Work Later, Drink Now」為人生信念，藉由下班大酌多杯，讓身心得到舒壓的的日常故事。

這三個每天下班後都要一起相約喝酒也一起喝到掛的好閨蜜，在微醺的酒桌上分享著各自的酸甜苦辣，她們共同經歷彼此失戀、職場雜事到親人離世等人生百態，但最後總是「一口SHOT」來解決心中的煩惱。而因為她們的故事相當貼近日常人生，獲得劇迷們的共鳴，因此獲得了很高人氣及關注，成為年度黑馬劇。

原班人馬即將再次High翻每個夜晚

女主角群李善彬、韓善伙、鄭恩地不只是劇中風格形象截然不同，就連在劇中的個性都相當迥異，但恰巧劇中的她們卻都是「酒鬼」，這麼剛好地湊在一起，激出強烈的化學反應，看著異常冷靜追人酒的恩地、話很多但又很忙碌卻不忘喝酒的善彬，再加上愛撒嬌喝了酒完全變了樣的善伙，三姊妹的互動相當有帶入感，看著最後在旁邊要善後的始源無奈表情，不想笑出來都很難！

第二季原班人馬又會帶來什麼「笑」果？其實，要湊齊所有演員回歸並不是一件簡單的事！所有演員後續的行程可能很早就被敲定，而第二季也是因為第一次的成功而加碼製作，這也是第二季時隔近一年才推出的主要原因！

劇中飾演綜藝節目企劃「安昭熙」的李善彬，雖然第一次之後並沒有螢幕作品，但她期間參加不少綜藝節目，更主持了Disney+話題戀綜《粉紅謊言》。

大家對於李善彬的印象大概就是「李光洙女友」，但在《酒鬼都市女人們》中完全沒有偶包的搞笑演出，各式各樣的酒後亂行加深劇迷對她「本人」的關注，特別是劇中她以韓國方言用快嘴RAP的方式「三字經」飆罵意圖不軌的社長，直接笑翻所有人！

女團出身的鄭恩地在劇中飾演冷酷卻非常有義氣的摺紙YouTuber「姜智久」，第一次之後她就馬不停蹄接拍《Blind》，加上身為女團主唱、SOLO歌手、電台DJ的她，實在是忙碌到極點；當年因為《請回答1997》奠定演技的恩地，無論是戲劇或歌唱都能完美發揮。

飾演人見人愛的瑜伽老師「韓智妍」的韓善伙，也是塊「寶玉」啊，喝酒前是女神，喝酒後卻是...而今年下半年行程一樣滿檔的善伙，除了前陣子特別演出SBS《為何是吳秀才》，更主演tvN獨幕劇《O'PENing：初雪》及電影《Girls In the Cage》。

劇中唯一不會喝酒的綜藝節目製作人「姜北久」由人氣男團Super Junior 崔始源飾演，第一季之後馬上接演《凍死的戀愛》，這陣子又忙於團體的SS9巡演，剛結束台灣演唱會的他們緊接著又要飛日本等地，好笑的是始源居然為了思念已久的「鼎王」火鍋而提前一天來台。

實境秀《山友都市女人們》加碼！

第一季在去年年底時掀起了一陣熱潮，創下了TVING平台官方Youtube剪輯片段破百萬點閱率，而後跟著劇情推進，人氣也持續攀升。製作組也順著這個熱度，隨後推出了第二季。

今年2月tvN電視台為了維持電視劇的熱度 （其實是安撫劇迷久等的煩躁~）特別製作了實境秀《山友都市女人們》，這檔以登山為主題的綜藝節目，看著韓善伙、鄭恩地、李善彬三個女人不只登山、欣賞韓國雪白的山景，更是窺探明星們私下生活的另一面。

回顧第一季：三姊妹&北久PD的感情歸宿？

第一季的結局中，閨蜜三姊妹的感情線都是劇迷們最關切的！同為電視台PD的姜北久因為看過安昭熙拿高跟鞋開酒瓶後，才第一次有了生理反應而提出當「炮友」的要求（驚~這是什麼邏輯？）、韓智妍因乳癌住院與前男友分手，卻在術後跟男護理師看對眼、而姜芝久偶遇了心靈相通的「摺紙先生」...實在太期待第二季有完美的HE結局！

不過，這部劇的重點並不是愛情呀！劇迷要看的是...沒有更瘋只有更狂的「酒後亂性」不是嗎？究竟第二季還會鬧出哪些荒謬爆笑的蠢事呢？

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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