【12月韓劇開播懶人包】酒鬼都市女人、韓版紙房子、還魂、Missing第二季通通來！

2022年末最後一個月，強檔韓劇一部接一部！雖然11月有許多高期待韓劇開播，像是高話題的《財閥家的小兒子》、人氣漫改《弱美男英雄》等，不過，12月又是一個新戰場，許多韓劇的續作都要在這個月一起上檔，滿滿的開播檔期要把韓劇迷的每個夜晚都佔據~快來瞧瞧這個月韓劇開播清單吧！

《今天可能有點辣 오늘은 좀 매울지도 몰라》

主演：韓石圭、金瑞亨

開播時間：12/01

由被稱為導演大師的李浩宰導演執導，預計12集。故事改編自姜昌來作者的同名散文，劇情描述妻子在離婚後被診斷出罹患大腸癌，為了妻子每天製作料理的丈夫親自寫下的筆記，也隨著料理的過程逐漸修復原本已蕩然無存的家庭關係，絕對會是一部溫情且充滿人性的電視劇。

《我把社長解鎖了 사장님을 잠금해제》

主演：蔡鍾協、徐恩秀、朴誠雄

開播時間：12/07

由電影《好的夫人》和《來看我》導演李徹河和《Sweet Home》共同編劇金亨民攜手合作，預計12集，接檔《凍死的戀愛》。

故事改編自同名NAVER網路漫畫，劇情講述一位39歲大企業天才CEO，某天突然死亡，靈魂進入了智慧型手機中，而一個29歲待業中的大學畢業生則在某天偶然拿到了這部智慧型手機，於是兩個年齡以9字結尾的男子，就這樣誤打誤撞地攜手合作，開始尋找隱藏在幕後的神祕殺人犯。

《異感追擊：連瞳 커넥트》

主演：丁海寅、高庚杓、金慧峻

開播時間：12/07

這部邀請到日本知名導演三池崇史執導，預計6集；故事改編自韓國同名網路漫畫，劇情講述擁有自癒超能力、不死之身的新人種Connect，為了避免成為別人眼中的「怪物」，一直將超能力隱藏著。

某天，他被器官獵人綁架，眼睛也被摘下，河東修成功逃脫後發現自己竟然能透過被奪去的眼球看見眼前事物，同時也發現自己被偷走的眼球被連環殺人魔使用，因此他決定找到這個殺人魔，找回自己的眼球。

《紙房子：韓國篇 2 종이의 집: 공동경제구역 파트2》

主演：劉智泰、全鐘瑞、朴海秀、金侖珍

開播時間：12/09

《紙房子：韓國篇》翻拍自轟動全球的西班牙原創同名影集，今年6月上架更是造成高度話題，不同於原版劇集的全新角色「首爾」即將登場，究竟《紙房子：韓國篇》第二部會如何展現韓國文化特色以及要如何將四兆韓元的紙鈔帶出造幣廠，能不能擺脫原著的既有印象，走出屬於韓國的獨有風格？讓粉絲相當期待！

《酒鬼都市女人們 2 술꾼도시여자들 2》

主演：李先彬、韓善伙、鄭恩地、崔始源

開播時間：12/09

去年見識到女人喝酒也很瘋狂的《酒鬼都市女人們》在所有粉絲敲碗下，終於要開播第二季啦！故事改編自「MIKANG」推出的網漫《酒鬼都市姑娘們》，講述三位在一天的結束後以喝一杯當作信仰的女子日常喜劇作品，這次第二季又會發生甚麼不可思議的搞笑蠢事呢？太讓人期待啦！

《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令 금혼령, 조선혼인금지령》

主演：朴柱炫、金永大、金宇錫

開播時間：12/09

這部是改編自千智慧創作的同名網絡漫畫，由《我身後的陶斯》、《沒有第二次》的朴尚勳導演執導，漫畫原作者千智慧執筆，預計有12集，接檔《請發送粉絲信》。

劇情設定在朝鮮時代，以君王「李憲」曾因失去世子妃所下達禁婚令為背景，七年後，有個號稱能被已故世子妃附身的婚事騙子「素娘」登場，展開了搞笑又刺激的宮廷騙局。

《還魂：光與影 환혼: 빛과 그림자》

主演：李宰旭、高允貞

開播時間：12/10

由《金秘書為何那樣》朴俊和導演執導、《德魯納酒店》「洪氏姊妹」執筆的《還魂》，第一季在6月播出時掀起一陣韓系奇幻古裝劇的風潮；雖然第二季因為女主角庭沼珉退出改由第一季特別演出的高允貞主演而引發關注，但相信粉絲們絕對會繼續買單！這次第二季是描述三年後的故事，擁有「落壽」面孔的神祕女子真實身分究竟是誰？令人好奇！

《沙漠之王 사막의 왕》

主演：晉久、張東潤、朴喜洵、金武烈

開播時間：12/16

由《D.P.逃兵追緝令》金普通編劇自編自導的作品，預計6集；劇情圍繞在「錢」的暗黑故事，講述相信錢是萬能的人和不相信錢是萬能的人的選擇的故事，電影版和網漫將同時公開。

《紅氣球 빨간풍선》

主演：徐智慧、洪洙賢、李尚禹

開播時間：12/17

由高收視率知作《Okay！光姐妹》、《為何那樣，奉尚先生》文英南編劇執筆，導演亦為《為何那樣，奉尚先生》陳亨旭導演，預計20集；劇情講述每個人都飽受過煎熬的病，一種相對的剝奪感，為了撫慰內心的慾望，掙扎、驚險卻又溫暖的故事。

《Missing 他們存在過2 미씽: 그들이 있었다2》

主演：高洙、許峻豪

開播時間：12/19

由《Touch》的閔延洪導演執導，《魔女的戀愛》的潘奇里編劇執筆。第一季在2020年播出，而這次第二季預計12集，接檔《明星經紀人生存記》；劇情一樣是圍繞在一個以聚集失蹤亡者靈魂的村莊為背景，找尋消失的屍體和事件背後真相的懸疑奇幻故事。

《Trolley 트롤리》

主演：金賢珠、朴喜洵、金武烈

開播時間：12/19

由《紅天機》金文教導演與《你喜歡布拉姆斯嗎》柳寶利編劇打造，預計22集，接檔《Cheer Up》；劇情講述一位國會議員妻子，隱藏自己的過往，安靜低調生活，但隨著她的祕密被公諸於世，她和丈夫將面臨很多艱難的處境和抉擇，是一部懸疑兩難的愛情電視劇。

《Casino地下菁英 카지노》

主演：崔岷植、孫錫久、李東輝、許城泰

開播時間：12/21

由第54屆百想藝術大賞和第23屆春史電影獎最佳新人導演獲獎者姜允成執導，劇情講述一個夢想成為賭神的男子，因為一連串的不幸事件而跌落谷底的故事。他下定決心不再被生活打倒，更為了重回賭場，賭上一切，包括自己的性命，在賭場上力爭一席之地。

《愛情的理解 사랑의 이해》

主演：柳演錫、文佳煐、鄭家藍、琴世祿

開播時間：12/21

由《17歲的條件》、《你喜歡布拉姆斯嗎？》的趙英民導演執導，李孝元及李賢貞編劇執筆，預計16集；故事是改編自李赫鎮創作的同名長篇小說，劇情講述對「愛情」的感情觀有著各自看法的四名男女，在相遇後，所展開的時下男女們職場羅曼史。

《閃耀國度The Fabulous 더 패뷸러스》

主演：SHINEE 珉豪、蔡秀彬

開播時間：12/23

由《德魯納酒店》、《遠看是蔚藍的春天》等作品的金廷炫導演執導，預計8集。故事以高壓的時尚圈為背景，講述一群在時尚圈奉獻熱情的年輕人，關乎他們的夢想、愛情與友情，並在三者間尋求平衡的超現實羅曼史。

《Island 아일랜드》

主演：金南佶、李多熙、車銀優、盛駿

開播時間：12/30

由《歡迎來到東莫村》、《被操縱的都市》的裴鍾導演執導，《Luck Key》、《加油吧！李先生》的張允美編劇執筆，預計12集，接檔《Blind》。故事改編自尹仁完和梁慶一共同創作的漫畫《靈甲鬼修羅》，講述為了消滅人類世界的妖怪們，把出現在濟州島的財閥繼承女當作獵物而展開的故事。

《The Glory 黑暗榮耀 더 글로리》

主演：宋慧喬、李到晛

開播時間：12/30

由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》的安吉鎬導演執導，《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的金銀淑作家執筆的復仇大作，本劇將是季度制的電視作品，一、二季各8集；劇情講述主角雖然懷有成為一位建築家的夢想，卻在校園時期遭上殘忍的暴力事件而自行申請退學，而這位加害者結婚生子之後，主角擔任這位孩子的小學學校班導師，此時才是等待許久復仇的開始，將對加害者以及旁觀者進行徹底的復仇計畫。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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